Británie: Oběti sexuálního vydírání na internetu jsou i jen jedenáctileté děti

10. 3. 2025

čas čtení 4 minuty





Nadace Internet Watch Foundation varuje, že „znepokojivý“ trend ukazuje, že zločinci roztahují své sítě, aby chytili oběti do pasti.



Podle údajů se poprvé staly terčem útoku pachatelů sexuálního vydírání děti už ve věku 11 až 13 let.



Sextortion je forma vydírání, při níž jsou teenageři - obvykle chlapci, ačkoli v posledních letech prudce vzrostl počet případů, do nichž jsou zapojeny i dívky - podvodníky, kteří navázali kontakt prostřednictvím sociálních médií a platforem pro zasílání zpráv,zmanipulováni, aby poslali své intimní fotografie. Zločinci pak požadují peníze a vyhrožují, že tyto materiály rozšíří mezi další lidi.



Britský úřad pro dohled nad bezpečností na internetu uvedl, že v loňském roce zaznamenal pět potvrzených hlášení o tom, že se 11 až 13leté děti staly obětí pokusů o sextortion, z celkového počtu 175 potvrzených incidentů týkajících se osob mladších 17 let. Celkový počet případů v roce 2024 byl nepatrně nižší než 176 zaznamenaných v předchozím roce, ale IWF uvedla, že sextortion zůstává „obrovským problémem“. Sextortion je forma vydírání, při níž jsou teenageři - obvykle chlapci, ačkoli v posledních letech prudce vzrostl počet případů, do nichž jsou zapojeny i dívky - podvodníky, kteří navázali kontakt prostřednictvím sociálních médií a platforem pro zasílání zpráv,zmanipulováni, aby poslali své intimní fotografie. Zločinci pak požadují peníze a vyhrožují, že tyto materiály rozšíří mezi další lidi.Britský úřad pro dohled nad bezpečností na internetu uvedl, že v loňském roce zaznamenal pět potvrzených hlášení o tom, že se 11 až 13leté děti staly obětí pokusů o sextortion, z celkového počtu 175 potvrzených incidentů týkajících se osob mladších 17 let. Celkový počet případů v roce 2024 byl nepatrně nižší než 176 zaznamenaných v předchozím roce, ale IWF uvedla, že sextortion zůstává „obrovským problémem“.



„Skutečnost, že tito pachatelé vrhají sítě, aby získali jedenáctileté až třináctileté děti, je znepokojující,“ řekla Tamsin McNallyová, vedoucí horké linky IWF. „I když je to malé množství, obávám se, že toto číslo poroste.“



Minulý měsíc byli rodiče na základní škole v Edinburghu varováni, aby kontrolovali zařízení svých dětí poté, co se osmiletá dívka údajně stala obětí sextortion podvodu.



Škola informovala rodiče, že se na Snapchatu za žáky vydávala určitá osoba, a policie potvrdila, že probíhá vyšetřování poté, co obdržela „několik hlášení“ o sdílení neslušných snímků.



McNallyová uvedla, že nový trend, který IWF zaznamenala, se týkal pachatelů, kteří vyhrožovali, že oběti zobrazí jako pachatele sexuálního trestného činu.



„Nyní říkají, že obrázek pošlou dalším osobám, ale také, aby to vypadalo, že jste pachatelem sexuálního trestného činu. To je vyvíjení mimořádného nátlaku ve snaze přimět oběti, aby zaplatily pachateli,“ uvedla.



V loňském roce Národní agentura pro boj proti trestné činnosti (NCA) varovala mezinárodní kyberzločince, že v rámci boje proti sexuálnímu vydírání může usilovat o jejich vydání. Západní Afrika, a zejména Nigérie, se podle NCA stala centrem sextortion gangů.



McNallyová uvedla, že stále budou existovat děti, které budou žít ve strachu z následků útoku sextortion, aniž by věděly o online systému speciálně navrženém pro opdstraňování sexuálních obrázků z internetu.



Služba Nahlásit odstranění, kterou provozuje IWF a dětská charitativní organizace NSPCC, umožňuje dětem anonymně označit své intimní snímky nebo videa, které se objevily nebo by se mohly objevit na internetu, včetně těch, které byly zaslány sexuálně vydírajícím podvodníkům. Technické platformy pak mohou snímek odstranit nebo zabránit jeho nahrání.



Podle údajů IWF. které ukazují, že v loňském roce bylo hlídacím psem zpracováno 1 142 hlášení, což je 44% nárůst oproti roku 2023, počet dětí, které využily službu Report Remove, v roce 2024 prudce vzrostl. Téměř polovina snímků pocházela od věkové skupiny 14 až 15 let. Ze 175 loňských případů sexuálního vydírání jich 151 přišlo prostřednictvím nástroje Nahlásit odebrání.



Jeden z rodičů, který hovořil anonymně, uvedl, že služba pro jeho rodinu „změnila pravidla hry“ poté, co se jejich šestnáctiletý syn stal obětí pokusu o sexuální vydírání.



Prozatímní výkonný ředitel IWF Derek Ray-Hill řekl: „Je naprosto zřejmé, že služba, kterou nástroj Report Remove poskytuje, nikdy nebyla potřebnější.





„Tato znepokojivá čísla ukazují, že pachatelé se i nadále bezohledně zaměřují na naše děti na internetu, protože vědí, že jsou zranitelné vůči nátlaku, vykořisťování a zneužívání.“





Zdroj v angličtině ZDE

0