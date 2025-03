"Třicet let demokracie ve světě bylo ztraceno"

12. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Běloruská nobelistka Svitlana Alexijevičová říká, že "třicet let demokracie ve světě bylo ztraceno" a že Bělorusko, které je na pokraji občanské války, je v horším stavu, než bylo za Stalinových časů. Běloruská nobelistka Svitlana Alexijevičová říká, že "třicet let demokracie ve světě bylo ztraceno" a že Bělorusko, které je na pokraji občanské války, je v horším stavu, než bylo za Stalinových časů.

"My Bělorusové se nyní nacházíme v možná nejtěžším okamžiku naší historie," říká. "To, co se zde děje, je strašnější než to, co se dělo za Stalina. Máme humanitární katastrofu... Po euforii ze svobody se začal vkrádat fašismus".

"Mysleli jsme si, že demokracie je nějaký druh instituce, která sama o sobě vytvoří nový život a nového člověka. A zdálo se, že můžeme jednoduše žít a radovat se tak, jak to bylo v celé Evropě, a nemyslet si, že demokracii je třeba bránit. To nikoho nenapadlo. Všichni jsme udělali chybu."

V důsledku toho "jsme neudělali žádnou práci, která by mohla zabránit pravici v tak sebevědomém pochodu po celém světě; a zdá se mi, že v dohledné době nebudeme schopni se úspěšně bránit. Prozatím jsme v šoku a zoufalství," ale "abychom zvítězili, musíme pochopit, co je co – a to vyžaduje čas".

"Myslím si," říká, "že těchto 30 let demokracie bylo ztraceno," protože "jsme se ukázali jako infantilní. To platilo v Bělorusku, ale nejen tam. V mnoha zemích se ukázalo, že demokratickým člověkem je někdo, kdo naivně věří v dobro a doufá, že svět je uspořádán k dobrému."

"Ale svět takový není," tvrdí Alexijevičová. "Tomu, jaké to skutečně je, můžete vzdorovat pouze tím, že v sobě rozvinete lidskost. Jinou cestu neznám. Ale to bude nějakou dobu trvat. Vidím tu mladé lidi a ti možná budou mít čas. Ale do jaké míry to děláme my starší, to nevím."

A uzavírá: "Nyní nad námi visí hrůzy občanské války. Toho se velmi obávám a myslím, že se bojí všichni – jak tady, tak jinde. Ale v Bělorusku nás Lukašenko zahání do kouta, do pasti, a nenechává žádnou jinou možnost otevřenou. Myslím, že nás tedy čekají zkoušky; a musíme na ně být připraveni."

Zdroj v ruštině: ZDE

0