Tři hřeby do rakve Česka, aneb ODS umí

12. 3. 2025 / Petr Haraším

Minulý týden se jediná vládní strana, jiná není, velice snažila. Tři zářezy do pažby. Každý zářez procento, dvě ve prospěch hnutí ANO, každý ve snaze zajistit nehezkým silám ústavní většinu. Tuším, že u posledního výzkumu voličských preferencí ústavní většina nevyšla o jeden hlas Minulý týden se jediná vládní strana, jiná není, velice snažila. Tři zářezy do pažby. Každý zářez procento, dvě ve prospěch hnutí ANO, každý ve snaze zajistit nehezkým silám ústavní většinu. Tuším, že u posledního výzkumu voličských preferencí ústavní většina nevyšla o jeden hlas zde . Ale jak znám ODS, ta udělá vše, aby stanoveného cíle docílila. Pro vlastní zisk je ochotna obětovat cokoli a kohokoli. Kdykoli.

První hřeb bylo zvýšení poplatků za ne až tak nezávislou veřejnoprávní televizi a rozhlas. Poslední dobou už v České televizi vědí, jak se mají patřičně chovat. Určitě úspěšná mise poslanecké státní vyžírky Marka Bendy a jeho vyslance na sletu dezinformátorů Igora Němce ( zde ), jenž učil ředitele Součka správnému konzervativně pravicovému panáčkování. Poplatky měly být zvýšeny již dávno, bez diskuse. Aktuální zvýšení je směšné a téměř nicotné. Bohužel vládní neoliberální pravice celou věc komunikovala tak dobře, jinak neumí, že body za dobrý počin nezískala. Právě naopak, body shrábne opozice za srdnatý boj proti zvýšení poplatků a za ochranu poplatníků v době fialové ostudné inflace. Ostatně, pokud mise ODS dopadne na výbornou, veřejnoprávnost tak jako tak končí po letošních volbách.





Druhý hřeb do těla křižované demokracie zatloukl náboženský fundamentalista premiér Petr Fiala a jeho konzervativně náboženská pravicová ODS. Protlačili za použití nečestných praktik zpackanou a protičeskou smlouvu s církevně totalitním státem Vatikánem. V ateistickém Česku se viníkům dozajista dostane velké volební pochvaly. Rovněž voliči přihlédnou k obrovsky rozšířenému zpovědnímu tajemství. Jeden každý volič se bude vskutku ptát, proč? Proč ODS, KDU-ČSL, jakožto celá vládní koalice protlačila Poslaneckou sněmovnou právě tuto predátorskou variantu? Proč Poslanecká sněmovna odmítla ústavní přezkum, je-li smlouva pro Česko vhodná? Aby snad kryla úchylné praktiky církevních, státem stále ještě placených, pastorálních pracovníků? Zde velmi dobrý článek, který téma rozebírá, a v kterém zase premiér Fiala lže, jak je zvyklý zde





Třetí hřeb byl zatlučen v pátek. Poslanecká sněmovna schválila Jurečkovu „Flexinovelu“ bez neoliberální prasárny z dílny ODS a přicmrndávačů z TOP09. Naštěstí. Ovšem voliči jasně viděli, co je čeká, pokud ODS a její projekt „Česko plus Milei“ dostanou další šanci. Ano, nebudou to německé platy, ani snižování státního dluhu či růst ekonomiky, přijde výpověď bez důvodu, zrušení zákoníku práce, likvidace práv pracujících i nájemníků a další perzekuce sociálně slabých.





Za jeden týden toho ODS zvládla věru hodně. Preference hnutí ANO rostou, volitelnost ODS padá někam k úrovni Okamury. Ještě nás čeká zářez sociálního fašisty Jurečky ve formě tzv „superdávky“. Přiznal sice, že neví, jak na koho dopadne, ale dopadne prý dobře. Tvrdě a rázně na flákače, lemply a práce se štítící. Taky hlavně na samoživitele, handicapované, důchodce a rodiny s dětmi. Když se má někdo nezaslouženě „dobře“, je potřeba tomu učinit přítrž.





Nejtragičtější moment vládní konzervativně pravicové politiky je ovšem zásadní popření konzervativně pravicového Trumpa. Premiér Fiala nejenže s Trumpem nikdy v listopadu nemluvil, nejenže nepsal koncem ledna, že se těší na báječnou a plodnou spolupráci, on ho dokonce ani nezná. Nikdy o něm neslyšel. Podobně celá ODS. Traduje se, že skoro až 90 % ODS je pro Trumpa, leč pravicový mediální prostor vedený Fórum ODS 24 a pravicoví trollové na sítích mají jasno. Jen hnutí ANO, SPD a další fuj hnutí a strany podporují pravicového konzervativce Trumpa, pravicově konzervativní ODS nikdy. Naopak, premiér Fiala se, jako prvotřídní světový politik, postavil do čela hnutí odporu. Bohužel, zatím zapomněl vystoupit a pronést skryt v koutě plamennou řeč, což je jen malé nedorozumění.





Vždy bylo nadevše zřejmé, že ODS do vlády vstoupila jen za jedním účelem. Což potvrdili přímo i náznakem Benda i Stanjura. Dostat se k moci. Zajistit obrovské zdražení. Přesunout finance a majetek k bohatým vrstvám. Všemožně podporovat proruské české oligarchy údržbou, ba i dalším vylepšováním klient korupčního systému. Navýšení státního dluhu a přenesení nákladů na střední a nižší vrstvy. Ne náhodou se slova premiéra Fialy shodují se slovy prezidenta Trumpa. Milí občané, chvíli nyní budeme všichni trpět, ale pak bude mnohem, mnohem lépe, naše dobrá, dobrá vláda a já nejlepší, nejlepší dělám vše pro vás.





Ministra obrany Černochová, premiér Fiala a ODS uzavřeli smlouvu na hejno stíhaček F35. celkem se vším všudy minimálně 332 miliard. Pochopitelně s nepatrnou, nebo žádnou účastí českých firem, jak to ODS na rozdíl od jiných vlád umí zde . V Německu a ve Švýcarsku se už ptají, zda je spolupráce s proruským Trumpem bezpečná, a zda nákup F35 je finančně pozitivní. Jsou totiž možnosti, že Spojené státy, když se jim kupec znelíbí, provoz stihaček F35 prostě vypnou.





U nás se nikdo neptá, my opět pevně věříme ve velmi, velmi dobrou, dobrou smlouvu, smlouvu zde. Spořádaně platíme předem, mlčíme a doufáme, že jsme stovky miliard neutratili zbytečně. Možná si pravicový Trump vymíní na pravicové vládě za již zaplacenou dodávku navíc veškeré nerostné suroviny Česka. A Fialu plus Brno plus celou Moravu jako dar hodnému, hodnému Rusku navrch.





Haraším Petr Orlau





Nevidomý komentář ze země hřebů a rakví

