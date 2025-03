Trumpův zvláštní vyslanec se po americkoukrajinských rozhovorech setká s Putinem

12. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Blízký východ Steve Witkoff přijede do Moskvy, aby se setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Učiní tak po rozhovorech mezi americkou a ukrajinskou delegací, které se konají v Saúdské Arábii. Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Blízký východ Steve Witkoff přijede do Moskvy, aby se setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Učiní tak po rozhovorech mezi americkou a ukrajinskou delegací, které se konají v Saúdské Arábii.

Bude to Witkoffova druhá návštěva Ruska: předtím tam odletěl 11. února a po setkání s Putinem odletěl do Spojených států s Američanem Markem Vogelem, který byl v Rusku odsouzen na 14 let za drogovou kauzu. Witkoff poznamenal, že při této návštěvě strávil s ruským prezidentem "spoustu času" a navázal s ním přátelské vztahy. Korespondent Walla News a Axios Barak Ravid, který se řídil plánem Trumpova zvláštního vyslance, uvedl, že by se mohl s Putinem setkat ve čtvrtek 13. března, ale zdůraznil, že "vše se ještě může změnit".

Witkoff se zúčastní jednání s ukrajinskou delegací spolu s ministrem zahraničí Marcem Rubiem a poradcem pro národní bezpečnost Mikem Waltzem. Ukrajinu na setkání budou zastupovat šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak, ministr zahraničí Andrij Sybiha a ministr obrany Rustem Umerov. Washington uvedl, že hlavním cílem rozhovorů je vytvořit základ pro mírovou dohodu a počáteční příměří.

Šéf ministerstva zahraničí zdůraznil, že Kyjev a Moskva budou muset učinit ústupky, včetně územních. Podle něj bude setkání s ukrajinskou stranou v Saúdské Arábii "klíčové" pro obnovení americké vojenské pomoci Kyjevu. Spojené státy zejména očekávají, že Ukrajina bude připravena "učinit obtížná rozhodnutí", aby válku ukončila nebo alespoň "pozastavila" "v té či oné formě". Rubio zároveň označil ukrajinský návrh na částečné příměří, které znamená zákaz útoků dronů a raket dlouhého doletu, jakož i ukončení nepřátelských akcí v Černém moři, za "slibný". "Neříkám, že to samo o sobě stačí, ale je to ústupek, který je třeba vidět k ukončení konfliktu," řekl ministr zahraničí.

Zdroj v angličtině: ZDE

0