Jak za všechno může EU a Green Deal…

12. 3. 2025 / Boris Cvek

Řekněte mi jednu věc: když za všechno může prý EU a Green Deal, proč jsou na tom jiné státy EU výrazně lépe než my? Zejména ty zelené, skandinávské, ale i Nizozemsko nebo západní Německo. Proč lidé z EU neutíkají tam, kde EU není, třeba do Srbska nebo severní Afriky?

Může EU a Green Deal za to, že máme ostudně nízké zdanění majetku a zrušili jsme si daň z nabytí nemovitostí? Nebo za délku a komplikovanost v našem stavebním řízení? Nestaví se snad v Polsku mnohem rychleji a efektivněji, ačkoli je Polsko také v EU? Může EU a Green Deal za to, že neumíme digitalizovat stavební řízení?

Nedávno prezidentův ekonomický poradce David Marek ukazoval v Otázkách V. Moravce důkazy, jak strašně jsme, pokud jde o životní úroveň, poklesli dokonce i ve srovnání s východní Evropou, dokonce jsme klesli pod Rumunsko. Jak za to může EU nebo Green Deal?

Může EU a Green Deal za to, že máme extrémní daňové zatížení nízkopříjmových a že i v důsledku toho a nedostupnosti bydlení mladí lidé nemohou mít děti? Může Green Deal a EU za to, že v České republice byla v letech 2009-2010 zelená energetika zneužita k obludnému tunelu na veřejné finance (desítky miliard platíme každý rok dodnes), což zastavilo její rozvoj na více než deset let (a zaostáváme v tom naprosto děsivě i ve srovnání s Polskem)?

A dalo by se pokračovat stovkami položek ve školství, zdravotnictví, státní správě… co říkáte tomuhle (za to asi taky může Green Deal a EU, že?):

„Slyšel jsem, že to je izraelská technika, zaznamenala například tu klíčovou schůzku, kdy Miroslav Jansta, který měl podle policie legalizovat lidem z Motola peníze ze zakázek, přišel do kanceláře náměstka Budinského a inkasoval od něj peníze na nákup pozemku. Policie vidí, že si část peněz dává do tašky a část do kapes, protože všechny se mu do tašky nevešly. Ta kamera je podle informací, co mám, velmi dobrá a policisté rozeznají i detaily. (…)

Dokonce si některé věci píší na dětské tabulky, které se dají koupit v hračkářství. Něco napíšete a pak to smažete. Dospělo to tak daleko, že někteří manažeři se bojí tak, že chodí s tabulkou do lesa a tam si píší potřebné údaje. Ale policie postoupila tak, že dokáže pořídit odposlechy i na dálku v parku.“

Novinář Jiří Hynek v pořadu ČRo Vinohradská 12.

