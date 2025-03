Zaměstnanci USAid byli vyzváni, aby zničili tajné dokumenty, vyplývá z e-mailu

12. 3. 2025

Úředníci zahájili rozsáhlé ničení utajovaných dokumentů, včetně používání skartovaček a „spalovacích pytlů“





Podle interního e-mailu zahájili úředníci americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAid) ve svém sídle v budově Ronalda Reagana ve Washingtonu DC rozsáhlé ničení utajovaných dokumentů, a to i pomocí skartovaček a „spalovacích pytlů“.



V e-mailu, který zaslala úřadující tajemnice USAid Erica Y Carrová, se uvádí, že zaměstnanci dostávají pokyny k postupům, jak v úterý během dne skartací a použitím „spalovacích pytlů“ s označením „TAJNÉ“ vyčistit „tajné trezory a personální dokumenty“.

„Nejprve skartovat co nejvíce dokumentů a pytle na spálení si vyhradit pro případ, že skartovačka nebude k dispozici nebo bude potřebovat přestávku,“ píše Carrová v e-mailu, který obsahuje podrobné pokyny, jak pytle na spálení správně zapečetit a označit.



Načasování této čistky dokumentů přichází uprostřed pokračující kontroverze ohledně toho, co je v podstatě zrušením USAid v důsledku pokusů Trumpovy administrativy přetvořit tuto nezávislou agenturu prostřednictvím takzvaného „ministerstvaí vládní efektivity“ (Doge).



V čele Doge stojí Elon Musk a jeho úkolem je snížit počet pracovních míst ve federální vládě a množství peněz, které vynakládá. Uprostřed obrovského zmatku, který zachvátil americkou vládu v souvislosti s činností Doge pod Muskovým vedením, patří USAid mezi nejhůře postižené vládní agentury.



Obrovské škrty v USAid ovlivnily projekty po celém světě, protože obrovské množství projektů bylo pozastaveno, uzavřeno nebo jim bylo sníženo financování. Proti tomuto kroku se ozývají hlasy zaměstnanců USAid, ale i celého mezinárodního rozvojového sektoru, kteří varují před škodlivým dopadem na některé z nejzranitelnějších skupin obyvatelstva na světě.



Při zrušení nebo restrukturalizaci federálních agentur se jejich záznamy obvykle předávají nástupnickým agenturám nebo Národní správě archivů a záznamů (Nara) v souladu se zákonem o federálních záznamech (FRA). Během ukvapeného odchodu USA z Afghánistánu v roce 2021 poslala Nara připomínku k bezpečnému a zákonnému vyřazení citlivých dokumentů.



Dodržování zákona FRA je však v této situaci hluboce zpochybněno, protože zákon výslovně zakazuje ničit vládní záznamy před uplynutím stanovené doby jejich uchovávání - obvykle minimálně tři roky. Přetrvávají také obavy, že hrozí trvalé odstranění důkazů potřebných pro probíhající žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím (Foia) a budoucí dohledová šetření.



Úřad generálního inspektora USAid v loňském roce oznámil, že zahájil vyšetřování dohledu agentury nad terminály Starlink společnosti Musk, které byly odeslány ukrajinské vládě a byly jí používány.



Demokratičtí členové senátního výboru pro zahraniční vztahy zaslali v únoru dopis ministru zahraničí Marcu Rubiovi, v němž požadovali odpovědi na otázky týkající se přístupu Doge do sídla USAid a k záznamům agentury, ačkoli se konkrétně nezabývali možným zničením dokumentů.





Není jasné, zda jsou při tomto procesu dodržovány řádné protokoly pro správu záznamů, nebo zda jsou ničeny dokumenty, které by měly být zachovány.





Zdroj v angličtině ZDE

