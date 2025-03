Ke skupině Postižení proti ČSSZ

13. 3. 2025

Chci jen zmínit svůj případ jako ukázku, jak to funguje: Posudková komise na mě napsala posudek, že jsem onemocněl nevyléčitelnou nemocí, pak se z ní vyléčil a následně jí onemocněl znovu a tak, čistě "náhodou", jsem neměl nárok na invalidní důchod za dobu, kdy jsem měl být zdravý. Posudek na mě vytvářel bývalý ředitel psychiatrické nemocnice Černovice, nechvalně proslulý ututláváním případů týrání a šikany pacientů. Svého času jsem ho upozorňoval na lékařku, která šikanuje pacienty, ale nic s tím nedělal a řekl mi, že on to neřeší. Nicméně dokázat, že u důchodu jde o pomstu, nemůžu, možná jde prostě jen o to, že je jen asociální (stejně jako k jiným pacientům).

Pozn. JČ: Moje krátké video zveřejněné na Facebooku, kritizující manipulaci v Mádlově filmu Vlny, zhlédlo za poslední dva dny neuvěřitelných 391 000 lidí. To, zdá se, lidi zajímá, upozorňování našich autorů na rozklad českého státu, způsobovaný touto vládou, která předává zemi Babišovi, případně šokující diskriminace invalidů státem, to nezajímá nikoho. Ani v médiích. Jak je to možné?

Dal jsem to k soudu, nicméně vše, co jsem tím získal, je, že na mě byl někým jiným vytvořený v podstatě stejný posudek, a ačkoli jsem upozorňoval, že odporuje platné vědě, soudce, i když sám se vyjádřil, že se mu to osobně nelíbí, rozhodl v můj neprospěch s tím, že podle ústavního soudu, je prý vše takto v pořádku.





Jak asi chápete, zdravotně postižení nemají rovná práva vůči lékařům a personálu, tj i posudkovým komisím. U žaloby na ČSSZ nemají právo si nechat vytvořit vlastní posudek, a tak fakticky všechny důkazy má jen jedna strana - ČSSZ





Mám s tím ještě zkušenost, že jsem si chtěl nechat vytvořit vlastní soukromý posudek a zaplatit za něj, nicméně hned dvě lékařky mě odmítly s tím, že nepůjdou proti tak mocné organizaci a jedna z nich působila dokonce jako v nějaké úzkostné atace a tvrdila mi, že se někdo může mstít na ní a jejích dětech a ona je chce chránit.





Později mi nový ředitel psychiatrické nemocnice Černovice řekl, že jsem celou dobu byl v právu, ale už se k tomu dál nechce vracet.





Tyto poměry bezpráví jsou důvod, proč na invalidní důchody v ČR jde tak málo peněz a na péči pro osoby s psychickým postižením jako podíl na zdravotnictví hned po Slovensku dokonce nejméně v EU. Česká republika tak moc potřebuje šetřit na bezbranných, aby mohla snižovat daně bohatým, že se dějí nakonec i zázraky. Snažím se to brát s humorem.





To, co je na tom pak ještě dále znepokojující, je, že spousta osob tímto postižených potom volí různé populisty, případně vyloženě propadá ruské propagandě. Je to pořád snad menšina, ale je jich hodně. Ale vzhledem k tomu, jak se k nim společnost a úřady chovají, není se moc co divit.





Současná reforma psychiatrické péče tyto poměry nijak nemění, jen usiluje o omezování lůžek v nemocnicích, tj. aby lidé končili na ulici a zase se jen ušetřilo. Pak budou potřeba zázraky, aby to pacienti přežili. Je sice pravda, že v poslední době vzhledem k nárůstu psychických problémů ve společnosti se tato snaha mění z rušení lůžek na převádění lůžek pro dlouhodobě nemocné směrem k akutním případům, ale že bych viděl nějaký velký posun k lepšímu, to se neděje. Přesto si pořád myslím, že to není taková hrůza jako vláda Petra Nečase. Nedochází k masovému násilnému uschopňování nemocných, i když i jak je v té skupině, občas se to uschopňování i ted děje.





Jestli se rozhodnete zveřejnit tento článek, udělejte to prosím bez mého jména. Jednak pracuji v zaměstnání, kde musím skrývat svou diagnózu, jednak pobírám částečný invalidní důchod, který mi komise může svévolně vzít a jednak a hlavně se mi může stát, že se dostanu do psychiatrické léčebny, kde pak se mnou personál a lékaři můžou dělat, co chtějí, a vlastně totéž platí u nově zřízených center duševního zdraví, které opravdu mohou nechávat klienty svévolně trpět na ulici. A už se mi stalo, že mi z života udělali peklo dvakrát a nechci to zažít znovu, nemusel bych to přežít. Děkuji za pochopení.