Znečištění mořských ptáků plastem způsobuje poškození mozku podobné Alzheimerově chorobě

13. 3. 2025

Krevní testy stěhovavých mláďat, která jejich rodiče krmili plasty, prokázaly neurodegeneraci a také praskání buněk a rozpad žaludeční sliznice





Podle nové studie dochází u mláďat mořských ptáků po požití plastů k poškození mozku „podobnému Alzheimerově chorobě“, což přispívá k rostoucímu počtu důkazů o ničivém dopadu znečištění mořské přírody plasty.



Analýza mláďat stěhovavých ptáků, kteří létají mezi australským ostrovem Lord Howe a Japonskem, zjistila, že plastový odpad způsobuje mláďatům mořských ptáků poškození včetně rozpadu žaludeční sliznice, praskání buněk a neurodegenerace.





Desítky mláďat, která před svou první cestou stráví 90 dní v norách, zkoumali vědci z Tasmánské univerzity. Mnohá z nich byla omylem krmena plastovým odpadem svými rodiči a v jejich žaludku se vytvořilo vysoké množství plastů.



Podle studie zveřejněné v časopise Science Advances krevní testy ukázaly, že plastové znečištění zanechalo mláďatům vážné zdravotní problémy, narušilo jim žaludek, játra, ledviny a mozek.



„Požití plastů u mořských ptáků není nic nového. Víme o něm už od 60. let minulého století, ale mnoho výzkumů plastů se zaměřuje na ptáky, kteří jsou opravdu vyhublí: hladoví, vyplavují se na pláže a není jim příliš dobře. My jsme chtěli porozumět stavu ptáků, kteří zkonzumovali plast, ale vypadají viditelně zdravě,“ uvedla Alix de Jersey, doktorandka z Lékařské fakulty Tasmánské univerzity, která studii vedla.





„[V krevních testech] jsme zjistili vzorce proteinů, které byly velmi podobné těm u lidí, kteří trpí Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou. Je to téměř ekvivalentní tomu, jako kdyby Alzheimerovu chorobu mělo malé dítě. Tito ptáci skutečně trpí dopady plastů, zejména na zdraví jejich neuronů v mozku,“ řekla.



Střihavka patří mezi ptačí druhy, které jsou znečištěním plasty postiženy nejvíce. Předchozí studie zjistily, že v jednom mláděti střízlíka je více než 400 kusů plastu, přičemž plast někdy tvoří 5 až 10 % jeho celkové tělesné hmotnosti.Mláďata jsou sice schopna část plastů vyzvracet před migrací, ale podle vědců je vzhledem k jejich množství nepravděpodobné, že by se jich všichni ptáci dokázali zbavit. Mladým ptákům, kteří byli zkoumáni v rámci studie, byl vypumpován žaludek, což znamená, že byli schopni zahájit svou migraci do Japonského moře bez plastového odpadu v žaludku.„Pro tato mláďata je to téměř rozsudek smrti, což je škoda, protože vypadají opravdu zdravě a zdatně. Ale když víme, v jakém stavu je jejich tělo před zahájením migrace, je docela náročné si představit, že by se dostala na druhý konec cesty,“ řekl de Jersey.Předchozí výzkum zjistil, že méně než 60 nadnárodních společností je zodpovědných za více než polovinu světového znečištění plasty, přičemž šest z nich je zodpovědných za čtvrtinu tohoto znečištění.