Kreml říká: "Příměří je možné, ale pouze pokud vyhrajeme." Tento přístup činí jakákoli jednání bezvýznamnými

14. 3. 2025

čas čtení 3 minuty

Putin odpověděl svým vlastním stylem – dlouhým a matoucím, ale když odstraníte slovní pozlátko, podstata se stane zřejmou: Moskva nechce příměří, ale nemluví o tom přímo. Místo toho Kreml předstírá, že souhlasí, ale předkládá podmínky, které jsou zjevně nesplnitelné, píše bývalý ředitel Státní agentury pro obnovu a rozvoj infrastruktury Ukrajiny Mustafa Nayem. Putin odpověděl svým vlastním stylem – dlouhým a matoucím, ale když odstraníte slovní pozlátko, podstata se stane zřejmou: Moskva nechce příměří, ale nemluví o tom přímo. Místo toho Kreml předstírá, že souhlasí, ale předkládá podmínky, které jsou zjevně nesplnitelné,

"Jsme pro příměří, ale pouze pokud je správné."

Rusko se obecně nebrání ukončení nepřátelských akcí, ale pouze za podmínky, že to povede k "dlouhodobému míru" a odstraní "základní příčiny krize".

Co to skutečně znamená. "Odstraněním příčin krize" má Kreml na mysli své požadavky, které Ukrajina nikdy nepřijme, jako je kapitulace, zřeknutí se území nebo nezávislá politika. Kreml dokonce říká: "Příměří je možné, ale pouze pokud zvítězíme." Tento přístup činí jakákoli vyjednávání zbytečnými.

"Ukrajina se nerozhoduje sama za sebe, mluví za ni Washington."

Ukrajina údajně nešla jen na jednání, ale "prosí" Spojené státy o příměří. Je to výsledek amerického tlaku, a ne nezávislé rozhodnutí Kyjeva.

Co to skutečně znamená. Stará kremelská mantra: Ukrajina není země, ale pěšák Západu. Kreml takovou rétorikou předem znehodnocuje jakékoli návrhy Kyjeva a naznačuje, že je třeba jednat nikoli se Zelenským, ale s Bílým domem. To znamená, že jakákoli skutečná jednání mohou být odložena na neurčito.

"Naše jednotky vítězí a Ukrajinci jsou zahnáni do kouta."

Ruské jednotky mají situaci na frontě plně pod kontrolou, zejména v Kurské oblasti. Ukrajinská skupina je obklíčena, není cesty ven, technika je opuštěna, zbývá buď se vzdát, nebo zemřít.

Co to skutečně znamená. To je klasický pokus Kremlu ukázat, že pouze Ukrajina potřebuje příměří, a Rusko, říkají, již vyhrává. Logika je jednoduchá: když je všechno tak dobré, proč přestat? Ve skutečnosti situace na frontě zdaleka není tak jasná a taková prohlášení jsou jen způsobem, jak se vyhnout vyjednávání.

"Příměří je past, Ukrajina nás podvede."

Pokud Ukrajina dostane 30 dní příměří, využije tuto dobu k mobilizaci, získání zbraní a výcviku nových jednotek.

Co to skutečně znamená. Kreml tento argument vždy používá, když přijde na mírové iniciativy. Logika je jednoduchá: každé vyjednávání je podvod, jakákoli pauza je lstivý ukrajinský trik. Tento argument je navíc univerzální: i když Ukrajina navrhne kontrolní mechanismy, Kreml jednoduše prohlásí, že se jim nedá věřit.

"Kdo bude vůbec kontrolovat příměří? Je to nerealistické."

Jak můžeme zaručit dodržování příměří na frontě o délce 2 tisíce km? Kdo bude sledovat porušení? Kdo za to bude odpovědný?

Co to vlastně znamená? Další pohodlná výmluva. Putin záměrně komplikuje situaci, aby ukázal, že příměří je příliš složitý proces, který nelze zorganizovat. Ačkoliv svět už dlouho má mechanismy pro kontrolu takových dohod, Kreml předstírá, že nic takového neexistuje.

Takže.

Kreml není proti přestávce v nepřátelství, ale je zde nuance: pokud příměří nepovede k vítězství Ruska, pak je to spiknutí Západu. A pokud ano, tak proč je vůbec potřeba?

Obecně platí, že Moskva se nebrání zastavení palby, ale pouze pokud jí to nezabrání v postupu.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

