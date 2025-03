Jak se Foldynovi i Vondráčkovi hodí Trump

16. 3. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Poslanec Foldyna (SPD) v Otázkách V. Moravce řekl mnoho děsivých, nesmyslných věcí ve prospěch ruské propagandy. Občas se do těch pitomostí ale sám zapletl.

Například na začátku druhé hodiny mluvil o tom, že Rusko je sice agresor, ale že bylo vyprovokováno – a zmínil v té souvislosti Glivice, kde došlo k provokaci vyvolané SS, aby Hitler mohl napadnout Polsko.

Myslel to snad tak, že Rusko napadlo Ukrajinu na základě takové provokace? Přirovnal Rusko k Hitlerovu Německu? Nebo to myslel naopak, jak by vyplývalo z celého jeho vystoupení. Ale nechejme Foldynu Foldynou.





Horší je, že poslanec ANO Vondráček stál vlastně na stejné straně. Shodl se s Foldynou na prospěšnosti zrušení Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky (a odvolával se na čísla nákladů uváděná v Echo24), shodl se s ním na tom, že EU, resp. Británie, nemají co mluvit do jednání mezi USA a Ruskem. A hlavně se hodně oba opírali o to, že Trump něco vyjedná (jak dlouho se bude v argumentovat Trumpem, který nevykazuje žádné pokroky v jednání s Ruskem už několik týdnů?).





Trump jako silný vyjednávač, prý je třeba dát mu čas, musíme být trpěliví. Moderátorovi dalo velkou práci, aby Vondráčka dotlačil k tomu, aby uznal výsledky policejního vyšetřování ruského útoku ve Vrběticích (Foldyna šel mnohem dále: rozhodnout prý musí soud a Rusko prý bude spolupracovat; to ale není zdaleka to nejhorší, co vypustil z úst).





Bohužel zástupci opačné strany, ministr zahraničí Lipavský (kandiduje za ODS) a europoslankyně Nerudová (STAN) byli, zdá se mi, spíše v koutě. Co jim zbývá? Evropa a její jednání, schůze a vyhlášení, naděje v obranu, v nalezení právního základu pro zabavení ruského majetku atd.





Naděje je i v tom, že Orbán snad opět ustoupí ze svých vyhrožování. Nerudová mluvila o tom, jak padá newyorská burza kvůli Trumpovi, Lipavský zmínil, že vyjednávání o konci ruských útoků na Evropu neprobíhají, tedy Evropa se musí bez ohledu na jednání Rusko-USA zařídit sama. Snad se to nějak dojedná.





Na přetřes přišla i hádka o tom, kdo osvobodil Československo od nacistů. Je pozoruhodné, že paní Nerudová nedokázala na Foldynovu obhajobu jeho angažmá s nočními vlky reagovat jinak než odkazem na roli Američanů v osvobození Československa. Foldyna podle mě právem děkoval moderátorovi, že dává Nerudové prostor, protože prý ona svým chováním podporuje preference SPD.





Výmluvným kontextem celé této debaty byla závěrečná část pořadu, v němž diskutovali exministr školství Plaga a současný ministr školství Bek o duševním zdraví našich dětí. Situace se zdá velmi vážná, aspoň podle policie a odborníků. Podle ministra Beka by měla Sněmovna najít sílu a čas, aby bylo možné financovat školní psychology, prý se také bude řešit nárůst studentů v těchto oborech. Třeba se něco podaří vyřešit.





Mluvit o bezpečnosti, míru, Evropě, Ukrajině, dokonce o budování armády nebo vojenské službě, a mít dětskou populaci psychicky se rozpadající, to je opravdu možné asi jen v České republice. Že máme katastrofálně nízkou porodnost, to je jistě také jen takový drobný detail. Peníze nejsou ostatně vůbec na nic.

