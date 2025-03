Básník Petr Hruška v Glasgow

15. 3. 2025 / Jan Čulík

Známý ostravský básník Petr Hruška četl své básně v pátek v podvečer v jednom knihkupectví v Glasgow v rámci své čtecí cesty po Británii. V anglickém překladu je četl jeho překladatel Joshua Mensch.







Na akci předčítali své básně také dva skotští básníci, jeden z nich jednu dokonce zazpíval s kytarou, a česká odbornice na skotskou galštinu z Glasgow University Petra Johana Poncarová , která četla své básně, které napsala v galštině! (tomu jsem nerozuměl, samozřejmě. Dodala anglický překlad.)





Zaujalo mě, jak zábavné byly všechny čtené básně, svým humorným, ironickým a přemýšlivým kontextem.





Petr Hruška předčítal ze své sbírky Spatřil jsem svou tvář (I caught sight of my face), která loni vyšla anglicky v Londýně. Sbírka, jak vysvětlil, byla inspirována první platbou kolem světa, kterou před pěti sty lety podnikl Portugalec Fernão de Magalhães. Petr Hruška byl k psaní svých básní inspirován četbou deniku jednoho z Magalhãesovýách námořníků. Zjistil z toho, že se za pět set let "vůbec nic nezměnilo". Stejně jako dnes, i tehdy byli Magalhãesovi námořníci cestou neustále konfrontováni s jinakostí, což je traumatizovalo, a mohli to zvládnout pouze tak, že si ji přivlastnili. Jako dnes.







