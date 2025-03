Trump ničí Hlas Ameriky

14. 3. 2025

čas čtení 3 minuty

Kari Lakeová, nominovaná Donaldem Trumpem na post šéfky Hlasu Ameriky, prohlásila, že hodlá zrušit „drahé a zbytečné zpravodajské smlouvy... včetně smluv s agenturami Associated Press, Reuters a Agence France-Presse v hodnotě desítek milionů dolarů“. Zpravodajství bychom si měli vyrábět sami - a pokud to není možné, američtí daňoví poplatníci by měli vědět proč.“ To je prostě děsivá hloupost..., píše Jolyon Naegele, bývalý komentátor českého vysílání Hlasu Ameriky.



Kari Lake vyzývá Hlas Ameriky, aby se zrušil své smlouvy s agenturami AP a Reuters



Tento krok bude mít dopad i na agenturu Agence France-Presse





Hlas Ameriky (VOA) financovaný americkou vládou přestane spolupracovat s řadou předních světových zpravodajských agentur, včetně agentur Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP) a Reuters.



Potvrdila to Kari Lakeová, bývalá televizní hlasatelka, která nyní působí jako zvláštní poradkyně prezidenta Donalda Trumpa, zatímco čeká na souhlas Kongresu se jmenováním do funkce generální ředitelky VOA. Trump oznámil svůj záměr nominovat Lakeovou do této funkce koncem loňského roku.







Ve svém příspěvku na sociálních sítích ve čtvrtek pozdě odpoledne Lakeová potvrdila své rozhodnutí omezit smlouvy VOA se zpravodajskými organizacemi a uvedla, že agentura by „neměla platit externím zpravodajským společnostem za to, aby nám říkaly, jaké jsou zprávy“.



„Dnes jsem přistoupila ke zrušení drahých a zbytečných zpravodajských smluv pro americkou Agenturu pro globální média, včetně smluv za desítky milionů dolarů s agenturami Associated Press, Reuters a Agence France-Presse,“ napsala Lakeová. „Zprávy bychom si měli vyrábět sami - a pokud to není možné, američtí daňoví poplatníci by měli vědět proč.“



Lakeová nemá přímou kontrolu nad VOA, ale má vliv jako zvláštní poradkyně v rámci Americké agentury pro globální média (USAGM), nezávislé organizace, která provozuje VOA a další vysílací stanice, jako je Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda a Al Hurra.



VOA. Hlas Ameriky slouží jako externí vysílatel, který vysílá zpravodajské a odborné pořady v několika jazycích, přičemž jeho vysílání je určeno pro země, kde je nezávislá žurnalistika obtížně dostupná.



Po většinu své existence působí VOA jako samosprávná zpravodajská organizace, která není pod vlivem vlády. To se však během Trumpova druhého prezidentského období pravděpodobně změní, neboť jeho nominace do vedení USAGM a jejích kanálů silně naznačují snahu vychýlit některé redakční příspěvky ve světle co nejpříznivějším pro Trumpovu administrativu.



Tento krok se zaměřuje na globální zpravodajské operace, jež mají distribuční smlouvy s některými federálními agenturami. V únoru Trumpova administrativa nařídila Správě všeobecných služeb, aby zrušila „každou jednotlivou mediální smlouvu“.





Příkaz se dotkl řady komerčních operací, včetně agentur Bloomberg, Politico, Reuters, Dow Jones a New York Times. Agentura AP je daňovým úřadem uznána jako nezisková organizace, ale s některými vládními agenturami má uzavřeny komerční smlouvy v hodnotě téměř 2 milionů dolarů.





Zdroj v angličtině ZDE

0