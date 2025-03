Donald Trump a umění ohýbat realitu

17. 3. 2025

Politický comeback Donalda Trumpa, který popírá gravitaci, je vrcholem chaotické kariéry člověka, který extrémně riskuje a jen málo se stará o zavedené normy. Ale jeho ochota převrátit pravidla a ohýbat realitu tak, aby vyhovovala jeho vizi, by mohla dotlačit americkou a globální politiku k bodu zlomu, píše Gabrielle Consentino. Politický comeback Donalda Trumpa, který popírá gravitaci, je vrcholem chaotické kariéry člověka, který extrémně riskuje a jen málo se stará o zavedené normy. Ale jeho ochota převrátit pravidla a ohýbat realitu tak, aby vyhovovala jeho vizi, by mohla dotlačit americkou a globální politiku k bodu zlomu,

Na počátku 70. let, na začátku své kariéry realitního developera, kde pracoval po boku svého otce Freda, Donald Trump již demonstroval sklon ohýbat realitu, aby vnutil svůj preferovaný narativ, což byl rys, který se stal definujícím rysem jeho politické osobnosti. Tváří v tvář žalobě ministerstva spravedlnosti za údajnou diskriminaci Afroameričanů žádajících o bydlení v realitních projektech Trumpovy společnosti najal notoricky známého newyorského právníka Roye Cohna, bývalého poradce Josepha McCarthyho v éře "rudé paniky" a právního poradce prominentních bossů organizovaného zločinu. Cohn, který se stal jeho mentorem na více než deset let, doporučil Trumpovi, aby popřel všechna obvinění a podal protižalobu a obvinil ministerstvo spravedlnosti z pomluvy. Byla to nestoudná strategie: Trumpova organizace nejenže nediskriminovala, tvrdila protižaloba, ale pověst společnosti byla nespravedlivě pošpiněna. Trumpova společnost se nakonec vyrovnala, ale nikdy nepřiznala žádnou zaujatost vůči černošským uchazečům, navzdory hromadě důkazů o opaku, které prokurátoři shromáždili. Trump se prohlásil za vítěze a odešel s některými z nejdůležitějších Cohnových rad: nikdy se neomlouvejte, vždy útočte a využívejte média k vytváření obrazu úspěchu.

Na počátku roku 2010 Cohnovy rady pomohly Trumpovi přežít čtyři desetiletí poznamenaná velkými úspěchy i spektakulárními pády, globálními expanzemi a bankroty, právními spory a sexuálními skandály. To byly charakteristické znaky bouřlivé obchodní kariéry a osobní cesty, která ho vynesla na obálky bulvárních časopisů a na miliony televizních obrazovek jako moderátora televizní reality show "The Apprentice". Bylo to v době, kdy Trump našel dokonalou platformu, jak vnutit svou vizi milionům Američanů: sociální média. Na Twitteru se Trump znovu objevil a našel ideální způsob, jak zůstat na očích veřejnosti a umožnit své nevyzpytatelné osobnosti spojit se s nejnestabilnějšími segmenty amerického veřejného mínění. Tentokrát však bylo v sázce více: Trump už nebyl miliardářským playboyem, samostatným podnikatelem nebo důvtipným bavičem, který je ochoten vzdát se manželské věrnosti, obcházet zákon a moderovat televizní show, aby zachránil své finance. V éře rozsáhlých veřejných nepokojů, které vyvolala finanční krize v roce 2008, se Trump postupně začal stavět do pozice bojovného šampióna voličů nespokojených s politickým establishmentem, který se nebojí vyvolávat hádky a vrhat urážky na politiky nebo celebrity, znovu porušovat pravidla a ohýbat realitu podle svých ambicí. Během několika let se Trump s pomocí Twitteru stylizoval do role dokonalého demagoga pro éru sociálních médií a nejodvážnějšího vykořisťovatele populistických nálad, které se šíří většinou západních demokracií.

Posun v politice

Politický diskurz se v roce 2010 také měnil kolem toho, co se stalo opakujícím se prvkem současných politických konverzací: konspiračních teorií. Trump rychle rozpoznal tento kulturní a politický trend a využil rostoucího paranoidního postoje Američanů, aby prosadil svou politickou agendu, stále více definovanou ochotou převrátit politický konsensus a rozejít se s normami, protokoly a senzitivitou. Příležitost se naskytla ve formě takzvaného spiknutí "birther", které tvrdilo, že tehdejší americký prezident Barack Obama – první Afroameričan ve funkci prezidenta – se nenarodil na americké půdě, a proto nesplňoval požadavky na to, aby mohl sedět v Oválné pracovně. Byla to samozřejmě zjevná lež, která se vynořila z okrajů Twitteru a dalších sociálních médií a nesla ne tak jemné rasistické podtóny. Nakonec zanikla navzdory hlasitému prosazování Trumpem, který ji často zesiloval prostřednictvím svého účtu. Konspirační teorie však přetrvávala ve zpravodajském cyklu dostatečně dlouho, aby donutila Obamu ukázat svůj rodný list, aby se záležitost vyřešila jednou provždy. Realita se neohnula podle Trumpovy vůle, stejně jako se neohnula, když před čtyřiceti lety žaloval ministerstvo spravedlnosti, ale šíření konspirační teorie donutilo úřadujícího prezidenta, aby se k ní veřejně vyjádřil, takže to jaksi neznělo tak bizarně. Připojení se k "rodákům" také pomohlo posílit Trumpův politický profil mezi krajně pravicovými a nacionalistickými kruhy, což mu poskytlo dostatečnou popularitu, aby ho to přesvědčilo, že je na správné cestě. Lidé skutečně dychtili po někom, kdo by se alespoň rétoricky postavil na jejich stranu a jednal jako hlučná a bezohledná hlásná trouba pro jejich nespokojenost s politikou vykonávanou jako obvykle, s omezeními politické korektnosti a s dogmaty neoliberální globalistické ekonomiky.

Trumpův dnes již slavný sestup ze zlatého eskalátoru v Trump Tower, když oznámil záměr kandidovat na prezidenta ve volbách v roce 2016, oficiálně znamenal zahájení fáze dramatických změn v politice a politické komunikaci, kterou někteří vědci a komentátoři označují jako "postpravdivou éru". I když je to teoreticky trochu nejasné, post-pravda je nicméně užitečným univerzálním konceptem pro identifikaci kulturního a politického kontextu, v němž emocionální apely a osobní názory mají větší vliv na utváření veřejného mínění než objektivní fakta. Trump ztělesňoval postpravdivý étos, když ve svém projevu brojil proti tomu, aby "Mexiko posílalo lidi se spoustou problémů" a "násilníky" do Spojených států, čímž účinně vykouzlil zkreslenou verzi reality, která uchvátila představivost milionů Američanů. Skutečná data o imigraci samozřejmě vykreslují zcela odlišný obrázek: u migrantů je méně pravděpodobné, že se zapojí do kriminálních aktivit než u rodilých občanů USA, míra kriminality ve Spojených státech klesla, zatímco imigrace byla na vzestupu, a migranti mají celkově příznivý vliv na americkou ekonomiku. Nicméně v postpravdivé éře – složitém fenoménu souvisejícím s pluralitou kulturních, politických a ekonomických faktorů, umocněných komunikační logikou sociálních médií – nemají fakta a data velký vliv. Emocionální vyprávění, senzační příběhy, děsivé detaily, bez ohledu na to, zda jsou vymyšlené, jsou na tom mnohem lépe.

Když byl Trump v roce 2016 zvolen prezidentem, jeho ležérní vztah k faktům a podpora konspiračních teorií byly vnímány jako odchylka od zavedených norem veřejného diskurzu. Postpravda byla považována za dočasnou epistemologickou krizi, kterou by bylo možné napravit podporou mediální gramotnosti, investicemi do iniciativ zaměřených na ověřování faktů a prosazováním přísnějších regulací na platformách sociálních médií. Politický a kulturní establishment ve Spojených státech a v Evropě přinejlepším přijal Trumpův populismus jako jakýsi nezbytný varovný signál potřebný k nápravě některých částí aparátu liberální demokracie, které byly ponechány poněkud uvolněné, zejména pokud jde o dopad technologií na společnost a politiku. Technologické společnosti začaly po roce 2016 čelit větší kontrole a reagovaly zavedením robustnějšího moderování obsahu a ověřování faktů svého obsahu. V té době panoval všeobecný konsenzus, že Trump představuje přechodnou nemoc, krátkodobé vměšování do jinak zdravého těla amerických institucí. Toto vnímání Trumpa jako vměšování bylo posíleno zjištěním, že nepřátelští státní aktéři, jako je Putinovo Rusko, zneužili americká sociální média jako zbraň ve snaze změnit volební proces, dále polarizovat americkou společnost a zesílit nejradikálnější hlasy, především hlasy samotného Trumpa.

Rétorika rozdělení

Studie a publikace, které se objevily během první Trumpovy kampaně a prezidentství, se většinou zaměřovaly na jeho rozdělující rétoriku, na nepředvídatelnou a agresivní osobnost, na neortodoxní přístup k politice a vládě a na formy a formáty, které do politické arény importoval ze svých předchozích zkušeností podnikatele a osobnosti reality show. Kromě kruhů svých horlivých příznivců byl Trump považován sotva za něco víc než obchodníka s hadím olejem, který se blufováním a chvástáním probojoval do nejmocnější mocenské pozice na světě. Realita, zněl předpoklad, ho nakonec dostihne a odhalí ho jako naprostého podvodníka. A to se stalo, alespoň zpočátku. Většina jeho předvolebních slibů z roku 2016 – především hraniční zeď, kterou mělo zaplatit Mexiko – se nikdy neuskutečnila. Takzvaný "zákaz muslimů" a politika nulové tolerance vůči přistěhovalectví se ukázaly být buď příliš špatně koncipované, nebo příliš kontroverzní, než aby mohly být realizovány ve své původní podobě. Prominentní noviny jako The New York Times běžně vyvracely dezinformace šířené Trumpem, odhalovaly jeho lži a prázdnou rétoriku. A když na začátku roku 2020 udeřila pandemie COVIDu-19, Trump a jeho administrativa byli shledáni hrubě nepřipravenými. Trump podcenil hrozbu, kterou představuje nová nemoc, a dokonce prosazoval kontroverzní nebo nebezpečné prostředky, jako je injekce dezinfekčního prostředku. S největší pravděpodobností to bylo špatné zvládnutí pandemie – s jejími obrovskými lidskými a ekonomickými dopady na americkou společnost – co stálo Trumpa v roce 2020 prezidentský úřad. Když odmítl ustoupit a místo toho se právně a politicky postavil proti výsledku voleb, zdálo se, že se Trump nevratně oddělil od reality. Jeho závěrečný, zoufalý pokus zvrátit situaci ve svůj prospěch tím, že roztáčí dezinformační kampaň "Zastavte krádež" a podněcuje své příznivce k útoku na Capitol Hill 6. ledna 2021, byl všeobecně považován za poslední kapitolu jeho politické kariéry.

Obvyklou kritikou Trumpa je představa, že má tenkou kůži a nedokáže se vypořádat se zklamáním. I když je pravda, že se snadno urazí a nereaguje dobře na kritiku, Trump během své kariéry prokázal podivnou schopnost odrazit se od neúspěchů, bojovat proti drtivé přesile a předvádět téměř plynulé přechody od jednoho ztělesnění k druhému: podnikatel, mediální osobnost, politik. Trump se ztotožnil s lekcemi svých nejvlivnějších mentorů a spolupracovníků: svého otce, který ho naučil, jak přežít v bezohledném světě newyorských nemovitostí s nulovým součtem, již zmíněného Roye Cohna a Rogera Stonea, bezohledného republikánského politického operativce a lobbisty, který jako první navrhl Trumpovi myšlenku kandidovat na prezidenta. již na konci 90. let. Trump je především někdo, komu se podle jeho vlastního přiznání daří v chaotických a nestálých kontextech a který kdysi řekl: "Když přijdou zlé časy, mohu dostat, co chci." A žádné období jeho dlouhé kariéry nebylo pro Trumpa horší než poslední čtyři roky, snad s výjimkou začátku 90. let, kdy ho několik podnikatelských neúspěchů zanechalo "chudšího než bezdomovce", jak přiznal své dceři Ivance. V letech po tragických událostech ze 6. ledna 2021 byl Trump zapleten do několika vyšetřování a mnozí, včetně jeho vlastní Republikánské strany, ho považovali za politického vyvrhele, někoho, kdo spáchal hrdelní hřích tím, že zaútočil na samotné základy americké demokracie. Trump skončil.

Proměněná strana

A přesto ještě neskončil. S blížícím se volebním cyklem v roce 2024 se postupně ukázalo, že Trump nevratně změnil Republikánskou stranu k obrazu svému. Hnutí MAGA – zahořklá, loajální a téměř mesiášská základna Trumpových příznivců – se stalo skutečným jádrem Republikánské strany a odsunulo na vedlejší kolej umírněnější politiky a voliče. Republikáni, kteří se po 6. lednu od Trumpa distancovali, se jeden po druhém začali přeskupovat, když si začali uvědomovat, že k němu neexistuje žádná alternativa. Možná s nechutí nebo z vypočítavosti nicméně akceptovali, že Trump není přechodným výstřelkem nebo přechodnou anomálií, ale strukturální, hluboce zakořeněnou daností v krajině americké konzervativní politiky. Vrcholem tohoto procesu byl jeden z nejkřiklavějších příkladů ohýbání reality, které Trump ve své politické kariéře provedl: přepsání 6. ledna z pobuřujícího pokusu nebezpečných extremistů o rozvrácení demokratického procesu na legitimní akt odporu skutečných vlastenců proti spiknutí zosnovanému "hlubokým státem" s cílem ukrást mu volby. 6. leden byl "dnem lásky", jak Trump tvrdil při několika příležitostech. Konspirační teorie nebyla přijímána pouze jako základ pro násilné politické akce, ale byla sublimována do morálně čistého a ušlechtilého cítění. Ohýbání reality bylo téměř dokončeno.

Aby dokončil ohromující transformaci americké politiky a společnosti kolem své vlastní cynické a sebestředné vize, kterou zahájil v roce 2015, musel Trump naverbovat nejmocnější propagandistickou mašinérii, jaká kdy byla vynalezena: sociální média. Technologie, která nastartovala jeho politickou kariéru o deset let dříve – a která ji téměř vykolejila po roce 2016, kdy technologičtí manažeři neochotně reagovali na vládní tlak na moderování uživatelů a ověřování obsahu – musela být zkrocena a přivedena do stáda. Aby tento proces dokončil, našel Trump nečekaného spojence v Elonu Muskovi, vizionářském miliardáři naladěném na stejnou politickou vizi: sociálně a fiskálně konzervativní, protiimigrační, etnonacionalistickou a fundamentálně antidemokratickou.

Musk si v průběhu posledních čtyř let vytyčil vlastní cestu od podnikání k politice, podobně jako Trump, zatímco Trump čekal na svou chvíli, aby se po debaklu v roce 2020 vrátil do záře reflektorů. Musk, který je také vášnivým a důvtipným uživatelem Twitteru a samozvaným absolutistou svobody projevu, opakovaně signalizoval svou antipatii k moderování obsahu na sociálních sítích a slíbil, že Trumpovi – spolu s dalšími kontroverzními osobnostmi, které byly z Twitteru odstraněny – umožní návrat, jakmile dokončí akvizici platformy. Musk nakonec koncem roku 2022 koupil Twitter, přejmenoval jej na X a zavedl drastické změny v zásadách moderování obsahu, přičemž také zaujal mnohem aktivnější politický postoj na podporu krajně pravicové politiky. Trajektorie obou mužů, kteří také sdílejí podobné egomaniakální sklony a myšlení náchylné ke konspiračním teoriím, se nakonec překrývaly v roce 2024, kdy Musk otevřeně podpořil Trumpa v prezidentské kandidatuře a věnoval na jeho úspěšnou kampaň přes 250 milionů dolarů. Ke zděšení výzkumníků a občanů, kteří se zajímají o dopad sociálních médií na veřejný život, oznámil Mark Zuckerberg ze společnosti Meta záměr zrušit politiku moderování obsahu na své platformě, aby ji lépe umístil v politickém a obchodním prostředí, kterému dominují lidé jako Trump a Musk.

Pokud bychom měli vyzdvihnout nejvýznamnější rozdíl mezi Trumpovou kampaní v roce 2016 a v roce 2024, je jím fakt, že se změnily pojmy misinformace, dezinformace a konspirační teorie. Nejsou, jak se říká v technologickém žargonu, chybou, ale rysem současného politického diskurzu a za druhé Trumpovy administrativy budou formovat tvorbu politiky a ovlivňovat domácí i mezinárodní politiku. Trump úspěšně ohýbal politickou realitu v Americe tak, aby odpovídala jeho vlastnímu bezohlednému, chaotickému a radikálnímu pohledu na svět. Vize, která bohužel prospívá hrstce bohatých a vážně ohrožuje chudé, menšiny a marginalizované – jak je vidět na vykuchání USAID – a která by mohla převrátit demokratický řád v USA a ohrozit již tak napjatou globální bezpečnostní architekturu. Kromě toho konspirační teorie zasahují do soukromé sféry a ohrožují zdraví a bezpečnost lidí. Trump nominoval ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho, který navzdory vznesení důležitých otázek ohledně nadměrného medikování a chronických nemocí přesto šíří dezinformace o zdraví a je notoricky známým skeptikem vůči očkování. Jeho jmenování by se mohlo proměnit v nejzávažnější útok na veřejné zdraví v nedávné americké historii. A v ještě nebezpečnější sféře obrany a bezpečnosti si Trump vybral lidi s extrémními názory a pochybným demokratickým kreditem, jako jsou Pete Hegseth a Tulsi Gabbard, aby vedli americkou armádu a národní zpravodajské služby. Ohýbání reality je dokončeno. Tím ji však Trump dotlačil do bodu, kdy by se realita, jak ji známe, mohla brzy zhroutit, což by mohlo mít potenciálně dramatické důsledky pro Ameriku a pro celý svět.

