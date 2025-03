Soudce zablokoval Trumpův pokus použít válečného zákona z 18. století pro deportace

16. 3. 2025

Trump se pokusil použít zákon o nepřátelských cizincích z roku 1798, k deportaci pěti Venezuelanů, ale soudce příkaz zastavil



Bílý dům v sobotu vydal prezidentské prohlášení zaměřené na venezuelské členy gangu Tren de Aragua, v němž se uvádí: „Tren de Aragua (TdA) je zahraniční teroristickou organizaci s tisíci členy, z nichž mnozí nezákonně pronikli do Spojených států a vedou nelegální válku a podnikají nepřátelské akce proti Spojeným státům.“



Organizace na ochranu občanských svobod obvinily Trumpa, že se v době míru nezákonně odvolává na válečný zákon z roku 1798, aby urychlil masové deportace a obešel imigrační zákon.





O několik hodin později federální soudce dočasně zablokoval Trumpově administrativě možnost použít tento zákon k provedení zamýšlených deportací Venezuelanů. Bílý dům v sobotu vydal prezidentské prohlášení zaměřené na venezuelské členy gangu Tren de Aragua, v němž se uvádí: „Tren de Aragua (TdA) je zahraniční teroristickou organizaci s tisíci členy, z nichž mnozí nezákonně pronikli do Spojených států a vedou nelegální válku a podnikají nepřátelské akce proti Spojeným státům."



Soudce James Boasberg z federálního okresního soudu ve Washingtonu v sobotu souhlasil s vydáním dočasného zákazu, který deportaci Venezuelanů na 14 dní zabrání.



„Vzhledem k naléhavým okolnostem, o kterých byl [soud] dnes ráno informován, rozhodl, že je odůvodněné vydat okamžitý příkaz k zachování současného stavu, dokud nebude stanoveno slyšení,“ napsal Boasberg ve svém příkazu.



Boasbergovo rozhodnutí je reakcí na žalobu, kterou téhož dne podaly organizace American Civil Liberties Union a Democracy Forward. Tyto organizace obviňují Trumpovu administrativu, že se nezákonně odvolává na válečný zákon o nepřátelsjých cizincích.



ACLU a Democracy Forward v žalobě argumentují, že tento zákon byl v historii USA použit pouze třikrát: za války v roce 1812, za první světové války a za druhé světové války.



„Nelze jej zde použít proti státním příslušníkům země - Venezuely - se kterou Spojené státy nejsou ve válce, která Spojené státy nenapadá a která nezahájila vpád do Spojených států,“ uvádí se v žalobě.



„Tato vládní proklamace by umožnila agentům okamžitě posadit neobčany do letadel bez jakéhokoli přezkoumání jakéhokoli aspektu určení, že se jedná o nepřátele z řad cizinců,“ dodala žaloba.



Na dálkovém slyšení před Boasbergem ACLU i Democracy Forward požádaly, aby byl dočasný soudní zákaz rozšířen na všechny, kterým podle zákona hrozí vyhoštění, uvedly organizace na ochranu občanských svobod.



Prezident nařídil své administrativě, aby označila venezuelský gang Tren De Aragua za zahraniční teroristickou organizaci.



Vzhledem k tomu, že Trump charakterizoval tento gang jako zahraniční sílu, která napadá USA, organizace na ochranu občanských svobod, jako je ACLU, se obávaly, že Trump se bude odvolávat na zákon z roku 1798 „nezákonně v době míru, aby urychlil masové deportace, a obejde tak limity této válečné pravomoci a postupy a ochranu v imigračním zákoně“.



Zákon starý 227 let je určen především k použití v době války a pravomoc vyhlásit válku má pouze Kongres. Podle Brennanova střediska pro spravedlnost, nestranické autority v oblasti práva a politiky, má však prezident možnost odvolat se na zákon na obranu proti „hrozící nebo probíhající invazi nebo dravému vpádu“.



„Tento zákon by neměl být použit, protože migrace není invaze a nejsme v době války,“ řekla Juliana Macedo do Nascimento, zástupkyně ředitele federální advokacie organizace United We Dream, která se zabývá právy přistěhovalců. „Je nesmírně děsivé, že jsme jako přistěhovalci označováni za teroristy, za vetřelce.“



Osoby, na které se vztahuje zákon o nepřátelských cizincích, by mohly být deportovány bez soudního slyšení nebo pohovoru o azylu a jejich případy by se řídily válečným a ne imigračním právem.



Alien Enemies Act výslovně umožňuje prezidentovi zadržet, přemístit nebo deportovat přistěhovalce na základě země jejich původu - a co je zásadní, vztahuje se nejen na občany nepřátelských národů, ale také na „domorodce“, což by mohlo zahrnovat osoby, které se mohly vzdát svého cizího občanství a usilovat o legální pobyt v USA.



Tento staletí starý zákon byl také použit k zatčení více než 31 000 osob - většinou lidí japonského, německého a italského původu - jako „nepřátelských cizinců“ během druhé světové války a hrál roli při hromadném odsunu a věznění amerických Japonců během války.



Trump si důvody pro odvolání se na tento zákon buduje již několik let tím, že příliv migrantů na jižní hranici charakterizuje jako „invazi“. Svou výzvu předestřel také v exekutivním příkazu v den své inaugurace, v němž nařídil ministrům zahraničí, aby plánovali přípravou zařízení „nezbytných k urychlenému odsunu“ osob, na něž se zákon vztahuje.



„Odvoláním se na zákon o cizích nepřátelích z roku 1798 dám naší vládě pokyn, aby využila plnou a obrovskou moc federálních a státních orgánů činných v trestním řízení k eliminaci přítomnosti všech zahraničních gangů a zločineckých sítí přinášejících ničivou kriminalitu na půdu USA, včetně našich měst a městských čtvrtí,“ uvedl ve svém inauguračním projevu.



Ačkoli protiimigrační politici a skupiny dlouhodobě prosazují použití zákona v reakci na nezákonné překročení hranic, Macedo do Nascimento uvedla, že řada exekutivních příkazů a kongresových politik již rozšířila pravomoci federální vlády při zadržování a deportaci přistěhovalců.





„Již existují zákony, které umožňují hromadné zadržování. Již existují zákony, jako je Laiken Riley Act, které by rozšířily okruh lidí, kteří mohou být zadrženi,“ řekla Macedo do Nascimento. „Takže myšlenka, že se odvolává na zákon o nepřátelských cizincích, mi připadá tak trochu zbytečná. Podle mě jde ve skutečnosti o budování narativu, který má imigranty označit za teroristy.“





