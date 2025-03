Trump vzkázal americkému federálnímu soudnictví, ať si trhne nohou

18. 3. 2025

Vzepře se Trump Nejvyššímu soudu? ptá se Robert Reich



Poté, co federální soudce naléhal na Trumpovu administrativu, aby do pondělní 17. hodiny předložila důkazy o tom, zda Bílý dům porušil nařízení soudu, když deportoval migranty bez téměř žádného řádného procesu, takzvaný pohraniční car Tom Homan řekl, že lety budou pokračovat bez ohledu na to. „Nezastavíme se,“ řekl. „Je mi jedno, co si myslí soudci.“



V našem systému si soudci jen „nemyslí“. Mají konečné slovo, pokud se proti jejich rozhodnutí neodvolá Nejvyšší soud, a v takovém případě má konečné slovo většina Nejvyššího soudu.



Dnes odpoledne vyšlo najevo, že Trumpovo ministerstvo spravedlnosti sdílí Homanův podivný pohled na náš soudní systém. Právníci ministerstva spravedlnosti podali soudci dokumenty, v nichž mu sdělili, že se k soudu nedostaví, že administrativa nebude poskytovat žádné další informace o deportačních letech a že by soud měl jednání zrušit.

V neděli večer Trump novinářům řekl, že federální soudce v Kalifornii, který nařídil administrativě znovu přijmout tisíce propuštěných pracovníků ve zkušební době, se „staví do pozice prezidenta Spojených států, který byl zvolen téměř 80 miliony hlasů“.



Omyl. V našem vládním systému soudy posuzují kroky prezidenta a výkonné moci. Soudy se nestaví do pozice prezidenta. Jednají tak, jak je k tomu zmocňuje ústava - jako spoluzastupitelská složka vlády. Pokud výkonná moc nesouhlasí s tím, co rozhodl soudce soudu nižší instance, může se odvolat k soudu vyšší instance a nakonec k Nejvyššímu soudu.



Trump není jediný, kdo se dopouští této chyby. Počátkem února Trumpův viceprezident JD Vance prohlásil, že „soudci nesmějí kontrolovat legitimní moc výkonné moci“. Bylo to zvláštní prohlášení od člověka, který studoval na jedné z nejvýznamnějších amerických právnických fakult - a bylo logicky absurdní, protože o „legitimní moci“ prezidenta rozhodují soudci a - pokud se někdo proti jejich rozhodnutí odvolá k Nejvyššímu soudu - soudci.



Řekněme si to jasně. Trump otevřeně porušil řadu zákonů a ústavních ustanovení - například ukončil právo na americké občanství při narození; umožnil spolupracovníkům Elona Muska, kteří se snaží o snižování vládních výdajů, přístup do citlivého systému ministerstva financí; převedl transgenderové vězeňkyně do mužských věznic; poslal na dovolenou tisíce zaměstnanců americké Agentury pro mezinárodní rozvoj; a fakticky zrušil U.S.A.I.D. a začlenil ji do ministerstva zahraničí. V reakci na to federální soudci dočasně zakázali, aby řada Trumpových příkazů vstoupila v platnost.



Ale až do dnešního dne Trump nebo jeho režim se otevřeně a bezostyšně odmítli řídit se příkazem soudců.



Co se stane, až se toto nebo jiné rozhodnutí nižšího soudu dostane k Nejvyššímu soudu a ten rozhodne v Trumpův neprospěch?



Vance řekl, že pokud k tomu dojde, měl by se Trump „postavit před zemi jako Andrew Jackson a říci: 'Nejvyšší soudce vydal své rozhodnutí. Teď ať ho prosadí.“



Nevadí, že ten citát připisovaný Jacksonovi je, jak poznamenal jeden badatel, „pravděpodobně apokryfní“. V těchto dnech je stále častěji slyšet od Trumpových jmenovaných, jak dokládá Homanův výrok a odpolední podání ministerstva spravedlnosti.



Trumpova jmenování v jeho druhém funkčním období mají opačný účinek než jeho jmenování v prvním funkčním období. V prvním funkčním období ho poněkud omezovala. Špičky ministerstva spravedlnosti vyhrožovaly, že hromadně rezignují, pokud jmenuje generálním prokurátorem jediného náměstka generálního prokurátora, který byl připraven zaprodat Trumpovi duši a říci, že volby v roce 2020 mu byly ukradeny.



Tentokrát jeho jmenovaní umocňují jeho nejhorší instinkty. Místo toho, aby působili jako zábrany, podporují Trumpa



Mnoho lidí se ptá, zda se nacházíme v „ústavní krizi“. Definice tohoto výrazu se značně liší, stejně jako názory na to, zda se v ní nacházíme právě teď.



Obávám se, že Trump je obklopen extremistickými antidemokratickými nihilisty, včetně svého viceprezidenta, kteří ho povzbuzují, aby se vzepřel Nejvyššímu soudu.



Pokud to udělá, budeme v ústavní krizi, která by měla přimět každého Američana vyjít do ulic.

