Zelenskyj reagoval na Putinovo ultimátum ohledně zastavení zahraniční vojenské pomoci Ukrajině

19. 3. 2025

čas čtení 1 minuta

Ukončení zahraniční vojenské pomoci a poskytování zpravodajských informací Ukrajině, na kterém trvá nelegitimní prezident agresorské země Ruské federace Vladimir Putin, "nepřichází v úvahu". Uvedl to 18. března ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během online tiskové konference vysílané kanálem Rada.

Podle Zelenského dal Putin toto ultimátum i na začátku invaze na Ukrajinu.

"Mění to koncept, ale nemění to obsah. [...] Co se skrývá za mobilizací, zpravodajstvím a zbraněmi? Oslabení ukrajinské armády... To znamená, že otázka není v mobilizaci, jde o to, aby se kvantitativní složení ukrajinské armády snížilo určitými opatřeními," řekl Zelenskyj.

Vysvětlil, že Putin hraje na to, aby Ukrajinu co nejvíce oslabil.

"Viděl, že Spojené státy mohou podniknout takové kroky, a tak přichází s přesně tím, co chápe, že může fungovat. To znamená, že už se to stalo, proč to neudělat znovu?" domnívá se ukrajinský prezident.

Zelenskyj navíc ujistil, že je s partnery v "neustálém kontaktu".

"Myslím, že seriózní partneři to neudělají. A udělají správnou věc. Chápou, že to oslabí ukrajinskou stranu. Ukrajina musí být podporována nejen nyní, ale i po skončení války. To je uvedeno v bezpečnostních zárukách. [...] Jsem si jistý, že nedojde k žádné zradě ze strany partnerů a pomoc bude pokračovat," řekl Zelenskyj.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

