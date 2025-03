Japonsko a Austrálie si mohou vzájemně zaplnit mezery v obraně

21. 3. 2025

Japonsko a Austrálie hovoří o "kolektivním odstrašení", ale nezdá se, že by měly konkrétní cíle. Vztah potřebuje jasnější směr, píše Rintaro Inoue. Japonsko a Austrálie hovoří o "kolektivním odstrašení", ale nezdá se, že by měly konkrétní cíle. Vztah potřebuje jasnější směr,

Obě země by měly zjistit, jak se vzájemně doplňují. Každá země má dvě výjimečné oblasti: Japonsko má silné stránky v protivzdušné a protiraketové obraně a ve stavbě lodí, zatímco Austrálie potřebuje pomoc v obojím; a Austrálie má silné stránky v kybernetické bezpečnosti a vzdálenosti od Číny, což obojí nabízí Japonsku výhody.

Je pravda, že oba národy nedávno posílily své zvláštní strategické partnerství do té míry, že začalo vykazovat charakteristiky podobné alianci, jako je závazek konzultovat během regionálních krizí. Praktická koordinace však sotva začala. Diskuse o bilaterální spolupráci často končí zvýšením interoperability – ale k jakému účelu?

Během programu Japonsko-australského dialogu a výměny, který od července do srpna loňského roku pořádalo Centrum studií Spojených států a Japonská nadace, jsem jednal s mnoha japonskými a australskými experty na bezpečnostní otázky, včetně tchajwanské kontingentní mise. Zatímco mnozí zdůrazňovali potřebu, aby obě země prohloubily obranné vazby a připravily se na společný boj v případě vypuknutí krize, bylo jen málo jasno o tom, jak přesně by měly koordinovat.

Ačkoli jsou některé studie prováděny za zavřenými dveřmi, celkový nedostatek diskuse pramení z několika faktorů. Japonsko má omezené znalosti o australských obranných schopnostech a japonská obranná komunita se primárně zaměřuje na implementaci zavedené politiky. Tyto faktory přispěly ke stagnaci při hledání nových strategických příležitostí.

V Austrálii nedostatek bezpečnostních expertíz zaměřených na Japonsko a zaujetí trilaterálním rámcem, který zahrnuje Spojené státy i Japonsko, omezily hlubší uvažování o bilaterální spolupráci.

Japonský a australský ministr zahraničí a obrany v listopadu uvedli, že tyto země zdokonalují rozsah, cíle a formy spolupráce, což je vývoj, který pomůže utvářet bilaterální obranné vztahy. To bylo na podporu toho, co nazývali posílením kolektivního odstrašování. Veškerá tato práce je však stále spíše obecná než konkrétní a diskuse mezi stratégy jsou minimální.

Obranná spolupráce mezi národy se srovnatelnou vojenskou silou a vzájemným bezpečnostním vztahem má obvykle dvě formy: agregaci sil, která zvyšuje celkovou vojenskou kapacitu prostřednictvím společných operací; a doplňkovou spolupráci, která zmírňuje zranitelnost využitím příslušných silných stránek.

Japonsko a Austrálie se primárně zaměřily na agregaci sil s důrazem na interoperabilitu, ale to má svá omezení. Čína má ohromnou početní převahu s asi 1 100 bojovými letouny a více než 140 hlavními hladinovými válečnými loděmi. Naopak Japonsko má 300 stíhaček a 52 hladinových bojových lodí, zatímco Austrálie má asi 100 stíhaček a plánuje rozšířit svou flotilu z 9 na 26 lodí. Vzhledem k tomuto nepoměru by prosté spojení sil bez další integrace s americkými silami udělalo jen málo pro změnu strategické rovnováhy. I tak by vojenské výzvy zůstaly obrovské.

Zapotřebí je také doplňková koordinace. Obě země čelí výzvě Číny, ale jejich operační priority se liší. Zatímco Japonsko se soustředí na Východočínské moře a západní Pacifik, Austrálie může zabezpečit námořní komunikační trasy v Indickém oceánu a jižním Pacifiku a narušit trasy protivníka. To by pomohlo zajistit Japonsku přístup k životně důležitým zdrojům a munici, udržet jeho schopnost pokračovat v boji, zatímco by to oslabilo Čínu. Bojová odolnost Japonska je důležitá pro zvládnutí hrozby čínského námořnictva pro Austrálii.

Funkčně mají Austrálie a Japonsko odlišné silné stránky, stejně jako slabá místa, která může druhý pomoci zmírnit. Japonsko čelí výzvám v oblasti kybernetické bezpečnosti a logistické udržitelnosti, zatímco Austrálie postrádá integrovanou protivzdušnou a protiraketovou obranu (IAMD) a efektivní stavbu lodí.

Japonsko má naštěstí silné základy v oblasti IAMD a stavby lodí, zatímco Austrálie vyniká v kybernetické bezpečnosti a těží z geograficky odolné logistické základny. Vzájemným řešením slabých stránek druhé strany prostřednictvím většího počtu bilaterálních cvičení, společného vybavení a systémů a společných investic do obranného průmyslu mohou Japonsko a Austrálie vybudovat odolnější obranné postavení.

Japonsko-australská obranná komplementarita se již do určité míry formuje. Geografická spolupráce byla nepřímým, ale dlouhodobým rysem obou národů díky americké námořní strategii od počátku studené války. Funkční spolupráce se v posledních letech dále rozvinula. Na třístranném zasedání ministrů obrany v listopadu 2024 jednaly Austrálie, Japonsko a USA o spolupráci v oblasti systémů IAMD. Spolupráce na stavbě lodí pravděpodobně začne, pokud si Austrálie pro své nové univerzální fregaty vybere design založený na japonské nové třídě FFM. Spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti se rozvíjí také prostřednictvím společných cvičení Austrálie, Japonska a USA.

Schopnost Japonska vydržet vleklý konflikt zůstává výzvou, protože jeho loděnice a muniční továrny jsou v dosahu čínských raket a mohou být snadno zaměřeny. Aby obě země mohly věrohodně přispět k regionálnímu odstrašení, musí být robustní obranně-průmyslová spolupráce základem efektivního pohotovostního a operačního plánování. Kromě stavby lodí by se obě země měly zaměřit na spolupráci při výrobě munice, aby posílily schopnost vytrvalosti ve válce. Měli by také zvážit uložení zakonzervovaných aktiv v Austrálii, jako jsou letadla, která byla vyřazena, ale stále stojí za to si je nějakou dobu ponechat pro případ, že by jich bylo třeba.

Hlubší vazby budou potřebovat oddané zastánce. Strategická společenství obou zemí musí definovat požadovaný konečný stav spolupráce a identifikovat příležitosti, které tento cíl podpoří.

Zdroj v angličtině: ZDE

