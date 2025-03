Robert Reich: Optimismus, který mi působí nevolnost

21. 3. 2025

Přátelé,



Dnes cítím optimismus, který mi působí nevolnost. (To je optimismus, když vás bolí srdce a je vám špatně od žaludku, ale věříte, že se dožijete úsvitu.)



Ačkoli všechna ostatní omezení Trumpa zmizela - republikáni v Kongresu jsou v kultu MAGA, demokraté jsou zombieové, velký byznys si netroufá Trumpovi odporovat a špičkové technologie přešly na temnou stranu - jedno omezení zůstává: federální soudy.



A zdá se, že federální soudy se drží pevně, alespoň zatím.



1. V úterý americký okresní soudce Theodore Chuang pokáral Elona Muska a jeho "Ministerstvo" pro efektivitu vlády za jejich snahu zrušit Americkou agenturu pro mezinárodní rozvoj a prohlásil, že Muskova snaha vymazat tuto agenturu pravděpodobně porušuje ústavu „mnoha způsoby“.



Musk a DOGE „nesmějí podnikat žádné kroky ani se zapojit do žádné práce související se zrušením USAID,“ napsal Chuang v soudním příkazu proti Muskovi a jeho kontroverzní iniciativě na snižování nákladů. Chuang rovněž nařídil Muskovi a DOGE, aby obnovili přístup do oficiálních počítačových systémů pro zaměstnance USAID, včetně těch, kteří jsou na administrativní dovolené. Soudce uvedl, že Musk a DOGE se nesmějí podílet na dalším snižování počtu zaměstnanců nebo rušení smluv.



Rozhodnutí rozbouřilo Trumpův svět.



2. Ve středu americká okresní soudkyně Ana Reyesová v 79stránkovém stanovisku napsala, že Pentagon nemůže prosazovat Trumpův příkaz zakazující transgenderovým osobám sloužit v armádě. Soudkyně Reyesová uvedla, že pravidlo Pentagonu je „nasáklé nevraživostí“ a protiústavně diskriminuje na základě pohlaví. „Krutou ironií je, že tisíce transgenderových příslušníků služby se obětovaly - někteří s nasazením života -, aby ostatním zajistily právě ta práva na rovnou ochranu, která se jim vojenský zákaz snaží upřít,“ napsala.



Toto rozhodnutí způsobuje, že Trumpův svět šílí.



3. Mezitím Trump bojuje s americkým okresním soudcem Jamesem Boasbergem kvůli tomu, že vláda v sobotu deportovala asi 250 venezuelských migrantů do salvadorské věznice se superpřísným režimem, aniž by je vyslechla nebo předložila důkazy, proč by tam měli být posláni. Boasberg nařídil, aby byli vráceni do Spojených států, ale Trumpův režim tvrdí, že příkaz přišel až poté, co již přistáli v Salvadoru.



Trump vyzval k obžalobě Boasberga, což vyvolalo vzácnou výtku předsedy Nejvyššího soudu Johna Robertse, který řekl, že Trumpova výzva je „nevhodná“.



Mimochodem, Boasberg je sotva levičák. Byl to soudce, který zveřejnil e-maily Hilary Clintonové a odmítl zveřejnit Trumpovy daňové záznamy.



4. Americký okresní soudce Jess Furman nadále brání Trumpovu režimu v deportaci absolventa Kolumbijské univerzity Mahmouda Khalila a zároveň přesouvá Khalilův případ z Louisiany do New Jersey.



Soudce Furman poznamenal, že Khalilovi právníci obvinili vládu, že ho trestá za účast na propalestinských demonstracích a že byla porušena jeho práva podle prvního a pátého dodatku. „Jedná se o závažná tvrzení a argumenty, které si bezpochyby zaslouží pečlivé přezkoumání soudem,“ napsal. „Základní ústavní zásada, že všechny osoby ve Spojených státech mají právo na řádný soudní proces, nevyžaduje nic menšího.“



5. A konečně, na základě dvou rozhodnutí amerického okresního soudu z minulého týdne, podle nichž bylo propouštění státních zaměstnanců ve zkušební době ze strany DOGE nezákonné, je nyní téměř 25 000 z nich v 18 ministerstvech a agenturách znovu přijato do pracovního poměru.



Celkem je nyní federálními soudy přezkoumáváno více než 120 Trumpových a Muskových kroků. V naprosté většině z nich zatím soudy rozhodly v neprospěch této dvojice.



To Trumpa omezuje pouze v případě, že se těmito rozsudky cítí být vázán - což samozřejmě vyvolává klíčovou otázku: Bude se Trump rozhodnutími řídit?



Přinejmenším prozatím se zdá, že odpověď zní ano. I když jeho válka proti soudnictví dosahuje nových rozměrů, Trump tento týden slíbil, že se soudům nikdy nevzepřel a nevzepře.



V úterním rozhovoru s Laurou Ingrahamovou na Fox News Trump bez obalu řekl věrným MAGA, že „nelze“ ignorovat rozhodnutí soudní moci.



Ačkoli Trump během rozhovoru chvástal a zuřil, měl v tomto ohledu jasno. „Nikdy jsem se soudnímu příkazu nevzpíral,“ opakoval. Když na něj Ingrahamová zatlačila, aby řekl, zda by se v budoucnu mohl vzepřít soudnímu příkazu, řekl: „Ne, to nemůžete udělat.“



Navzdory výzvám příznivců MAGA k radikálnímu postupu proti justici Trump zřejmě alespoň prozatím dospěl k závěru, že se soudům vzepřít nehodlá.



Svého nebezpečného proudu invektiv se ovšem nevzdává. Trump na sociálních sítích označil soudce Boasberga za „radikálního levicového šílence“.



Vzhledem k urážkám, které Trump a Musk vrhají na federální soudce, vyhrožují Trumpovi stoupenci některým federálním soudcům.



Trump se však federálním soudům otevřeně neprotiví.



Což vede k další otázce: Proč se Trump rozhodl soudům nevzdorovat, když to po něm chtějí věrní MAGA?



Odpověď podle mého názoru spočívá v tom, že ačkoli Trump nevěnuje pozornost názorům v New York Times nebo Washington Post (a už vůbec ne tomuto Substacku), věnuje pozornost názorům v tisku vlastněném Rupertem Murdochem - konkrétně v New York Post a The Wall Street Journal.



Jejich názory byly shodně proti Trumpovi vzdorujícímu soudům.



Ukázka: „Promiň, Elone: (redakce NY Post, 16. 3.) ... „V kampani se snažil deportovat členy gangů, ale nemůže se vzepřít soudním příkazům“ (redakce WSJ, 17. 3.) ... „Předseda Nejvyššího soudu Roberts se zastává soudců“ (redakce WSJ, 18. 3.) ... „Trumpe, nedej na nebezpečné nutkání útočit na právní stát“ (Isaac Schorr, NY Post, 18. 3.).



Jinými slovy, Murdoch posílá Trumpovi jasné varování: Pokud se pustíte do soudnictví, jste v tom sám.



To znamená, že federální soudy Trumpa omezují, alespoň prozatím.



Nevěřím samozřejmě žádnému Trumpovu avizovanému prohlášení. Nevěřím ani Murdochovi. Takže současný status quo je sotva důvodem k otevírání šampaňského.



Je to nanejvýš důvod k mírnému mdlému optimismu na konci dalšího těžkého týdne.

