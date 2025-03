Putinem a Trumpem záměrně vyvolávaný chaos

21. 3. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Slyšel jsem na Českém rozhlase, že Putin hned po telefonátu s Trumpem poručil, aby byly zastaveny všechny útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Přitom pokračují, dokonce na nemocnice. Rusko se podobně jako v minulosti, kupříkladu v souvislosti se sestřelením letadla MH17, snaží rozmýt realitu chaosem zpráv a informací, k čemuž mu Trump dokonale napomáhá. A média se v tom zmítají jako mouchy na mucholapce.

Je podmínkou příměří návrat unesených ukrajinských dětí do Ruska? S tím těžko bude Putin souhlasit. Ostatně Spojené státy opustily skupinu zemí, která vyšetřuje tyhle zločiny. Nebo je naopak z ruské strany podmínkou příměří, aby Ukrajina přestala dostávat západní zbraně a zpravodajské informace? Nebo platí Putinův slib, že pokud USA rychle uznají, že Krym, Doněcká a Luhanská oblast jsou ruské, nebude chtít už Oděsu?





A co si myslíte o tom, že Kreml odmítl přítomnost jakýchkoli mírových sil na Ukrajině? Je-li to něco, na čem trvá, pak nic jako korejská nebo německá varianta řešení konfliktu nepřichází v úvahu. Nic jako Jižní Korea nebo NSR nemůže ze zbytku Ukrajiny vzniknout. Jediný, kdo bude vojensky rozhodovat o Ukrajině, bude Rusko. A o to od začátku jde.





Mysleli jste si, že Trumpovi opravdu jde o to dostat se k ukrajinským minerálním ložiskům? Ano, je to zcela absurdní nápad, ale už se nemusíte trápit. Je to pryč! Spojené státy podle nové vize současného amerického prezidenta mají provozovat ukrajinské jaderné elektrárny. To bude prý tou nejlepší garancí bezpečnosti pro Ukrajinu. Asi hlavně v případě, pokud ty elektrárny budou v Rusku. A v Gaze bude nová Riviéra, to nevíte? Až Izraelci vyženou nebo vyvraždí všechny místní obyvatele. Už se těšíte na dovolenou?

0