Trump zrušil legální status 530 000 Kubánců, Haiťanů, Nikaragujců a Venezuelanů. Chce také vyhnat Ukrajince

22. 3. 2025

čas čtení 2 minuty



Tento krok vstoupí v platnost 24. dubna, kdy prezident zvažuje, že rovněž odebere status dočasného povolení k pobytu přibližně 240 000 Ukrajincům v USA



Administrativa Donalda Trumpa zruší dočasný legální status 530 000 Kubánců, Haiťanů, Nikaragujců a Venezuelanů ve Spojených státech, jak vyplývá z pátečního oznámení ve federálním registru. Je to nejnovější rozšíření jeho zásahů proti imigraci.



Nařízení vstoupí v platnost 24. dubna. Administrativa Donalda Trumpa zruší dočasný legální status 530 000 Kubánců, Haiťanů, Nikaragujců a Venezuelanů ve Spojených státech, jak vyplývá z pátečního oznámení ve federálním registru. Je to nejnovější rozšíření jeho zásahů proti imigraci.Nařízení vstoupí v platnost 24. dubna.



Tento krok zkracuje dvouletý dočasně povolený pobyt udělený přistěhovalcům za bývalého prezidenta Joea Bidena, která jim umožňovala vstup do země letecky, pokud měli americké sponzory.



Republikán Trump po svém nástupu do funkce podnikl kroky k posílení imigračního dohledu, včetně snahy o deportaci rekordního počtu imigrantů, kteří se v USA nacházejí neregulérně. Tvrdil, že programy podmíněného povolování legálního vstupu do země, které byly spuštěny za jeho demokratického předchůdce, překročily hranice federálního práva, a v exekutivním příkazu z 20. ledna vyzval k jejich ukončení.



Trump 6. března uvedl, že „velmi brzy“ rozhodne, zda odebere status dočasného povolení k pobytu přibližně 240 000 Ukrajincům, kteří uprchli do USA během ruské agrese. Trumpova administrativa plánuje odebrat status Ukrajincům již v dubnu.



Biden spustil program podmíněného vstupu pro Venezuelany v roce 2022 a v roce 2023 jej rozšířil na Kubánce, Haiťany a Nikaragujce, protože jeho administrativa se potýkala s vysokou mírou neregulérního přistěhovalectví těchto národností. Diplomatické a politické vztahy mezi těmito čtyřmi zeměmi a Spojenými státy byly napjaté.



Nové legální cesty přišly v době, kdy se Biden snažil potlačit nelegální přechody na americko-mexické hranici.





Rozhodnutí Trumpovy administrativy odebrat legální status půl milionu migrantů může způsobit, že mnozí z nich budou vystaveni deportaci, pokud se rozhodnou v USA zůstat.





Zdroj v angličtině ZDE

0