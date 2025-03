Robert Reich: Jak uspořádat „prázdnou židli“ pro vašeho republikánského poslance

25. 3. 2025

čas čtení 3 minuty



Pokud máte republikánského poslance a pozvete ho na schůzi s vámi, ale on se odmítne zúčastnit



Přátelé,



V sobotu 22. března zaplnilo 800 lidí do posledního místa budovu Mace Lane Middle School v Cambridge ve státě Massachusetts na radnici, kde se diskutovalo o politice prezidenta Trumpa a o roli poslance 1. obvodu Andyho Harrise při její podpoře.



Andy Harris zastupuje Cambridge. Byl pozván, ale odmítl se zúčastnit, což vedlo k tomu, že na pódium byla umístěna velká krabice od mléka s nápisem „Missing“ (Nedostavil se) velkými písmeny.



Po celou dobu zasedání byl zástupce Harris označován jako „AWOL Andy“ (dezertér Andy)



Nepřítomného Harrise nahradil demokratický kongresman Jamie Raskin, kongresman z marylandského okrsku 8. Přátelé,V sobotu 22. března zaplnilo 800 lidí do posledního místa budovu Mace Lane Middle School v Cambridge ve státě Massachusetts na radnici, kde se diskutovalo o politice prezidenta Trumpa a o roli poslance 1. obvodu Andyho Harrise při její podpoře.Andy Harris zastupuje Cambridge. Byl pozván, ale odmítl se zúčastnit, což vedlo k tomu, že na pódium byla umístěna velká krabice od mléka s nápisem „Missing“ (Nedostavil se) velkými písmeny.Po celou dobu zasedání byl zástupce Harris označován jako „AWOL Andy“ (dezertér Andy)Nepřítomného Harrise nahradil demokratický kongresman Jamie Raskin, kongresman z marylandského okrsku 8.



Raskin, bývalý profesor práva, který byl zvolen v roce 2017, se ve svých výrocích zaměřil na protiústavnost Trumpových kroků, jimiž se snaží rušit federální agentury a programy. Doslovně zpaměti citoval znění ústavy a provedl posluchače články I až III ústavy, které vymezují pravomoci Kongresu, výkonné moci a soudů. Svou diskusi shrnul konstatováním, že Kongres přijímá zákony a financuje programy, zatímco výkonná moc je odpovědná za jejich provádění.



Raskin také zopakoval nedávné varování předsedy Nejvyššího soudu Johna Robertse, že v případě nesouhlasu s rozhodnutím soudu je správným postupem odvolání proti tomuto rozhodnutí, a nikoliv výzva k obžalobě soudce. Roberts sice prezidenta nejmenoval, ale zjevně šlo o reakci na Trumpovu dřívější výzvu k impeachmentu amerického okresního soudce Jamese Boasberga, který vydal dočasný příkaz k zastavení deportace údajných členů venezuelského gangu.



Když se občané na radnici zvedli, aby položili otázky, ozvalo se značné množství posměšků na adresu tvrzení poslance Harrise, že se nechce účastnit podobných setkání, protože Demokratická strana na ně přiváží placené a přespolní demonstranty, aby je narušovali. Když účastníci akce kladli otázky, většina z nich identifikovala, kde v okrsku 1 bydlí.



Mnozí z nich se ptali, co mohou obyčejní lidé udělat, aby zastavili to, co charakterizovali jako prezidentovo protiústavní jednání. Poslanec Raskin odpověděl, že je důležité účastnit se veřejných akcí, jako je toto setkání, a také hledat způsob, jak ve volbách v roce 2026 zvolit vnímavější zákonodárce.



Prezentace poslance Raskina a jeho odpovědi na otázky sklidily na setkání velký potlesk. V průběhu akce byl odměněn četnými ovacemi vestoje a někteří účastníci se ho ptali, zda by byl ochoten v budoucnu kandidovat na funkci poslance v obvodu 1 nebo dokonce na funkci prezidenta. Raskin žertem odpověděl, že by udělal cokoli, aby podpořil věc demokracie v Americe.



Akci sponzorovala organizace Cambridge Indivisible. Na závěr setkání uvedli, že na 5. dubna je plánován pochod na Washington DC v areálu Washingtonova památníku. Pochod „Ruce pryč“ organizuje národní organizace Indivisible a v ten den plánují shromáždění i další organizace (například The Women's March).

0