Hamdan Ballal: Palestinský režisér, držitel Oscara, byl propuštěn z izraelské vazby

26. 3. 2025

čas čtení 7 minut



Režisér filmu No Other Land byl propuštěn den poté, co byl napaden izraelskými osadníky a zadržen izraelskou armádou







Palestinský filmový režisér, držitel Oscara, který byl napaden židovskými osadníky a zadržen izraelskými silami, byl propuštěn z vazby.

Hamdan Ballal a další dva Palestinci opustili v úterý policejní stanici v osadě Kirjat Arba na Západním břehu Jordánu, kde byli zadržováni. Ballal měl na obličeji modřiny a na oblečení krev.



Podle Ballalovy právničky Ley Tsemely strávili všichni tři noc na podlaze vojenské základny. Trpí vážnými zraněními, která utrpěli při útoku.



Ballal novinářům řekl, že ho osadníci zbili před jeho domem a útok si natočili. Uvedl, že byl na armádní základně držen 24 hodin se zavázanýma očima a nucen spát pod mrazivou klimatizací.



„Celé mé tělo je plné bolesti,“ řekl agentuře Associated Press. „Slyšel jsem hlasy vojáků, smáli se mi... Slyšel jsem 'Oskar', ale neuměl jsem hebrejsky.“ Hamdan Ballal a další dva Palestinci opustili v úterý policejní stanici v osadě Kirjat Arba na Západním břehu Jordánu, kde byli zadržováni. Ballal měl na obličeji modřiny a na oblečení krev.Podle Ballalovy právničky Ley Tsemely strávili všichni tři noc na podlaze vojenské základny. Trpí vážnými zraněními, která utrpěli při útoku.Ballal novinářům řekl, že ho osadníci zbili před jeho domem a útok si natočili. Uvedl, že byl na armádní základně držen 24 hodin se zavázanýma očima a nucen spát pod mrazivou klimatizací.„Celé mé tělo je plné bolesti,“ řekl agentuře Associated Press. „Slyšel jsem hlasy vojáků, smáli se mi... Slyšel jsem 'Oskar', ale neuměl jsem hebrejsky.“



Tsemelová, která zastupuje tři muže, uvedla, že se jim dostalo jen minimální péče o zranění z útoku, a dodala, že k nim několik hodin po zatčení neměla přístup.



Začátkem tohoto měsíce se Ballal a další režiséři filmu No Other Land, který se zabývá problémy života pod izraelskou okupací, objevili na pódiu 97. ročníku udílení cen Akademie v Los Angeles, kde převzali cenu za nejlepší dokumentární film.



Tsemelivá uvedla, že Ballal a ostatní zadržení byli obviněni z házení kamenů na mladého osadníka, což popírají.



Všichni tři Palestinci byli odvezeni do nemocnice ve městě Hebron.



Spolurežisér filmu Yuval Abraham na Twitteru napsal: „‚Po napadení byl Hamdan celou noc spoután a se zavázanýma očima na armádní základně, zatímco ho dva vojáci mlátili na podlaze,‘ uvedla jeho právnička Leah Tsemelová poté, co s ním právě mluvila.



Palestinští obyvatelé uvedli, že asi dvě desítky osadníků - někteří maskovaní, někteří se zbraněmi a někteří ve vojenských uniformách - zaútočily v pondělí večer na vesnici Susya na Západním břehu Jordánu, když obyvatelé přerušovali ramadánový půst.



Vojáci, kteří přijeli, na Palestince namířili zbraně, zatímco osadníci podle nich pokračovali v házení kamení.



Izraelská armáda v pondělí uvedla, že zadržela tři Palestince podezřelé z házení kamení na ozbrojené síly a jednoho izraelského civilistu zapojeného do „násilné konfrontace“. V úterý odkázala další dotazy na policii, která na žádost o komentář bezprostředně nereagovala.



Lamia Ballalová, manželka ředitele, uvedla, že slyšela, jak jejího manžela bijí před jejich domem, zatímco se choulila uvnitř s jejich třemi dětmi. Slyšela ho křičet: „Umírám!“ a volat záchranku. Když se podívala z okna, uviděla tři muže v uniformách, jak Ballala bijí pažbami svých pušek, a další osobu v civilním oblečení, která násilí zřejmě natáčela.



„Samozřejmě, že po Oskarovi nás přišli napadnout ještě víc,“ řekla Lamia. „Cítila jsem strach.“



Osadníci na Západním břehu jsou často ozbrojeni a někdy nosí oblečení ve vojenském stylu, které znesnadňuje jejich rozlišení od vojáků.



V úterý byla před jejich domem vidět krvavá skvrna a čelní sklo a okna auta byly rozbité. Sousedé ukazovali na nedalekou nádrž na vodu s dírou v boku, kterou podle nich poškodili osadníci.



Svědci a obyvatelé Susye uvedli, že jeden z osadníků, který se útoku zúčastnil, z outpostu „Ancient Susya“, se „od 7. října účastnil desítek akcí, při nichž byli Palestinci napadeni, vyhnáni ze svých pozemků nebo jim byl poškozen majetek. Při mnoha z těchto akcí byl také zdokumentován ve vojenské uniformě nebo v doprovodu dalších osob v uniformě.



Abraham zveřejnil na Twitteru video, na němž jeden z maskovaných osadníků hází kámen na něco, co vypadá jako průmyslová kamera. Napsal: „‚Skupina ozbrojených maskovaných osadníků připomínajících Ku-klux-klan, která zlynčovala režiséra filmu No Other Land Hamdana Ballala, zachycená zde na kameře‘.



Dodal: ''Hamdan Ballal je nyní na svobodě a chystá se vrátit domů ke své rodině.“



Film No Other Land, který letos získal Oscara za nejlepší dokumentární film, je kronikou boje obyvatel oblasti Masafer Yatta za to, aby izraelská armáda nezbourala jejich vesnice.



Společná izraelsko-palestinská produkce získala řadu mezinárodních ocenění, počínaje Mezinárodním filmovým festivalem v Berlíně v roce 2024. Film vyvolal také hněv v Izraeli i v zahraničí. Miami Beach na Floridě navrhlo ukončit pronájem kina, které jej promítalo.



Basel Adra, další ze spolurežisérů filmu, který je významným palestinským aktivistou v oblasti, uvedl, že po získání Oscara došlo k masivnímu nárůstu útoků ze strany osadníků a izraelských sil.



„Nikdo nemůže udělat nic, aby pogromy zastavil, a vojáci jsou tu jen proto, aby útoky usnadnili a pomohli jim,“ řekl. „Žijeme tu v temných dnech, v Gaze i na celém Západním břehu... Nikdo to nezastaví.“



Podle Joshe Kimelmana, aktivisty z Centra pro židovské nenásilí, maskovaní osadníci s holemi v pondělí napadli také židovské aktivisty v oblasti, rozbili jim okna aut a propíchali pneumatiky. Video poskytnuté touto skupinou zachycuje maskovaného osadníka, jak v noci na prašném poli strká do dvou aktivistů a ohání se jimi pěstmi.



Izrael obsadil Západní břeh Jordánu ve válce v roce 1967 spolu s Pásmem Gazy a východním Jeruzalémem. Palestinci chtějí všechny tři oblasti pro svůj budoucí stát a považují růst osad za hlavní překážku řešení dvou států. Většina mezinárodního společenství považuje osady za nelegální.



Izrael vybudoval hodně přes 100 osad, v nichž žije více než 500 000 osadníků, kteří mají izraelské občanství. Tři miliony Palestinců na Západním břehu žijí pod zdánlivě neomezenou izraelskou vojenskou vládou, přičemž centra osídlení spravuje Západem podporovaná Palestinská samospráva.



Izraelská armáda v 80. letech 20. století označila Masafer Jatta na jihu Západního břehu Jordánu za výcvikovou zónu pro ostrou palbu a nařídila vyhnat obyvatele, většinou arabské beduíny. Přibližně 1000 obyvatel zůstalo z velké části na místě, ale vojáci pravidelně přicházejí a demolují domy, stany, vodní nádrže a olivové háje - a Palestinci se obávají, že by kdykoli mohlo dojít k úplnému vyhnání.



Palestinci také čelí hrozbám ze strany osadníků z nedalekých outpostů. Palestinci a skupiny na ochranu práv tvrdí, že izraelské síly obvykle přivírají oči nad útoky osadníků nebo zasahují ve prospěch osadníků.





Válka v Gaze přinesla vlnu násilí na Západním břehu Jordánu, kde izraelská armáda provádí rozsáhlé vojenské operace, při nichž zahynuly stovky Palestinců a desetitisíce byly vysídleny. Došlo k nárůstu násilí ze strany osadníků i k útokům Palestinců na Izraelce.





Zdroj v angličtině ZDE

0