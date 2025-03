Zesílená rizika oteplování vyplývající z dlouhodobých klimatických a uhlíkových zpětných vazeb

26. 3. 2025

čas čtení 4 minuty

Globální teploty by mohly vzrůst více, než se dříve předpokládalo, a to díky přetrvávajícím mechanismům zpětné vazby mezi klimatickým systémem a uhlíkovým cyklem, podle nového výzkumu Postupimského institutu pro výzkum klimatických dopadů (PIK). Tato studie, která jako první předpovídá změnu klimatu na příštích 1 000 let a zároveň bere v úvahu zavedené zpětné vazby uhlíkového cyklu, jako jsou emise metanu, odhaluje, že cíl udržet oteplování výrazně pod 2 °C, jak je stanoveno Pařížskou dohodou, může být možný pouze při velmi nízkých emisích a pokud je citlivost klimatu na spodní hranici současných vědeckých odhadů.