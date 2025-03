Piráti vyzývají hejtmana Olomouckého kraje: Vyhlaste stav nebezpečí, konejte okamžitě!

Nechceme říkat „my jsme to říkali"... ale říkali jsme to. Piráti opakovaně upozorňovali na podceňování situace. Ihned po havárii jsme požadovali její důsledné vyšetření a kritizovali jsme laxní přístup hejtmana Oklešťka (ANO), který celou situaci bagatelizoval. Informace proudily k občanům vágně, bez jasného varování. Hasiči v prvních hodinách čelili situaci prakticky sami a s ochranou povrchových vod jim pomáhali místní rybáři. Připomíná vám to něco?