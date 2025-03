Zvadlé vavříny

28. 3. 2025 / Milan Kohout

čas čtení 4 minuty

Ned ávno jsem si na sv oji knihovnu pověsil osvědčení vydané českým ministerstvem obrany, že jsem byl za doby nesvobody účastníkem třetího odboje a odporu proti komunismu . Jsem na n ěj hrdý. Ale nechal jsem tam vedle něj místečko pro další osvědčení, možná v budoucnu vydan é naším americkým “ministerstvem obrany”, za moji činnost při odboji proti nov é mu mccarthy ismu, který jako rozzuřen é zvíře rozervává celou naši společnost.

Co se teď děje u nás v zemi svobody slova nemá od šílen é ho diktátu senátora McCarthyho obdoby.

Moji přátel é se zase bojí s prominut ím “ otev řít hubu”, neb si pro ně můžou přijít nebo je odchytit na ulici novodobí “est é báci”, jmenovaní novou americkou loutkovou administrativou, naprosto koupenou a diktovanou malým státečkem, kdesi t é měř na druh é straně zeměkoule. Nikdy od t é doby, co jsem přišel do Ameriky jako politický disident, vyhoštěný československý mi est é báky, jsem si nepomyslel, že si budu muset strčit americký pas do pen ěženky pro případ zatčení na ulici neuniformovaný mi est é báky, kteří mně nasadí pouta na ruce a praští se mnou do jejich automobilu a odvezou mě kamsi do vzdálen é ho vězení.





Vždy si vzpomenu, jak se ke mně do bytu v Plzni kdysi snažil dobýt neuniformovaný est é bák, který mě přišel zatknout, a jak jsem ho tlačil ven dveřmi a on vykřikoval, že mě může zastřelit. Ale jelikož se mně podařilo vyrazit est é bákovu botu přiskříplou mezi dveřmi a zavřít, byli est é báci nuceni zavolat na mě kriminálku, čili uniformovanou policii a ta mě nakonec odvedla na výslech (viz přiložený záznam StB). Upozorňuji, že mně ani pot é , co jsem est é bákům odporoval, nenasadili pouta na ruce. Nedok ážu si představit, jak by se zachoval nyní americký est é bák v podobn é situaci. Asi bych měl kulku v m é m dnes nemocn é m srdci zklamaném iluzí o svobodě.





Já vím, že mně spousta čtenářů nebude věřit, co popisuji, ale níže přikládám zprávy, kde je kupříkladu zachyceno zatýkání jedn é studentky z bostonské školy, již jsem vystudoval a kde jsem pot é tak é učíval. Studentka prý chodila na protestní akce proti nejstrašnější genocid ě dětí dnešních dnů, probíhající v Gaze, čímž jen projevovala svůj svobodný názor.





https://www.cbsnews.com/boston/news/tufts-university-graduate-student-somerville-ice/

https://www.msnbc.com/all-in/watch/-flatly-authoritarian-new-video-shows-masked-agents-arresting-tufts-student-235484229584

Musím se přiznat, že tomu tak é nemohu uvěřit. Vž dy ť jsem vždy hrdě prohlašoval, že za sv é veřejně vysloven é názory nemůžu být v Americe nikdy kriminalizovaný, neboť jsme zdědili slavný první dodatek k ústavě, který jasně říká, ž e vl áda nemůže nikoho zavírat do vězení za jak é koliv svobodně projeven é názory. Ti američtí est é báci, co řádí po Americe, jsou zaměstnanci vlády.





Př ed p ár dny jsem slavil sedmdesát é narozeniny. Někdy mně připadá, že se zase vše opakuje a společenské úlety, jak ve spirále času, zase končí v nových a nový ch totalit ách. Jen pro zajímavost, vč era m ně velc í a mocní kapitalističtí pomahači naš ich z ámořských velkých bratrů bez varování vygumovali můj kanál na YouTubu, kam jsem po celá l é ta dával sv é protestní performan ční kousky.





A tak jsem si k mým sedmdesátým narozeninám sám koupil obrovský zvon, odlitý ve svobodnější Indii a hodlám s ním performovat a bít na poplach po ulicí ch Bostonu, aby se lid é zase probudili z iluzorní letargie o vlastní svobodě. Stačí si totiž trochu zdřímnout na zvadlý ch vav řínech a svoboda, o kterou se dnes a denně nebojuje, se vytratí jak zá van on ě ch vav řínů.





