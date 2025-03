Proč asi Trump nabízí Ukrajině něco tak odporného

28. 3. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Trump je přece férový, nechce nic jiného, než probudit tzv. Evropu, aby přestala být tzv. černým pasažérem. To si tu v ČR opakujeme pořád jako modlitbu. Nedávno to vysvětlil v Radiožurnálu pan Landovský z Aspenu: dívejme se na Trumpa pozitivně, protože nám taky může hrozit, že USA odejdou jako z Vietnamu. Dobře, tak žmoulejme své woodoo, aby USA neodešly. Klaňme se, pějme modlitby: Trump je férový! To jistě pomůže.

Vrcholem férovosti je jednoznačně nový návrh reparací, které má Ukrajina zaplatit Spojeným státům. Čerpám z britského Telegrafu, o kterém nikdo nemůže tvrdit, že by to byl levicový protitrumpovský plátek. Nemá to obdobu v dějinách diplomacie, píše Telegraf. Jistě má na mysli, že nikdy nic tak férového nikdo nikomu nenavrhl. Čili shrňme si to: USA nenabízejí nic, ale chtějí úplnou kontrolu nad ukrajinským přírodním bohatstvím. Podle Telegrafu jde o to, aby se Ukrajina stala americkou kolonií. Jistě bychom měli té genialitě Trumpa zatleskat, ne?





Nejúžasněji férový je pak byznys, který Trump plánuje, až získá Ukrajinu: americké firmy se zapojí do transportu ruského plynu ze Sibiře do západní Evropy, včetně využití Nord Streamu. Nyní si ale položme otázku, jestli Trump Ukrajinu skutečně chce? Podle mě nechce. Chce dát jen najevo, že pro ni měl úžasné plány (a všichni mu přece tleskají, jak je geniální, zejména ve východní Evropě, kde jsou pokakaní, a proto tleskají o to více), ale ona to odmítla, takže ji nechá být. A s Ruskem začne brzy dělat byznys. Ostatně objevují se zprávy, že ve Švýcarsku probíhají tajná jednání USA – Rusko, jak vrátit ruský plyn do západní Evropy. Myslíte, že unijní byznys odolá sáhnout si po tak lukrativní nabídce? Z rukou Spojených států! Toho úžasného Trumpa přece.







Článek v Telegrafu:

https://www.telegraph.co.uk/business/2025/03/27/revealed-trump-plan-force-ukraine-restore-putin-gas-empire/







