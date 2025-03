Čínské vojenské posilování ukazuje, že to Peking s obsazením Tchaj-wanu myslí vážně

31. 3. 2025

Čím více USA váhají ve své reakci, tím více se strategická rovnováha posouvá ve prospěch Číny, píše William Matthews.

Za Tchajwanským průlivem se schyluje k bouři. Čína zvýšila svou vojenskou aktivitu kolem Tchaj-wanu a rozmístila nové vyloďovací čluny v Jihočínském moři, zatímco protivlivová politika tchajwanského prezidenta Lai Ching-teho a posuny v americké rétorice jsou v Pekingu považovány za provokace – což přiživuje začarovaný kruh napětí.

Peking dlouho doufal v "mírové znovusjednocení" Tchaj-wanu s pevninskou Čínou, ale opakovaně prohlásil, že se nezříká použití síly v případě potřeby dosáhnout unifikace. Zatímco ideální dlouhodobou strategií Pekingu je tlačit na Tchaj-wan, aby se sjednotil bez potřeby konfliktu, vynořující se vzorec jeho akcí naznačuje, že Peking stále více věří, že by mohla být nutná silná intervence.

Domnělá provokace ze strany Tchaj-wanu a USA

Peking dal jasně najevo, že považuje Tchaj-wan za červenou čáru v kontextu čínsko-amerických vztahů: "jádro čínského jádra zájmů". Peking také ve svém Zákoně proti odtržení z roku 2005 stanovil několik podmínek, za kterých by byla překročena červená čára.

Formální vyhlášení nezávislosti je nepravděpodobné – Tchaj-wan je de facto nezávislý a to by přineslo jen malý materiální zisk. Skutečným rizikem je, že Peking bude považovat mírové znovusjednocení za nemožné kvůli rozhodujícímu posunu v politickém sentimentu na Tchaj-wanu, nebo pokud my podnikneme preventivní akce, které by učinily budoucí sjednocení náročným, vojensky nebo politicky.

Vzhledem k důležitosti, kterou Peking přikládá znovusjednocení, a vzhledem k tomu, jak otevřeně se vyjádřil o svých červených liniích, by nečinnost byla velkou ranou pro důvěryhodnost Číny. Proto by se mělo předpokládat, že Čína je ochotna použít sílu, pokud se domnívá, že byla překročena červená čára.

Z pohledu Pekingu se kroky prezidenta Laie z Demokratické pokrokové strany (DPP) pohybují směrem k těmto červeným čarám, pokud je už nepřekračují. Zatímco Peking dlouho považoval DPP za separatistickou, na Laie pohlíží se zvláštním nepřátelstvím kvůli otevřené kritice Číny a údajné agendě "pro nezávislost". Laiovo úsilí o zásah proti čínské infiltraci a vlivovým operacím, včetně jeho označení Číny za "nepřátelskou zahraniční sílu", se setkaly s odsouzením, varováním a zvýšenou čínskou vojenskou aktivitou kolem ostrova.

To je umocněno nedávnými změnami v americkém jazyce, které Peking podobně rozzlobily. Americké ministerstvo zahraničí na svých internetových stránkách odstranilo jazyk prohlašující, že nepodporuje nezávislost Tchaj-wanu, a nedávná konference G7 vynechala typickou iteraci podpory "politiky jedné Číny", což je diplomatické uznání postoje Pekingu, že Tchaj-wan není nezávislou zemí.

Tyto posuny by mohly přispět k dojmu v Pekingu, že USA se odklánějí od své politiky "strategické nejednoznačnosti" – aniž by se výslovně zavázaly k obraně ostrova v naději, že zadrží jak čínskou agresi, tak tchajwanskou snahu o formální nezávislost. Zjevný nedostatek konsenzu na Tchaj-wanu v rámci Trumpovy administrativy představuje riziko – pokud si Peking myslí, že rozhodující americký závazek vůči Tchaj-wanu je na pořadu dne, ale zatím není výslovný, může vnímat omezený prostor, ve kterém může jednat, než USA přijmou jasnou politiku.

Čínské vojenské přípravy

Peking již dlouho usiluje o schopnost dobýt Tchaj-wan vojensky, pokud to bude nutné. Vůdčím principem modernizace Čínské lidové osvobozenecké armády (PLA) je schopnost bojovat a vyhrát válku o Tchaj-wan se zapojením Spojených států.

Součástí této modernizace je čínský vývoj materiálních schopností, jako jsou nové přistávací čluny ve stylu Dne D, a zaměření ČLOA na interoperabilitu mezi námořnictvem, letectvem a raketovými silami – i když to samo o sobě nenaznačuje, že válka je na spadnutí.

Znepokojující je četnost a intenzita akcí PLA v kontextu posunu tchajwanského politického názoru a postoje USA, který je velmi nejednoznačný. Domnělé provokace ze strany Laie a USA se nyní běžně setkávají s akcemi, jako jsou cvičení, neohlášená ostrá střelba a trhání Podmořských kabelů.

Čína normalizuje aktivitu PLA kolem ostrova, včetně hlídkování navrženého tak, aby zlepšilo koordinaci mezi různými ozbrojenými složkami. I když je to součástí strategie šedé zóny Pekingu, jejich rostoucí frekvence vyvíjí tlak na Tchaj-wan, aby reagoval, což zase vyvolává silnější čínskou reakci. V této souvislosti se zvyšuje riziko eskalace až ke skutečnému konfliktu.

Role USA zůstává pro Peking rozhodující výzvou

Přípravy Pekingu naznačují, že stále bere možnost zapojení USA do konfliktu vážně. Nové čluny rozšiřují škálu pravděpodobných míst pro obojživelné vylodění, což komplikuje tchajwanské a americké obranné plánování. Nové technlogie stříhání kabelů by zvýšily schopnost Pekingu přerušit komunikaci na ostrov a z ostrova. Mezitím trend nepřetržité čínské letecké a námořní aktivity kolem ostrova znamená, že PLA je v pozici, kdy může rychle přejít od akcí šedé zóny ke skutečné blokádě nebo přípravám na invazi.

To vše naznačuje, že Čína se posouvá do stavu připravenosti rychle obsadit Tchaj-wan a ovládnout jeho okolní vody a vzdušný prostor v případě konfliktu. Cílem Pekingu by pravděpodobně bylo udělat to dříve, než budou USA schopny účinně mobilizovat reakci – normalizace hlídek by mohla ztížit identifikaci, kdy se aktivita šedé zóny přesunula do totálního konfliktu.

To by také pomohlo Číně odradit zapojení USA. Z vojenského hlediska by bylo obtížné prorazit zavedenou čínskou blokádu podporovanou vzdušnou převahou. Následné úspěšné čínské vylodění na Tchaj-wanu by změnilo úkol USA zabránit invazi na úkol osvobodit ostrov. Pokud by Čína jednala rychle, bylo by mnohem těžší takové akce ve Washingtonu politicky prodat.

Přechod od "strategické nejednoznačnosti"

Jakmile si bude Čína jistá, že dokáže obsadit Tchaj-wan nebo vytvořit dostatečnou námořní a vzdušnou převahu, aby zabránila včasné intervenci USA, strategická nejednoznačnost ztratí svou hodnotu – dávalo by smysl, aby Čína riskovala s vědomím, že pravděpodobně uspěje. Pokud to USA myslí s obranou Tchaj-wanu a odstrašením čínského útoku vážně, měly by odhodit strategickou nejednoznačnost a dát to jasně najevo.

To by přinejmenším přimělo Peking přehodnotit postoj. Muselo by to však být podpořeno důvěryhodným odstrašujícím prostředkem. Rovnováha sil se posouvá ve prospěch Číny kvůli její blízkosti k Tchaj-wanu, její obrovské kapacitě stavby lodí a výhodám, které by přinesly pro vleklý konflikt, a kvůli jejím stále sofistikovanějším zbraňovým systémům.

Seriózní americké odstrašení proto vyžaduje prokazatelnou schopnost přesunout do regionu adekvátní síly, podpořenou průmyslovou strategií, která může uzavřít rozdíl v počtech lodí. Jedná se o přísné požadavky. Konečnou otázkou je, zda se Washington stará o Tchaj-wan stejně jako Peking.

Zdroj v angličtině: ZDE

