Penta má rekordně vysoký zisk a Česko rekordně nízkou porodnost

31. 3. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta



Právě čtu na Seznamu, že Penta ohlásila rekordní zisky, největší v historii. Překonala i dosud rekordní rok 2021. Myslím, že někdy v tom roce 2021 premiér Fiala balamutil veřejnost tím, že náklady energetické krize a inflace poneseme všichni ve společnosti spravedlivě. To znamená, že firmy měly rekordní zisky a zaměstnancům spadly rekordně reálné mzdy.





Mezitím vláda zvýšila daně z nemovitostí tak, aby to zasáhlo vlastníky nejméně majetné, a zvýšila odvody nízkopříjmovým OSVČ. Ještě předtím ODS + ANO + SPD vypustily z rozpočtu asi 100 miliard ročně ve prospěch vysokopříjmových. A dnes nejsou peníze prakticky na nic: na armádu, školství, zdravotnictví atd.

Na Seznamu lze dnes najít zprávu nejen o rekordních ziscích Penty, ale taky o rekordním poklesu porodnosti. Důvody jsou podle odborníků ekonomické. Porodnost klesla zejména u chudých lidí, lidí v nájmech. Kladu si otázku, zda těm, kdo vydělávají obrovské peníze, je vlastně úplně jedno, že stát nefunguje a hroutí se. Bude jim za Putina fajn? Asi ano.

Možná to zakryjí nějakou charitou, tak se to dělalo vždy, už ve středověku, ale stavu společnosti to nikdy nepomohlo. Zásadní jsou systémové změny, na které jsou potřeba peníze z daní a také schopnost politiků prosadit efektivní řešení (jako třeba digitalizace stavebního řízení… proč je to vlastně odloženo až na rok 2028?!) navzdory sobeckým zájmům a rozkrádání veřejných peněz.





Rekordní zisk Penty:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-penta-chysta-miliardove-investice-rika-dospiva-londynske-byty-lekarny-v-asii-272799

Narodilo se nejméně dětí od vzniku Československa

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-narodilo-se-nejmene-deti-od-vzniku-ceskoslovenska-nasledky-budou-bolestive-272449

0