Na Ukrajině je nová dohoda o nerostných surovinách se Spojenými státy považována za "loupež"

31. 3. 2025

Ukrajina v dohledné době nepodepíše se Spojenými státy dohodu o nerostných surovinách, protože nový projekt navrhovaný Washingtonem je "nespravedlivý" a vypadá jako "loupež", řekli Financial Times (FT) tři vysocí ukrajinští představitelé.

Podle jednoho z nich Kyjev najal skupinu právních poradců, aby pomohli vládě prostudovat dokument a připravit protinávrh. Nový projekt byl zpracován Spojenými státy, aby nahradil předchozí dohodu o společné těžbě zdrojů, na které se Kyjev a Washington dohodly v únoru, ale nikdy ji nepodepsaly kvůli potyčce v Bílém domě mezi prezidenty Volodymyrem Zelenským a Donaldem Trumpem. Jak poznamenává FT, projekt "jde daleko za rámec" předchozí verze: pokrývá všechny nerostné zdroje, včetně ropy a plynu, po celé Ukrajině, stejně jako infrastrukturu - železnice, ropovody, přístavy a zpracovatelské závody.

Trumpova administrativa údajně požaduje "právo první nabídky" pro investice do všech infrastrukturních a zdrojových projektů. Zároveň se předpokládá, že Spojené státy obdrží všechny zisky a další 4 % ročně, dokud se americké investice nevyplatí. Kromě toho budou mít právo nakupovat zdroje přednostně. Zvláštní investiční fond pro rekonstrukci bude kontrolován americkou Mezinárodní rozvojovou finanční korporací. Ukrajina na ni bude muset směřovat 50 % všech příjmů z nových infrastrukturních projektů a těžby. "Materiální a finanční výhody" poskytnuté Kyjevu od února 2022 budou považovány za příspěvek USA do tohoto fondu. Nový návrh zároveň neobsahuje ustanovení o vlastnictví ukrajinské jaderné energetické infrastruktury ze strany USA. Podle FT se však Kyjev obává, že se Washington k tomuto tématu později vrátí.

Podle vysokých ukrajinských představitelů by tento návrh mohl podkopat suverenitu země, nasměrovat zisky do zahraničí a zhoršit závislost Kyjeva na Washingtonu. Zelenskyj uvedl, že úplné znění smlouvy předložené Spojenými státy vyžaduje "podrobné studium". Poznamenal, že "je příliš brzy na to, abychom hovořili o dohodě, jejíž verze se mnohokrát změnila". "Ale nechtěl bych, aby Spojené státy měly pocit, že Ukrajina je obecně proti... Nechceme dávat žádné signály, které by povzbudily Spojené státy, aby zastavily pomoc Ukrajině nebo přestaly sdílet zpravodajské informace," řekl Zelenskyj.

Americké ministerstvo financí zároveň agentuře Bloomberg sdělilo, že Washington je i nadále odhodlán uzavřít dohodu co nejdříve. Předtím ministr financí Scott Bessant řekl, že Ukrajina by mohla podepsat dohodu již příští týden.

