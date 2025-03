Marine Le Penová nesmí kandidovat na francouzskou prezidentku v roce 2027

31. 3. 2025

čas čtení 3 minuty



Šéfka francouzské krajní pravice byla shledána vinnou ze zpronevěry evropských fondů a okamžitě jí bylo zakázáno kandidovat na úřad prezidenta



Francouzské krajně pravicové vůdkyni Marine Le Penové bylo znemožněno kandidovat na prezidentku v roce 2027 poté, co ji soud shledal vinnou z rozsáhlého systému zpronevěry prostředků Evropského parlamentu a s okamžitou platností jí zakázal ucházet se o veřejnou funkci.



Toto rozhodnutí znamenaá politické zemětřesení pro Le Penovou, vůdkyni krajně pravicové protiimigrační strany Národní shromáždění (RN), která doufala, že povede čtvrtou prezidentskou kampaň.

Francouzské krajně pravicové vůdkyni Marine Le Penové bylo znemožněno kandidovat na prezidentku v roce 2027 poté, co ji soud shledal vinnou z rozsáhlého systému zpronevěry prostředků Evropského parlamentu a s okamžitou platností jí zakázal ucházet se o veřejnou funkci.Toto rozhodnutí znamenaá politické zemětřesení pro Le Penovou, vůdkyni krajně pravicové protiimigrační strany Národní shromáždění (RN), která doufala, že povede čtvrtou prezidentskou kampaň.



Šestapadesátiletá Le Penová před vynesením rozsudku prohlásila, že jakýkoli okamžitý zákaz kandidovat ve volbách by byl jako „politický rozsudek smrti“ a že soudci mají nad naším hnutím „moc života a smrti“. Je pravděpodobné, že se proti rozsudku okamžitě odvolá.



Soudci udělili Le Penové pětiletý zákaz kandidatury do veřejných funkcí s tím, že vstoupí v platnost okamžitě. Bude platit i v případě, že se odvolá.



Le Penová, která odešla od soudu ještě před skončením jednání, byla rovněž odsouzena ke čtyřem letům vězení s podmíněným odkladem na dva roky a ke zbývajícím dvěma letům mimo vězení s elektronickým náramkem. Byla jí uložena pokuta ve výši 100 000 eur.. Trest odnětí svobody ani pokuta nebudou uplatněny, dokud nebude vyčerpáno její odvolání.



Le Penová se k rozsudku bezprostředně nevyjádřila. Její pravá ruka, prezident RN Jordan Bardella, uvedl: „Dnes nebyla nespravedlivě odsouzena pouze Marine Le Penová: byla zabita francouzská demokracie“.



Le Penová a 24 členů strany, včetně devíti bývalých poslanců Evropského parlamentu a jejich 12 asistentů, byli shledáni vinnými z rozsáhlého mnohaletého plánu na zpronevěru prostředků Evropského parlamentu, kdy peníze určené pro asistenty Evropského parlamentu místo toho používali na výplaty pracovníků strany ve Francii.



Systém tzv. falešných pracovních míst se týkal smluv na asistenty poslanců v letech 2004 až 2016 a byl bezprecedentní co do rozsahu i délky trvání a způsobil ztráty ve výši 4,5 milionu eur z prostředků evropských daňových poplatníků. Asistenti placení Evropským parlamentem musí pracovat přímo na štrasburských parlamentních záležitostech, což se podle soudců nedělo.



Le Penová si bude moci ponechat svůj současný post poslankyně francouzského parlamentu za obvod Pas-de-Calais, ale po dobu zákazu kandidatury nebude moci znovu kandidovat v budoucích parlamentních volbách.



Le Penová kandidovala na francouzského prezidenta již třikrát, přičemž dvakrát se dostala do finálového kola proti Emmanuelu Macronovi. Její strana Národní sjezd se po předčasných parlamentních volbách v roce 2024 stala jedinou největší stranou v parlamentu. Domnívala se, že největší šanci na vítězství v Elysejském paláci v roce 2027 má na platformě proti imigraci.



V projevu před soudem minulý měsíc Le Penová uvedla, že je nevinná: „Nemám absolutně žádný pocit, že bych se dopustila sebemenší nesrovnalosti nebo sebemenšího nezákonného činu.“





Strana se nyní bude muset rozhodnout, kdo by ji nahradil v příštím francouzském prezidentském klání. Mladý 29letý předseda strany Jordan Bardella, který je poslancem Evropského parlamentu, je mezi voliči oblíbený, ale je vnímán jako málo zkušený.





Zdroj v angličtině ZDE

0