Očekávaná délka dožití a výdaje na zdraví: USA s mnohem vyššími výdaji a s horšími vyhlídkami než většina Evropy

3. 4. 2025 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

Podívejte se na graf, který ukazuje, jaká je očekávaná délka dožití při narození v posledních letech a zároveň jaké jsou výdaje na zdraví podle jednotlivých zemí. Narazíte v něm na překvapení, která vás přimějí zamyslet se nad životosprávou a kulturními rozdíly.













1) Pro chudší země jsou společné nízké výdaje na zdraví (země vlevo) a také v grafu tvoří tu část s nižší očekávanou délkou dožití (země vlevo dole).





2) Bohaté země mají obecně jak vyšší výdaje na zdraví (země více vpravo), tak vyšší délku dožití (země nahoře).





Graf nicméně poskytuje také velmi důležité informace, které poukazují na zajímavé jevy:





1) Výdaje na zdraví korelují s délkou dožití pouze volně, jak je vidět na rozdílu mezi Izraelem (relativně nízké výdaje, jedna z nejdelších délek dožití), což lze vysvětlit nejsnáze životosprávou. Tedy vysoký podíl zdravé stravy, nižší podíl zlozvyků (kouření, alkohol) a pohyb.





2) Některé země, a patří tam i Česko, vynakládají na zdraví významně více než chudé země, přitom ale jejich délka dožití není výrazně vyšší. Opět, s ohledem na spotřebu alkoholu a alimentární návyky, stejně jako absenci pohybu to lze připsat zejména životosprávě. To potvrzuje i pozice dalších středoevropských (východoevropských) zemí, z nichž se mezi skupinu zemí, kterou bychom až na výjimky mohli nazvat "západoevropským životním stylem" dostalo pouze Slovinsko (nepřekvapivě).





3) Slovinsko a Portugalsko vydávají na zdraví na hlavu zhruba tolik, co Česko, přičemž očekávaná délka dožití je zhruba o čtyři roky vyšší. V případě Jižní Koreje, Itálie, nebo Španělska jsou to relativně mírně vyšší výdaje a zároveň zhruba šest let navíc v očekávané délce dožití.





4) Pokud hledáte USA, musíte jít úplně mimo všechny shluky, tedy doprava. Výdaje extrémní, oproti mediánu zhruba trojnásobné. Očekávaná délka dožití na úrovni střední Evropy.





Graf ukazuje data z roku 2022. Tentýž graf daty z roku 2023 najdete zde . Pro Česko je trochu shovívavější.





Zde je rozpad vlivů na zdraví z datového přehledu projektu Ministr zdraví (nezaměňovat s ministerstvem zdravotnictví). Všimněte si prosím, že mezi determinanty zdraví má samotná zdravotní péče pouze 10% podíl. Ten největší - samostatný - má naopak individuální chování (35 %).

