Pohyb vede k bystřejšímu myšlení a zdravějšímu mozku

6. 4. 2023

Nová zjištění získaná na 350 000 lidech jsou dosud nejpřesvědčivějším důkazem toho, že cvičení zlepšuje poznávací schopnosti. Malá studie ukazuje, že zvyšuje BDNF, chemickou látku v mozku



Chcete-li si vybudovat lepší mozek, stačí cvičit



To je poselství dvou nových důležitých studií o tom, jak fyzická aktivita mění naši mysl. V jedné z nich vědci prozkoumali životy, DNA a poznávací schopnosti tisíců lidí a ukázali, že pravidelné cvičení vede k mnohem bystřejšímu myšlení, píše Washington Post. To je poselství dvou nových důležitých studií o tom, jak fyzická aktivita mění naši mysl. V jedné z nich vědci prozkoumali životy, DNA a poznávací schopnosti tisíců lidí a ukázali, že pravidelné cvičení vede k mnohem bystřejšímu myšlení,



Další studie pomáhá vysvětlit, proč je cvičení pro mozek dobré. Vědci zjistili, že pouhých šest minut namáhavé námahy pětinásobně zvyšuje produkci neurochemické látky, o níž je známo, že je nezbytná pro celoživotní zdraví mozku.



Tyto studie přicházejí ve chvíli, kdy některé nedávné, široce diskutované výzkumy vyvolávají pochybnosti o tom, do jaké míry cvičení posiluje myšlení a paměť. Nová zjištění, která analyzovala údaje o téměř 350 000 lidech, jsou však zatím nejpádnějším důkazem toho, že pravidelné cvičení může zlepšovat poznávací schopnosti.





Tyto studie posilují myšlenku, že "rozhodně je cvičení jednou z nejlepších věcí, které můžete pro svůj mozek udělat", řekl Matthieu Boisgontier, docent na Ottawské univerzitě, který dohlížel na jednu ze studií.





V některých vědeckých kruzích se začalo diskutovat o tom, zda i nadále doporučovat cvičení jako způsob, jak si s věkem udržet mentální ostrost, uvedl Boisgontier. My však říkáme: "Ne, ne. Nepřestávejte. Nejprve se podívejte na naše zjištění," řekl.





Souhra cvičení a myšlení byla dostatečně silná, aby naznačovala příčinnou souvislost, řekl Boisgontier, což znamená, že v této velké studii správné cvičení vedlo k bystřejšímu myšlení.





Měřili také hladinu laktátu. Svaly během cvičení, zejména pokud je namáhavé, uvolňují laktát, často nazývaný kyselina mléčná. Ta může putovat do mozku a být jím nasávána jako palivo.



Dřívější studie na myších naznačují, že tento posun v zásobování mozku palivem je tím, co startuje tvorbu BDNF. Když mozky zvířat začnou místo cukru nasávat laktát, začnou pumpovat více BDNF a z myší se brzy stanou hlodavčí supermozky.



Nyní vědci zjistili, že něco podobného se děje i u lidí. Během lehké jízdy na koni se hladina laktátu v krvi lidí zhruba po 30 minutách mírně zvýšila, stejně jako množství BDNF v krvi. Ale během a po šesti minutách tvrdého, rychlého šlapání laktát prudce vzrostl a stejně tak BDNF. (Další část studie zkoumala účinky 20hodinového hladovění, ale ukázalo se, že na BDNF nemá žádný vliv).



Tyto výsledky naznačují, že "cvičení je pro mozek dobré a že delší nebo zejména tvrdší cvičení může maximalizovat jeho přínos," řekl Travis Gibbons, postdoktorand na University of British Columbia v Okanaganu, který studii vedl.



Boisgontier s ním souhlasil. "U cvičení a mozku se vždy jedná o BDNF," řekl a dodal, že ve studii jeho skupiny zlepšilo mírné i intenzivnější cvičení - rychlá chůze a rychlejší běh - poznávání, pravděpodobně proto, že vyvolalo zvýšení BDNF.



Gibbons zdůraznil, že zůstává mnoho otázek, včetně toho, jak dlouho zůstává BDNF po cvičení zvýšený, jaké typy a množství cvičení jsou ideální pro zvýšení BDNF a zda jsou účinky stejné u starších nebo méně zdravých mužů a žen, a také proč půst nezvýšil BDNF v tomto experimentu. On a Boisgontier plánují nebo provádějí následné studie.



Prozatím nám však tento výzkum říká, že cvičení, ať už rychlé nebo pomalé, by mělo spolehlivě chránit naši schopnost myslet.









První náznaky toho, že cvičení přetváří mozek a mysl, se objevily před několika desetiletími ve studiích na myších. Aktivní, běhající zvířata v těchto pokusech dosahovala mnohem lepších výsledků v testech inteligence hlodavců než sedavé myši a jejich mozkové tkáně se vyznačovaly zvýšenou hladinou látky známé jako neurotrofický faktor odvozený od mozku neboli BDNF, často označované jako "zázračné hnojivo" pro mozek.BDNF podporuje tvorbu a zrání nových mozkových buněk a synapsí. Zvětšuje objem mozku.Studie na lidech mezitím zjistily, že cvičení také zvyšuje hladinu BDNF v našem krevním řečišti, ačkoli je těžší podívat se dovnitř našeho mozku a zjistit, zda se tam zvyšuje. Několik rozsáhlých epidemiologických studií mezitím spojilo více cvičení s lepší pamětí a schopnostmi myšlení a menším rizikem neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba.Přetrvávají však pochybnosti o tom, jak moc je cvičení pro náš mozek skutečně účinné.Loni zveřejněná studie na více než 500 starších lidech zjistila, že 18 měsíců pravidelné chůze nebo jiného lehkého cvičení má jen malý kognitivní přínos, a v březnu zveřejněný rozsáhlý přehled dřívějších výzkumů poukázal na to, že mnoho studií o cvičení a poznávání na lidech bylo příliš malých nebo jinak omezených na to, aby prokázaly přesvědčivé přínosy cvičení pro zdraví mozku.Studie Boisgontiera a jeho kolegů, publikovaná minulý týden v časopise, využívá nový a komplexní typ statistické analýzy, která jde nad rámec tradičního pozorovacího výzkumu a pevně stanovuje, že cvičení skutečně zlepšuje mozkové schopnosti.Obrátili se na DNA a mendelovskou randomizaci, nedávno zpopularizovanou metodu využití genetických variací k charakterizaci a třídění lidí. Každý z nás se rodí s určitými fragmenty DNA, o nichž je známo, že některé z nich přispívají k pravděpodobnosti, že budeme fyzicky aktivní, nebo bez nich. Již před narozením jsme v podstatě přírodou randomizováni k tomu, abychom byli někým, kdo je nebo není náchylný k pohybu. Podobnou roli v poznávání hrají i další fragmenty genů.Křížovou kontrolou kognitivních výsledků lidí, kteří mají nebo nemají fragmenty podporující pohyb, s výsledky lidí s genovými variantami souvisejícími s poznáváním, mohou vědci rozeznat, do jaké míry pohyb přispívá k myšlenkovým schopnostem.Ze dvou obrovských databází zdravotních informací získali genetické údaje o téměř 350 000 lidech všech věkových kategorií, spolu s objektivními měřeními fyzické aktivity u přibližně 91 000 z nich a kognitivními skóre u téměř 258 000 z nich. Zjistili, že lidé s genetickou predispozicí obvykle cvičili a dosahovali lepších výsledků v testech myšlení, pokud jejich cvičení bylo alespoň mírné, srovnatelné s běháním.A ano, cvičení může být pro mozek přínosné, i když pro to nemátepříslušné genové fragmenty.Další nová studie, ačkoli je poměrně malá, může pomoci vysvětlit, jak cvičení udržuje mozek zdravý.V tomto experimentu jezdilo 12 zdravých mladých lidí 90 minut na rotopedu velmi klidným tempem, poté následovalo šest minut intervalů sestávajících ze 40 sekund plného šlapání, které se střídaly s 20 sekundami odpočinku. Před každou jízdou, během ní a po ní vědci sledovali BDNF v krvi.