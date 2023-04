Řadoví lékaři v nemocnicích v Anglii zahájili čtyřdenní stávku kvůli platům

11. 4. 2023

čas čtení 2 minuty





Očekává se, že stávka povede ke zrušení 350 000 vyšetření včetně operací

Řadoví lékaři v nemocnicích v celé Anglii zahájili čtyřdenní stávku, která podle odhadů povede ke zrušení 350 000 vyšetření včetně operací.



Lékaři budou od úterý sedmi hodin ráno až do sobotního rána stávkovat před nemocnicemi v rámci zhoršujícího se sporu o platy. Jedná se o nejdelší protestní akci ve zdravotnictví od loňského roku, kdy stávkovaly zdravotní sestry, posádky sanitek a další zdravotničtí pracovníci.



Generální ředitel Konfederace NHS, britského státního zdravotnictv í, Matthew Taylor uvedl, že pravděpodobný dopad stávky je "srdcervoucí", a vyzval obě strany, aby ukončily "rétorickou bitvu".



Taylor řekl BBC, že není pochyb o tom, že tato stávka bude mít větší destruktivní účinky než 72hodinové přerušení práce zaměstnanců zdravotnictví minulý měsíc, které vedlo ke zrušení 175 000 vyšetření.

Pobrexitová konzervativní vláda v Británii ničí všechno.

Řadoví lékaři v nemocnicích v celé Anglii zahájili čtyřdenní stávku, která podle odhadů povede ke zrušení 350 000 vyšetření včetně operací.Lékaři budou od úterý sedmi hodin ráno až do sobotního rána stávkovat před nemocnicemi v rámci zhoršujícího se sporu o platy. Jedná se o nejdelší protestní akci ve zdravotnictví od loňského roku, kdy stávkovaly zdravotní sestry, posádky sanitek a další zdravotničtí pracovníci.Generální ředitel Konfederace NHS, britského státního zdravotnictv í, Matthew Taylor uvedl, že pravděpodobný dopad stávky je "srdcervoucí", a vyzval obě strany, aby ukončily "rétorickou bitvu".



Stínový labouriastický ministr zdravotnictví Wes Streeting řekl: "Stávka lékařů tento týden způsobí obrovské narušení péče o pacienty. Kde je premiér a proč se ji nepokusil zastavit?



Nové inzeráty British Medical Association ukazují, kolik dostávají řadoví lékaři za svou roli při chirurgických zákrocích. Tři lékaři s deseti, sedmi a jedním rokem praxe jsou vyobrazeni na operačním sále, kde se odstraňuje slepé střevo, což je jedna z tisíců podobných operací, které se v Anglii provádějí každý den.



Za šedesátiminutový zákrok by dostali 28 liber, 24,46 liber a 14,09 liber, tedy celkem 66,55 liber za zákrok, který může zachránit život, uvádí BMA. Odborový svaz odhaduje, že platy mladých lékařů se za posledních 15 let reálně snížily o 26 %.



Dr. Robert Laurenson a Dr. Vivek Trivedi, spolupředsedové výboru BMA pro řadové lékaře, uvedli: "Je otřesné, že tato vláda má pocit, že platit třem lékařům za práci takové hodnoty pouhých 66,55 liber je ospravedlnitelné. Jedná se o vysoce kvalifikovanou práci, která vyžaduje roky studia a intenzivního výcviku v prostředí s vysokým stresem, kde práce může být otázkou života a smrti.



"Proč tedy vláda dovolila, aby se platy mladých lékařů za posledních 15 let snížily v reálném vyjádření o více než čtvrtinu?"



Konzervativní ministr zdravotnictví Steve Barclay označil stávky za "mimořádné zklamání" a prohlásil, že požadavek BMA na 35% zvýšení platů je nepřiměřený, protože by to vedlo k tomu, že by někteří lékaři dostali přidáno více než 20 000 liber.



Podrobnosti v angličtině ZDE

0