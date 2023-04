Budoucnost pravicové kultury

12. 4. 2023 / Martin Čechura

Vláda Zbyňka Stanjury (ano, neboť momentálně se zdá, že to už není vláda Petra Fialy) vypouští další balónky budoucích rozpočtových opatření. Podobně jako u navrhované důchodové reformy nebo rušení pošt. Nikdo soudný snad už nevěří tomu, že jde o náhodně uniklé informace, určené teprve pro interní diskuzi na jednání vlády. Mediální strategie našeho kabinetu je naprosto čitelná: Vypustí pokusný balonek, který nadzvedne ze židle úplně všechny, a když se veřejnost vyvzteká, uklidňovaná tvrzením o „předběžnosti“ a „pracovnosti“ zveřejněných informací, vláda si prosadí svou, samozřejmě s bezvýznamnou úpravou. Vláda Zbyňka Stanjury (ano, neboť momentálně se zdá, že to už není vláda Petra Fialy) vypouští další balónky budoucích rozpočtových opatření. Podobně jako u navrhované důchodové reformy nebo rušení pošt. Nikdo soudný snad už nevěří tomu, že jde o náhodně uniklé informace, určené teprve pro interní diskuzi na jednání vlády. Mediální strategie našeho kabinetu je naprosto čitelná: Vypustí pokusný balonek, který nadzvedne ze židle úplně všechny, a když se veřejnost vyvzteká, uklidňovaná tvrzením o „předběžnosti“ a „pracovnosti“ zveřejněných informací, vláda si prosadí svou, samozřejmě s bezvýznamnou úpravou.

Naposledy se zvedla vlna rozhořčení, že vláda plánuje přesunutí kulturních akcí a literatury do nejvyšší sazby dph. A objevují se odborné i politické argumenty, proč je to nesmysl. A že jde vláda proti vlastním voličům. Nejde. A je možná nejlepší příležitost si to uvědomit. Je to totiž jen další krok k úpravě vzdělání a kulturní úrovně českého národa. A všechny kroky vlády k tomuto cíli směřují.







Diskuze o platech vysokoškolských učitelů byla takovou signifikantní předehrou. Není divu, že vláda legitimní požadavky pedagogů ignorovala. Stačilo sledovat, jak se k němu stavějí samotné univerzity, a především děkani jiných fakult. Vyjádřil se někdy k platům na filozofické fakultě děkan lékařské nebo právnické fakulty? Nebo FAV? Nevyjádřil, a asi ani nevyjádří. Dobře ví, že do rozpočtu nové peníze nepřitečou, a jakékoliv narovnání bude znamenat pouze snižování jejich budgetu. A proto mlčí a čekají, než se to přežene. A proč to vyhovuje vládě? Protože humanitní vzdělání učí především myslet. Zatímco vláda potřebuje lidi hlavně proto, aby pracovali. A myšlení odvádí pozornost od práce zcela nepatřičným směrem. S tím plně konvenuje i snaha omezit dostupnost kvalitní literatury. Česká nakladatelství již teď mají na kahánku, a další zdražení bude konečně znamenat vlnu nakladatelských krachů. protože kdo si může dovolit kupovat knihy, jejichž cena už dosahuje tří nul? Odborná literatura skončí, a to bude dobře, protože u té se přemýšlí nejvíc. Na co jsou vládě historické knihy? nebo sociologické, politologické a další? Škodlivá verbež. Ale nebojte, základ knižního trhu – kuchařky a překlady amerických ženských románů – zůstane neotřesen. Vaření a snění tolik nevadí.





Stejné je to s kulturou. Je třeba zvednout daň na divadla a koncerty. Tam chodí především kulturní lidé, a ti přemýšlejí, a to je nebezpečné. I kulturu je třeba usměrnit. Potulní harmonikáři a pouťové kolotoče zůstanou zachovány. A nejlepší kultura je stejně fotbal. Všichni se tam vyřvou, zanadávají si a hotovo.





Nakonec, jediná a nejlepší česká kultura je hospoda. Tam se pěstuje selský rozum a bezzubé nadávání na poměry. A na komunisty, samozřejmě. A nic jiného ta naše slavná pravicová vláda nepotřebuje. Pivo se nakonec nezdraží; a i kdyby, pít se bude dál. A snižování daně na hazard? I to je součást celkového záměru. Chudý lid sází, a tedy učí se pěstovat si naději. Ne myšlení a samostatnou práci, ale naději. A když pak spadnou do exekuce, mají stejně jiné starosti.





Co si může pravicová vláda přát více, než 10 milionů hlupáků, jejichž jediná starost je uživit sebe a rodinu? Dobře to dělají, chlapci, moc dobře.

