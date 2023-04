Na veselé vlně

18. 4. 2023 / Soňa Svobodová

Také patříte k milovníkům písniček, jejichž vznik se datuje rokem 1860 až 1925? „Jestli ano, tak jste jste také naladěni na veselou vlnu stejnou měrou jako jeden z nejznámějších slovenských old-timových skupin, která si říká Funny Fellows, což v doslovném překladu znamená Veselí chlapíci“. A je tomu přesně tak, neboť tito chlapíci, kterých je v dané skupině celkem pět, jsou stále dobře naladěni, ale také ještě k tomu skvěle hrají. Jejich kapelníkem je Roman Féder. Pane Fédere, kde jste našel Pavola Ivičiče, Marka Berkyho, Daniela Valáška, Milana Ručeka, abychom tedy byli styloví, zbývající kapelanty?



Bola to dlhšia cesta až sa nakoniec vyprofilovala zostava ,ktorá funguje už asi dvanásť rokov bez zmeny. Uznávam, že koncertovať a cestovať a skúšať je náročné a nie každý to múže vydržať v nasadenom tempe, tak občas príde k výmene hudebníka. Všetci kolegovia musia spĺňať určité kritéria hudobnícke, ale aj společenské a sú aj milovníci poctivej hudby, ktorú hráme na dobových hudobných nástrojoch. Marek Berky je z Prešova, Milan Ruček zo Zálesia, Daniel Valášek z Uheriec a Pali Ivičič zo Skalice.

Když se ještě pozastavíme u těch dobových hudebních nástrojů, tak hraní na ně bude určitě náročnější než na ty současné?

Veľmi dobrý postreh. Je potrebné dodržiavať trochu iné postupy pri tvorbe tónu. Nástroje sú o niečo ťažšie, ale v zásade si vyžadujú hlavne poctivú kondíciu a neustále denno denné cvičenie.

Čím to, že na slovenské hudební scéně jste velmi známí, ale v Česku o vás ví jen ti zasvěcení, jak to?

To neviem. Je to otázka na organizátorov festivalov a koncertov, ktorím pravideľne posielame našu ponuku a … Tento rok sa objavíme v Telči už po niekoľký raz, v Zlíne tam koncertujeme pravideľne, v Brne sme mali veľký úspěch a už nás nepozvali :) ale zase vo Vyškove sme hrali dvakrát a tiež aj v Třešti alebo v Jihlave. Ja si však nesťažujem, lebo odozva u divákov je vždy výborná a diváci v Čechách sú inteligentní a vnímaví, tak si to vážime.

Stále jste dobře naladěni, je to vašimi povahami nebo je to zásluhou muziky a písniček, které hrajete?

Určite to je zakódované v tej krásnej a veselej hudbe. Pretože my koncertujeme spôsobom, jako to hrali pôvodné černošské kapely v New Orleans, a to je, že na úvod představíme hlavnú melódiu a potom všetko ostatné je slobodná improvizácia v harmonickom súlade a v súlade s dobovými výrazovými prostriedkami. Preto je každý náš koncert iný a neopakovateľný. Jazz to je sloboda, sloboda s harmonickými pravidlami s cieľom odovzdať pozitívnu energiu divákom a poslucháčom a tiež potešiť aj sám seba.

Ale kromě toho jazzu máte ve svém repertoáru i mnoho písniček od Františka Krištofa Veselého, jako Jaj Zuzka, Zuzička či Zatancuj si so mnou, holubička. Měl jste někdy možnost se s ním i osobně setkat?

Mne sa to podarilo ako malému chlapcovi , ale to som bol naozaj len fafrn, :) takže si to veľmi nepamätám, ale mal som česť s jeho manželkou niekoľko krát diskutovať a spomínať na Františka Krištofa Veselého priamo u nich doma a bolo to veľmi magické.

To vám plně věřím, neboť takové zážitky jsou velmi obohacující...

Musím ale říci, že se mi velmi moc líbí i vaše stylové oblečení, kdo vám je šije?

Je to náš dvorný krajčír pán Lebeda s manželkou. Veru šijeme u neho už viac ako dvadsať päť rokov. Samozrejme spolupracujeme aj s kostýmovými výtvarníkmi . Jednou z nich je Karola Čermák moja spolužiačka z VŠMU.

To tedy opravdu před nimi klobouk dolů, neboť je to krása..

Ale kromě těch kostýmů se mi také líbí i váš jedinečný nápad s Barkasem, jak se tato myšlenka zrodila?

Dovolím si povedať, že je to len pokračovanie tradície ktorá bola bežná v NewOrleans

Tam před koncertom v lokále, tančiarni alebo bare, kapela nasadla na nákladné auto a lákala v uliciach hostí na večerné predstavenie. Niekedy sa aj stretli dva nákladiaky a na ulici vznikol priamo hudobný súboj. Tak som založil aj festival ktorý mal deseť ročníkov a odohrával sa v Pezinku práve na tomto princípe. Vďaka nášmu Barkasu privezieme veselú hudbu aj na miesta, kde by to bolo komplikované. Je to vlastne mobilné hudobné pódium s dýmovými efektami.

A kdy, s ním také zavítáte do Prahy?

Veľmi radi prifrčíme, len nás musí niekto pozvať a trafiť sa do voľného termínu, pretože kalendár sa rýchlo napĺňa. V minulosti sme koncertovali v Obecnom dome na plese, ale aj na Žofíne, v Stodulkách, ale aj na parníku na Vltave a tiež na swingovom festivale. Bolo to krásne.

Váš repertoár je rozsáhlý, o čemž svědčí nejen vaše koncerty, ale i vaše alba

Happy Feet, Karavána, Spievanie vo vani, U veselého chlapíka, Vinohrad, Po stopách čehonových. Už víte, jak se bude jmenovat vaše další album?

Práve o tom premýšľame , lebo oslavujeme naše kapelné tridsiate narodeniny, tak skúsime pripraviť niečo špecialne, aby sme sa trochu pripomenuli aj si zaspomínali , ale hlavne pobavili kvalitnou hudbou a humorom.

Mimo těchto v předchozích otázkách zmíněných koncertů, jste také hráli ve Vídni Washingtonu, Clevelandu, Pittsburghu. Jak vás zdejší diváci přivítali?

Bolo to až úsmevné, lebo v USA neverili , že sme Slováci a že nežijeme niekde v Pittsburghu. Na koncerte bol dokonca šéf protokolu Bieleho domu a tomu som musel ukázať pas aby mi uveril. Keď si ho pozrel, tak s úsmevom povedal, a kto vás sem pustil?

Bolo to v časoch, keď ešte museli byť víza. Diváci sú všeobecne najprv trochu zaskočení ale potom sa od pohupkávania a tlieskania prepracujú až k ováciam.

To není divu, neboť ty sklízíte plným právem, o čemž právě vaše koncerty svědčí, protože jsou pokaždé spojeny s očekáváním neočekávaného. Bude tomu tak i letos?

Dá sa povedať, že to budú novinky v každej forme nášho pôsobenia . Nový repertoár s drobným návratom k začiatkom Funny Fellows , ako malá oslava tridsiatin kapely, potom budeme mať nové kostými, ktoré sa práve šijú a pripravujeme niekoľko skladieb s našou stálou hosťkou Janikou Kolářovou z Brna a s Csongorom Kassaiom, ktorí s nami koncertujú a dopĺňajú mozajku vesele jazzovej hudby, ktorá v Európe znela v tridsiatych rokoch a ktorú zaznamenáme aj na CD.

Tak to se budeme těšit, ale aby nám to těšení i veseleji ubíhalo, můžete na závěr rozhovoru zveřejnit, alespoň kousek z nejveselejšího textu některé z písniček, jenž hrajete?

Naše texty reflektujú aj na to čo práve prežívame a aj na situácie a udalosti, ktoré život prináša. Samozrejme aby sme zaujali divákov tak naše sprievodné slovo navezuje na texty piesní. Veď všetko so všetkým súvisí.

Keď si viažem kravatu

Na košeľu vypratú

A v zrkadle mám tvár

ako len zakryť rokov pár

Čas mi vrásky daroval

Beťár, nič sa nepýtal

Tak náklady rastú

život má cenu zájazdu





Aj môj lekár hovorí

Príď už na odbery

A ten vysoký tlak

Vylieči len tatarák

Tak si viažem kravatu

Každé ráno v sobotu

Veď lúče slnečné

Píšu básne zmyselné





Děkuji za rozhovor.

















