Rusko dováží západní zbrojní technologie a obchází sankce

19. 4. 2023

V ruských raketách se objevuje západní technologické zboží. Vyvolává to otázky o účinnosti sankcí



Koncem minulého měsíce si američtí představitelé a představitelé Evropské unie vyměnili informace o zakázaných technologiích v hodnotě milionů dolarů, které proklouzly skulinami jejich obrany a dostaly se na ruské území.



Zatímco se Ukrajina snaží odrazit Rusko od svého území, Spojené státy a jejich spojenci vedou paralelní boj o to, aby se čipy potřebné pro zbraňové systémy, drony a tanky nedostaly do ruských rukou.



Znemožnit Rusku přístup k čipům však je náročné a Spojené státy a Evropa nedosáhly jasného vítězství. Ačkoli schopnost Ruska vyrábět zbraně byla kvůli západním sankcím přijatým před více než rokem snížena, země stále získává oklikou přístup k mnoha elektronickým součástkám.



Výsledek je zničující: Zatímco Spojené státy a Evropská unie mobilizují své síly, aby Ukrajincům poskytly zbraně pro další boj proti Rusku, Rusko využívá jejich vlastní technologie k boji proti nim.



Američtí představitelé tvrdí, že rozsáhlé sankce, které zavedli ve spolupráci s 38 dalšími vládami, vážně poškodily ruskou vojenskou kapacitu a zvýšily náklady Ruska na pořízení potřebných součástek.



Není pochyb o tom, že obchodní omezení výrazně ztěžují Rusku získávání technologií, které lze použít na bojišti a z nichž většinu navrhují firmy ve Spojených státech a spojeneckých zemích.



Přímý prodej čipů do Ruska ze Spojených států a jejich spojenců klesl na nulu. Američtí představitelé tvrdí, že Rusko již vyčerpalo velkou část svých zásob nejpřesnějších zbraní a bylo nuceno je nahrazovat méně kvalitními nebo padělanými součástkami, které činí jeho zbraně méně přesnými.



Obchodní údaje však ukazují, že do dodávek pro Rusko se zapojily jiné země. Po prudkém poklesu bezprostředně po ukrajinské invazi se ruský dovoz čipů opět zvýšil, zejména z Číny. Podle sledování think tanku Silverado Policy Accelerator činil dovoz od října 2022 do ledna 2023 každý měsíc 50 % nebo více průměrné předválečné úrovně.



Zatímco se Rusko snaží omezení obejít, američtí představitelé neustále zpřísňují své předpisy, včetně přidání sankcí proti desítkám společností a organizací v Rusku, v Íránu, v Číně, v Kanadě a v dalších zemích. Spojené státy také rozšířily obchodní omezení na toustovače, fény a mikrovlnné trouby, které obsahují čipy, a zřídily "zásahovou jednotku pro narušování technologií", která má vyšetřovat a stíhat nelegální subjekty, jež se snaží získat citlivé technologie.



Vzhledem k všudypřítomnosti polovodičů se však ukazuje, že nelegální obchod s čipy je obtížné kontrolovat. V roce 2021 dodaly společnosti zákazníkům po celém světě 1,15 bilionu čipů, což přispělo k obrovským celosvětovým zásobám. Čína, která není součástí sankčního režimu, vyrábí stále sofistikovanější čipy.



Asociace polovodičového průmyslu, která zastupuje velké čipové společnosti, uvedla, že se zapojuje do boje proti nelegálnímu obchodu s polovodiči s americkou vládou a dalšími stranami, ale že kontrola jejich toku je nesmírně obtížná.



"Máme přísné protokoly k odstranění podvodníků z našich dodavatelských řetězců, ale vzhledem k tomu, že se ročně na celém světě prodá přibližně jeden bilion čipů, není to tak jednoduché jako otočit vypínačem," uvedla asociace ve svém prohlášení.



Zdá se, že ruská armáda zatím spoléhá na velké zásoby elektroniky a zbraní, které nashromáždila před invazí. Tyto zásoby se však mohou vyčerpat, a proto je pro Rusko naléhavější získat nové dodávky.



Zpráva vydaná v úterý nezávislou skupinou Conflict Armament Research, která zkoumá ruské zbraně nalezené na bojišti, odhalila první známý příklad toho, že Rusko vyrábí zbraně s čipy vyrobenými po zahájení invaze.



Podle Damiena Spleeterse, který vedl vyšetřování pro C.A.R., byly v únoru a březnu letošního roku v bezpilotních letounech Lancet, které byly nalezeny na několika místech na Ukrajině, nalezeny tři identické čipy, které vyrobila jedna americká společnost ve své zahraniční továrně.



Spleeters uvedl, že jeho skupina nezveřejňuje výrobce čipu, zatímco spolupracuje s toto firmou na vysledování toho, jak se výrobek dostal do Ruska.





Tyto čipy nemusely být nutně příkladem porušení kontroly vývozu, řekl Spleeters, protože Spojené státy nevydaly omezení na tento konkrétní typ čipů.





Podle něj byly čipy vyrobeny v srpnu a možná byly brzy poté odeslány.



Jejich přítomnost však považoval za důkaz, že velké předválečné zásoby elektroniky v Rusku konečně docházejí. "Nyní začneme zjišťovat, zda budou kontroly a sankce účinné," řekl Spleeters.



Američtí a evropští představitelé se stále více obávají, že Rusko získává americké a evropské zboží přesměrováním přes Arménii, Kazachstán a další středoasijské země.



V jednom dokumentu označeném razítkem amerického Úřadu pro průmysl a bezpečnost se uvádí, že v roce 2022 Arménie dovezla o 515 % více čipů a procesorů ze Spojených států a o 212 % více z Evropské unie než v roce 2021. Arménie pak 97 procent stejných výrobků vyvezla do Ruska, uvádí se v dokumentu.



V jiném dokumentu Úřad pro průmysl a bezpečnost identifikoval osm kategorií čipů a komponentů považovaných za kritické pro vývoj ruských zbraní, včetně jedné z nich, která se nazývá pole programovatelných hradlových polí a která byla nalezena v jednom modelu ruské řízené střely KH-101.



Sdílení zpravodajských informací mezi Spojenými státy a Evropou je součástí vznikajícího, ale stále intenzivnějšího úsilí o minimalizaci úniku těchto položek do Ruska. Zatímco Spojené státy mají s prosazováním sankcí hlubší zkušenosti, Evropské unii chybí centralizované zpravodajské, celní a donucovací kapacity.



Spojené státy i Evropská unie nedávno vyslaly úředníky do zemí, které do Ruska dodávaly větší množství zboží, aby se pokusily tento obchod omezit. Estevez uvedl, že nedávná návštěva v Turecku přesvědčila tamní vládu, aby zastavila překládku zboží do Ruska přes jejich zónu volného obchodu a také obsluhu ruských a běloruských letadel na tureckých letištích.



"Stále však existují určité oblasti světa, které jsou využívány k tomu, aby se tyto položky dostaly do Ruska," řekl. "Na tento problém se zaměřujeme jako laser."









