Situace občanů padající do propasti chudoby se zhoršuje každým dnem… Praha a další města musejí udělat nějaká krizová opatření

19. 4. 2023 / Pavel Veleman

"Nalej čistého vína, pokrytče…"

Filip Topol, Psí vojáci, 1991



Nejen sociologicky, ale i literárně jsou popsána 80 léta 20. století v USA v situaci, kdy došlo k masivnímu šetření v již tak velmi děravém sociálně-zdravotním systému a tisíce lidí přišlo o ubytování, o lůžko v psychiatrické léčebně a skončili na ulici, podle očitých svědků - zaplavili americká města.







Stačil však rok, možná dva, a klienti a klientky - jak rychle se objevili, tak zase najednou zmizeli. Stav se postupně normalizoval. Z českých autorů toto skvěle popisuje emigrantka a žena spousty profesí, mimo jiné i sociální pracovnice, paní Iva Pekárková. Jako tehdejší sociální pracovnice se tak trochu naivně ptá: "Kam všichni zmizeli?" "Zemřeli, odpoví ji suše její kolegyně…."

A tak mám dobrou zprávu pro ty, kteří stále přemýšlejí o "převýchově" těch "strašně nepřizpůsobivých", vysmívají se jejich životnímu ztroskotání, jejich špatně zvládnutým emocím, závislostem, které jsou pochopitelně pro občanské soužití velmi rušivé, ale základ problému je někde úplně jinde.Tito zástupci SLUŠNÝCH OBČANŮ skoro na každém jednání zastupitelstva (většinou jako jediní) - hovoří o tomto problému a vznášejí stále útočnější dotazy k již tak naštvaným politikům na všechny "nepřizpůsobivé" . Brzy se dočkáte. Počkejte ještě chvilku, milí, čeští, slušní občané, politici již mají svůj neviditelný plán a realizují ho!

Jen několik posledních postřehů z terénu sociální práce:

Pakliže bude pokračovat touto rychlostí propad klientů systémem na ulici, doba přežití je zde poměrně krátká… Dnes například dvojice: muž, žena těhotná, na ulici, bez možnosti získat ubytování v AD nebo ubytovnách, vše naprosto plné, není možné akutně ubytovat vlastně již nikoho, emoce planou všude - pláč, křik, totální bezmocnost nás všech… Nemůže například MHMP zřídit speciální ubytovnu pro těhotné ženy na ulici? Odpověď: Nemůže, tabulkově vše sedí… Zprávy z terénu od klientů i moje zkušenost je děsivá. Již tak velmi těžko bydlící rodiny se stále sestěhovávají do bytů, zde obrovské problémy v soužití, již tak velmi složité rodiny totálně hmotně kolabují, jelikož systém pomoci je děravý a naprosto nedostačující Děti masivně vypadávají ze školní docházky, například je v této chvíli naprosto nemožné, aby dítě z tohoto prostředí úspěšně zvládlo systém testů pro přijetí na střední školy Školy bezradně a zoufale píší na sociální odbory. Oddělení sociální ochrany, která nemají prakticky žádné nástroje k řešení bytové problematiky, obrovského propadu rodin do patologických závislostí a do hmotné chudoby, mají minimální vliv na přetížené Úřady práce ČR a výplatu dávek. Výsledkem je totální zmar na všech stranách - zoufalá agresivita klientů, nemožnost sociálních pracovníků pomoci, obrovská fluktuace nejen na OSPODECH Dnes a denně jen z důvodů malé kapacity ubytovacích prostor a základní hmotné pomoci - jsou stovky lidí nuceny spát třeba ve svých prekarizovaných zaměstnáních (například klientka, která pracuje v uklízecích službách na WC v metru - zde spí na karimatce apod.)

To jsou témata každodenní sociální problematiky, o nich se však mlčí, mlčí, mlčí…

V sociální oblasti opravdu již hoří! Ti nejchudší z našich klientů v dubnu 2023 hromadně ztrácejí poslední chuť a vůli k životu - tato země zažívá dnes a denně desítky zbytečně zemřelých, které se však v žádné statistice neobjeví…Ano, tabulkově vše opět sedí…

Pane premiére, ptám se opravdu natvrdo: Kde je pomoc proti smrti v chudobě na ulici? Víte, co se děje třeba v Praze? Máte opravdu relevantní informace? Pakliže ne, je to tragické a pakliže ano, je to zločinné!



Pozn, JČ Pan premiér si odjel do zahraničí...



1