25. 4. 2023

čas čtení < 1 minuta

Zajímalo by mě jak anketa skončí, kdyby byla otázka: Souhlasíte s plošným snížením důchodů, platů učitelů, výdajů na zdravotnictví, armády, rodičovského příspěvku, dotací na dopravu do obcí a krajů atd atd



Plošně škrtat chce každý, pokud se to ale netýká jeho peněženky. pic.twitter.com/IGZg3Wz4RB