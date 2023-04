Společnosti napojené na Rusko získaly v uplynulém roce ve veřejných zakázkách v EU 2,5 miliardy eur

21. 4. 2023 / Albín Sybera

Dalším problémem je, že na sankčních seznamech EU stále nejsou uvedena některá vysoce postavená jména zevnitř kremelského establishmentu



Jak ukazuje analýza českého think-tanku Datlab, od loňského února, kdy Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu, se společnostem napojeným na ruské vlastníky podařilo získat 2,5 miliardy eur ve veřejných zakázkách v celé EU.



Právník Lukáš Kraus z nevládní organizace Rekonstrukce státu, který s Datlabem spolupracuje na projektu Resilient Europe, řekl bne Intellienews, že členské státy EU "plně nevyužily své kapacity" a že je třeba "zlepšit registry vlastnictví příjemců".

Software Datlab vysledoval, že 9 443 společností v celé EU je spoluvlastněno sankcionovanými osobami a že dalších 30 092 společností je ovládáno Ruskem, ale nejsou spojeny se sankcionovanou osobou. Nejméně 242 z těchto společností vyhrálo od zavedení sankcí výběrová řízení v hodnotě 2,5 miliardy eur, což ukazuje, že "průměrná míra výher se v roce 2022 vůbec nesnížila", zdůrazňuje analýza společnosti Datlab.



"Očekávali jsme pokles tendrů zadaných potenciálně sankcionovaným společnostem. V roce 2022 k tomu nedošlo," uvedl ředitel společnosti Datlab Jiří Skuhrovec, který zdůraznil, že zatajování vlastnictví je mnohem širším problémem v celé EU.



"Úřady a společnosti nemají kapacity na to, aby do hloubky zkoumaly vlastnické vazby," vysvětlil Skuhrovec. Například v českém rejstříku skutečných majitelů je správně uvedeno pouze 35 % sankcionovaných a ruských vlastníků firem. Realitu zamlžují řetězce společností, které zastírají vazby mezi uvedenými vlastníky a skutečnými příjemci.



Dalším problémem je, že na sankčních seznamech EU stále nejsou uvedena některá vysoce postavená jména zevnitř kremelského establishmentu. Datlab uvádí jako dva zjevné příklady ruského vicepremiéra Jurije Trutněva nebo ruského hliníkového a energetického oligarchu Viktora Vekselberga. Vekselbergovy společnosti mají smlouvy v sedmi členských státech EU.



Trutněv a Vekselberg jsou sice na seznamech USA a Ukrajiny, ale v EU na ně sankce uvaleny nejsou. Dalšími příklady jsou prokremelský ukrajinský politik Viktor Medvedčuk nebo manželka Sergeje Lavrova Maria Lavrova.



Kraus pro bne Intellinews uvedl, že "rozhodně by se mělo diskutovat o tom, jak zlepšit spolupráci mezi Evropskou komisí a finančními analytickými úřady členských států EU".





"Pomoci by mohlo zřízení celoevropského transparentního registru konečných příjemců veřejných prostředků," uvedl Kraus a dodal, že by pomohlo využití "analytických nástrojů použitých ve studii Datlab k lepšímu sledování skrytého vlastnictví firem uvnitř EU osobami napojenými na Kreml".





Článek vyšel původně anglicky na serveru Intellinews ZDE



