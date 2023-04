Rozhovor Britských listů 592. Zlikviduje nás umělá inteligence?

25. 4. 2023

Bohumil Kartous hovoří se spisovatelem a pedagogem Františkem Tichým o jeho varujícím dystopickém, orwelliánském románu Rekrut 244. Zničí nás umělá intgeligence? František Tichý argumentuje, že nemusí to tam být, ale nestane se to pouze tehdy, budeme-li efektivně a rozhodně jednat. Bude to složité. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na kabelové televizi Náš Region od úterý 25. dubna 2025.





