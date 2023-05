Britský policejní stát: Demonstranti zatčeni PŘEDTÍM, než začali demonstrovat

6. 5. 2023

čas čtení 5 minut

This is very important. Whenever we’ve organised pro-European (or anti-prorogation) marches, rallies or protests, we’ve always consulted & agreed with the police. That makes for trust & safe democratic expression. For police to agree & then arrest is shocking. Needs answers. https://t.co/JYz6mrIE9P

BREAKING: British Democracy Anti-monarchy protesters arrested BEFORE peacefully protesting King's #Coronation Britain slipping into a Police State before our very eyes pic.twitter.com/5zAOh6bQEn

Policie odnáší demonstranta proti ropě



A Just Stop Oil protester is carried away by police during the King's coronationhttps://t.co/A2F65sqEk5 pic.twitter.com/2HrWhQrQf5 — ITV News (@itvnews) May 6, 2023

Human Rights Watch:

Zatýkání za pokojné protesty proti korunovaci a za výrok "To není můj král". Šokující. Je to něco, co by člověk očekával v Moskvě, ne v Londýně. Lidé mají právo protestovat."



Arrests for peacefully protesting the coronation & saying #NotMyKing.



Appalling.



“It’s something you would expect to see in Moscow not London.” - @YasmineAhmed001



⚠️ People have a right to protest.



⚠️ People have a right to express their opinion. https://t.co/GcmkVkXq4X — Andrew Stroehlein (@astroehlein) May 6, 2023





Human Rights Watch:



Pokojné protesty umožňují jednotlivým občanům pohnat mocné k odpovědnosti - je to něco, proti čemuž nynější britská vláda stále častěji zasahuje



Peaceful protests allow individuals to hold those in power to account - something the UK government seems increasingly averse to.



More on the new anti-protest laws in the UK: https://t.co/u2YQA4asOj — Andrew Stroehlein (@astroehlein) May 6, 2023

Více k novým britským zákonům omezujícím protesty:

























Velká Británie by měla chránit práva na protest a stávku, ne je omezovat

Britský premiér Rishi Sunak pod tlakem, aby se vypořádal s tím, co média nazývají "kampaní protestů", slíbil "tvrdé" nové zákony, které by omezily navrhované stávky zaměstnanců. Ačkoli není jasné, jakou podobu tyto zákony budou mít, v případě jejich přijetí hrozí, že se připojí k seznamu právních předpisů zaměřených na kriminalizaci práva lidí na protest.Británie se nachází v sevření nejhorší krize životních nákladů za poslední desetiletí. Inflace je na 41letém maximu. Účty za potraviny a energie v posledních měsících prudce vzrostly. Miliony lidí se s tím potýkají.V této neutěšené situaci se zaměstnanci, včetně zdravotních sester, učitelů, pracovníků pohraniční stráže a pracovníků v dopravě, rozhodli k akci. Pro zdravotní sestry to bude tento týden poprvé ve 106leté historii odborů, kdy budou stávkovat. Po letech stagnace mezd a rostoucího mzdového útlumu jim prý nezbývá nic jiného.Právo na stávku je základním kamenem fungující demokracie a jedním ze základních práv, například podle Evropské sociální charty. Toto právo dává zaměstnancům možnost vyjádřit svůj názor a umožňuje jim projevit solidaritu.V širším smyslu umožňují pokojné protesty a právo na svobodné shromažďování jednotlivcům volat k odpovědnosti ty, kteří jsou u moci, což se zdá být britské vládě stále více proti mysli.Navzdory tomu však parlamentem prochází kontroverzní návrh zákona o veřejném pořádku, jehož cílem je kriminalizace mnoha protestujících. Návrh zákona znovu zavádí několik protiprotestních opatření, která již byla Sněmovnou lordů zamítnuta.Pokud by se stal zákonem, pouhá účast na protestu by mohla vést k tomu, že by jim byl doručen "příkaz k zabránění vážnému narušení", který by omezil jejich právo protestovat, částečně tím, že by omezil, s kým se mohou stýkat, co mohou dělat online a kam mohou jít. Protestujícímu by mohl být příkaz doručen, pokud v posledních pěti letech dvakrát "provedl činnosti související s protestem, které vedly nebo mohly vést k vážnému narušení dvou nebo více osob nebo organizace". Pojem "vážné narušení" ani "činnosti související s protestem" nejsou definovány. Za porušení tohoto příkazu může být uložen trest odnětí svobody v délce 51 týdnů.Důsledky návrhu zákona jsou mrazivé a v demokracii nemají místo. Parlamentní výbor uvedl, že porušuje základní práva. Vláda Spojeného království oprávněně kritizuje autoritářské vlády, jako je Čína a Írán, za jejich brutální zásahy proti demonstrantům. Pokud chce být britská vláda na světové scéně brána vážně, měla by praktikovat to, co hlásá.