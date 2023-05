Ruská agrese na Ukrajině: Rusko zesílilo své útoky na Ukrajinu

8. 5. 2023

Tyto oslavy se postupně staly ústředním bodem vize ruské identity, kterou si Vladimir Putin za 23 let svého působení v čele země vytvořil.Letos se však mezi ruským vedením objevily známky znepokojení nad oslavami v souvislosti s obavami z ukrajinských úderů, poté, co minulý týden na Kreml zaútočily neznámé drony.Moskvu před průvody na Den vítězství zasáhla "nervozita, jakou jsme ještě nezažili

- V rámci snahy o odstranění mezer v režimu omezení ruské ekonomiky by EU mohla uvalit sankce na země, které Moskvě pomáhají vyhýbat se západním sankcím.







V návrhu nařízení EU se uvádí, aby země mimo EU byly zahrnuty do budoucích sankcí, pokud se prokáže, že u nich existuje "obzvláště vysoké riziko, že budou použity k obcházení sankcí proti Rusku". To by znamenalo uvalení omezení na prodej určitého zboží do této země, pokud by se předpokládalo, že je reexportováno do Ruska.





Plány, které budou předmětem intenzivní diskuse členských států EU, by mohly být ještě zmírněny v obavách, aby se země, na něž se sankce vztahují, nedostaly do náruče Kremlu.





Od té doby, co EU a západní spojenci uvalili na ruskou ekonomiku po rozsáhlé invazi na Ukrajinu přísné sankce, vývoz bloku do jeho východního souseda prudce poklesl. Obchod EU s bývalými sovětskými zeměmi na Kavkaze a ve střední Asii však prudce vzrostl, stejně jako další vývoz některých z těchto zemí do Ruska - proces, který Evropská banka pro obnovu a rozvoj, jež tuto problematiku zkoumala, nazývá "euroasijským kolotočem". Zároveň Turecko a Čína zvýšily svůj prodej do Ruska.





Diplomaté EU se obávají znepřátelit si tyto země a přiblížit je k Rusku, ale také chápou, že pokračující tok vývozu otupuje dopad západních sankcí.





Tato otázka je ústředním bodem 11. kola sankcí EU proti Rusku, které jinak obsahuje jen málo podstatných opatření. Někteří diplomaté EU tvrdí, že EU už nemá příliš co sankcionovat, protože sporné otázky - jako je zákaz ruských diamantů a civilních jaderných technologií - je příliš obtížné dohodnout mezi 27 členskými státy.





EU chce rovněž uvalit osobní sankce - zmrazení majetku a zákaz cestování - na dalších 72 osob a 29 organizací, které jsou považovány za osoby podporující válečné úsilí. Na návrhu seznamu jsou lidé, kteří ve státní televizi razí linii Kremlu, osoby odpovědné za převoz ukrajinských dětí do Ruska a dva velitelé samozvané Doněcké lidové republiky, které nizozemský soud nedávno v nepřítomnosti uznal vinnými z vraždy 298 lidí na palubě letu MH17, který byl v roce 2014 sestřelen nad východní Ukrajinou.









- Ruské síly stěhují členy místní samosprávy, kolaboranty, děti a učitele z města Tokmak v Záporoží do města Berďansk, které je rovněž pod ruskou kontrolou.





Rodiče byli vyzváni, aby děti, které odmítly příkaz k evakuaci, nezapisovali do škol, uvádí se v denní zprávě Generálního štábu Ukrajiny.





Mezitím se tvoří fronty na benzín, řidičům v Tokmaku bylo sděleno, že se neplánují žádné nové dodávky.