Polské pohraniční stráže hodily uprchlíka se zlomenou nohou přes zeď. Leží tam už dva dny, nemůže chodit

7. 5. 2023

čas čtení < 1 minuta

Polské pohraniční stráže poskytly základní lékařskou pomoc uprchlíku se zlomenou nohou a pak ho přehodili přes pohraniční plot a řekly mu, ať jde zpátky do Běloruska. Uprchlík nemůže chodity. Leží tam, stále na polském území, už dva dny.

Polish border guard gave some basic medical help to a refugee with broken leg then threw him across the border fence and told him to go back into Belarus.



He can't walk. He lies there, still within Polish territory, for two days now. https://t.co/RhHQmWlIee