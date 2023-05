Stanjura a Havlíček, levice a pravice

11. 5. 2023 / Boris Cvek

Samozřejmě jsem poslouchal s velkým napětím tiskovou konferenci vlády k balíčku opatření, který má zachránit státní rozpočet. Nechci komentovat konkrétní kroky, situace je stále nepřehledná – a i kdyby byla přehledná, chci nejprve znát komentáře různých odborníků, abych je mohl strávit a udělat si názor. Několik věcí bych však chtěl vypíchnout už teď. Abych byl zcela přesný, tak se zvýší koeficient na výpočet základu sociálního pojištění z 0.5 na 0.55 ze zisku. To bude mít celkem kosmetický dopad na OSVČ s vyššími příjmy, protože se zároveň se nemění pravidlo pro výpočet paušální daně. https://t.co/42Y4EAI7Yu — Filip Pertold (@FPertold) May 11, 2023





Věřili byste, že ministr financí z ODS bude někdy na tiskové konferenci, možná vůbec té ze všech nejdůležitější, jaké kdy jeho vláda měla, tvrdit zcela vážně a odpovědně, že u nás máme ve srovnání s vyspělými zeměmi příliš nízké korporátní a majetkové daně?

Příliš nízké! No, právě se to stalo. Mně z toho jde ještě hlava kolem. A říkám si, že když to prohlásil takto někdo, kdo měl všechny ideologické důvody říkat opak, něco na tom bude. Komentátoři ale hned vytáhnou, že máme příliš vysoké sociální a zdravotní odvody.

A věřili byste, že údajný představitel levice, bývalý ministr průmyslu a dopravy za Hnutí Ano, veřejně řekne v Českém rozhlase v reakci na vládní opatření, že „tento den je černý čtvrtek pro české podnikání“, protože vláda zvyšuje korporátní daně a daně z nemovitostí a zvyšuje odvody OSVČ? Ano, stalo se to. Tohle je tzv. česká levice, u níž je zablokovaná většina voličů ČSSD a KSČM. Co tam proboha dělají?

Pokud jde o další překvapení, zaujalo mne nulové DPH na knihy, a to jako jediná výjimka, a přesun všech potravin do nižší sazby. Vláda se rozhodla po vzoru většiny vyspělých zemí dělat pomocí DPH sociální politiku, pokud tedy jde o potraviny, u knih by to asi mohlo být výrazem politiky vzdělávací – stačí si projít knihkupectví a vidíte tu vzdělanost samu. A vrchol všeho: výsledkem změn v DPH má být prý záporná bilance pro státní rozpočet. Neuvěřitelné.

Samozřejmě nejvíce otazníků budí těch asi 50 miliard, zdaleka nejvyšší suma ze všech opatření, které mají být seškrtány v dotacích, hlavně průmyslu a zemědělství. Ale obecně víme stále velmi málo konkrétních věcí a nemáme nezávislé analýzy dopadů. Vzhledem k tomu, že opatření byla dlouho tajena dokonce i před tripartitou, lze čekat ještě velkou společenskou vřavu.

