Konflikt v Súdánu hrozí přerůst v regionální chaos

11. 5. 2023

čas čtení 6 minut

Súdánská válka je na pokraji rozpoutání významného regionálního konfliktu. Tomu lze zabránit. Je však třeba, aby roli při moderaci konfliktu primárně sehrála Organizace spojených národů. O víkendu USA a Saúdská Arábie svolaly do Džiddy jednání o krátkodobém příměří, které by umožnilo přísun humanitární pomoci a evakuaci civilistů. To je těžký úkol. Američtí a saúdští diplomaté však stojí před druhým, stejně obtížným úkolem: jak izolovat súdánskou krizi, aniž by zabředla do regionálních a globálních antagonismů, píše Alex de Waal.