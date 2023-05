Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij se setkává se Sunakem v Londýně; Francie pošle Kyjevu vojenskou pomoc

15. 5. 2023

Mother's day in Ukraine today, as in many other countries. I remember standing in front of this sculpture for the longest time. pic.twitter.com/rQDx1Ya5AU





"Dnes premiér potvrdí další poskytnutí stovek raket protivzdušné obrany a dalších bezpilotních leteckých systémů Spojeného království včetně stovek nových útočných dronů dlouhého doletu s dosahem přes 200 km," uvedla vláda podle agentury Reuters ve svém prohlášení.



"Všechny tyto prostředky budou dodány v průběhu nadcházejících měsíců, kdy se Ukrajina připravuje na zintenzivnění odporu proti probíhající ruské invazi."



Dnes se v Londýně konají důležitá jednání. Pracujeme na posílení obrany Ukrajiny a podpoře našeho postupu v NATO.Zelenskyj se osobně zúčastní příštího významného summitu NATO, na kterém bude Ukrajina prosazovat konkrétnější kroky a harmonogram vstupu do aliance.uvedl v pondělí velitel ukrajinských pozemních sil generálplukovník Oleksandr Syrskij."Několik posledních dní ukázalo, že jsme schopni postupovat vpřed a ničit nepřítele i v tak extrémně obtížných podmínkách. Operace na obranu Bachmutu pokračuje. Byla přijata všechna nezbytná rozhodnutí pro obranu."Ruská protivzdušná obrana je ohrožena poté, co byla 3. května zasažena hlavní letecká základna v západní části země několika leteckými prostředky bez posádky, uvádí se v nejnovější zprávě britských zpravodajských služeb.Ruská letecká základna Sešča, která se nachází 150 km severně od ukrajinských hranic, sehrála významnou roli při umožnění ruské invaze na Ukrajinu a je rovněž využívána k odpalování nepilotovaných vzdušných prostředků směrem na Kyjev.V brífinku se uvádí:VTA [ruské vojenské dopravní letectvo] je dobře vybavenou složkou ruského letectva, která má zásadní význam pro dopravu po celé rozlehlé zemi. Ruští představitelé budou znepokojeni tím, že ruská protivzdušná obrana je nadále ohrožena, což ohrožuje klíčová strategická aktiva, jako jsou základny VTA.Vrchní čínský vyslanec v pondělí zahájí cestu po Ukrajině, Rusku a dalších evropských městech v rámci cesty, jejímž cílem je podle Pekingu projednat "politické urovnání" ukrajinské krize, informuje agentura Reuters.Li Chuej, zvláštní zástupce Číny pro euroasijské záležitosti a bývalý velvyslanec v Rusku, navštíví v rámci několikadenní cesty také Polsko, Francii a Německo, oznámilo v pátek ministerstvo zahraničí, aniž by uvedlo podrobný program.Je to nejvyšší čínský představitel, který navštívil Ukrajinu od invaze Ruska v únoru loňského roku, a jeho cesta by se mohla časově shodovat se začátkem dlouho očekávané protiofenzívy Ukrajiny s cílem získat zpět území obsazené Ruskem.Institut pro studium války (ISW) ve svépondělní denní aktualizaci uvedl, že ruské síly provedly v průběhu soboty a noci na neděli další sérii úderů bezpilotními letouny a raketami. Stalo se tak poté, co tyto síly od 19. dubna provedly nejméně 10 sérií úderů po celé Ukrajině.Uvedla, že nová letecká kampaň byla pravidelnější než předchozí ruské kampaně proti kritické infrastruktuře, avšak síly používají méně vysoce přesných raket.Jevgenij Prigožin, šéf žoldnéřských jednotek Wagner, nabídl ukrajinské vládě odhalení polohy ruských vojsk, uvedl v neděli deník Washington Post s odvoláním na uniklé dokumenty amerických zpravodajských služeb.Wagnerovi vojáci stáli v čele krvavé ruské ofenzivy s cílem dobýt město Bachmut. Výměnou za to, že Ukrajina stáhne své vojáky z oblasti, Prigožin v lednu nabídl, že sdělí její zpravodajské službě pozice ruských sil, uvedl Post.Podle listu Ukrajina tuto nabídku odmítla.Prigožin, blízký spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, veřejně pohrozil, že stáhne své žoldáky z oblasti kolem Bachmutu, kde jsou v čele ruské ofenzívy, pokud nedostanou tolik potřebnou munici.V úterý ve zvukovém vzkazu uvedl, že on a jeho muži budou považováni za zrádce, pokud oblast opustí.Podle deníku The Post přišla Prigožinova nabídka prostřednictvím jeho kontaktů s ukrajinskou zpravodajskou službou.Podle společného prohlášení vydaného po jednání prezidenta Emmanuela Macrona s ukrajinským prezidentem pošle Francie v příštích týdnech na Ukrajinu desítky obrněných vozidel a lehkých tanků, včetně bojových vozidel AMX-10RC, uvedla agentura Reuters.Po více než tříhodinové pracovní večeři mezi Macronem a Volodymyrem Zelenským francouzské předsednictví uvedlo, že Paříž se soustředí také na podporu kyjevské protivzdušné obrany proti ruským úderům.Poté, co o víkendu získal od Německa nový vojenský balíček v hodnotě 3 miliard dolarů, Zelenskyj v neděli v Berlíně prohlásil, že Kyjev a jeho spojenci mohou učinit ruskou porážku "nezvratnou" již v tomto roce.Zdroj z francouzského předsednictví novinářům řekl, že Ukrajině budou poskytnuty další, modernější obranné systémy.Představitelé skupiny sedmi zemí (G7) plánují tento týden na summitu v Japonsku zpřísnit sankce vůči Rusku, přičemž kroky budou zaměřeny na energetiku a export, které napomáhají válečnému úsilí Moskvy, uvedli představitelé přímo obeznámení s diskusemi, píše agentura Reuters.Nová opatření oznámená vedoucími představiteli během setkání 19.-21. května budou zaměřena na obcházení sankcí, do kterého jsou zapojeny třetí země, a budou se snažit podkopat budoucí ruskou produkci energie a omezit obchod, který podporuje ruskou armádu, uvedli tito lidé.Američtí představitelé také odděleně očekávají, že se členové G7 dohodnou na úpravě svého přístupu k sankcím tak, aby přinejmenším u některých kategorií zboží byl automaticky zakázán veškerý vývoz, pokud není na seznamu schválených položek.Tato změna by mohla Moskvě ztížit hledání mezer v sankčním režimu.O přesných oblastech, na které by se tato nová pravidla vztahovala, se stále jedná.Cesta se uskutečnila poté, co německá vláda oznámila nový vojenský balíček v hodnotě 2,7 miliardy eur v době, kdy se ukrajinské síly připravují na protiofenzívu s cílem získat zpět území dobyté Ruskem.Ukrajinský prezident převzal cenu, která se uděluje za zásluhy o evropské sjednocení, ve městě Cáchy na západě země spolu s Olafem Scholzem po jednání v Berlíně.Ruské ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že velitel Vjačeslav Makarov ze 4. motostřelecké brigády a zástupce velitele Jevgenij Brovko ze samostatné jednotky byli zabiti při pokusu odrazit ukrajinské útoky.prohlásil Emmanuel Macron. "De facto vstoupilo do formy podřízenosti vůči Číně a ztratilo přístup k Baltskému moři, který byl rozhodující, protože podnítil rozhodnutí Švédska a Finska vstoupit do NATO," uvedl francouzský prezident v rozhovoru pro list Opinion zveřejněném v neděli.Mnoho jednotek je podle něj silně poddimenzováno.