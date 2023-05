Pozoruhodná paralela mezi indolencí českého a britského konzervativního premiéra dále sílí

18. 5. 2023

čas čtení 7 minut

Zvláštní je, že podobně jako český premiér Petr Fiala, podle něhož je "všechno v pořádku", "nic tragického se neděje" a "my nikomu ustupovat nebudeme", vytváří kolem sebe v zemi, kde mnoho lidí nemá na jídlio, zcela neinformovanou optimistickou virtuální realitu i obdobně slabý britský premiér Rishi Sunak.



V situaci, kdy všechny britské automobilky ve středu otevřeně varovaly, že je brexit přivede ke krachu, šířil kolem sebe cestou do Japonska na jednáni skupiny G7 Rishi Sunak neopodstatněný optimismus a stal se tak terčem posměchu velmi podobně jako Petr Fiala v ČR.





Britský premiér při odletu do Japonska na zasedání G7 prohlásil, že "náš ekonomický optimismus roste", a trval na tom, že prý "brexit funguje".



Rishi Sunak byl obviněn z toho, že není v kontaktu s běžnými rodinami, poté, co prohlásil, že ekonomika se zlepšuje a příjmy domácností lidí "obrovsky překonávají" očekávání navzdory krizi životních nákladů.



Během letu do Japonska na summit světových lídrů G7 britský premiér řekl, že navzdory tomu, že se spotřebitelé potýkají s vysokou inflací a cenami potravin a energií, existuje "mnoho známek toho, že se věci v ekonomice vyvíjejí správným směrem".



Sunak také trval na tom, že prý "brexit funguje", a to s odkazem na levnější pivo (to tedy nezaznamenávám! pozn, JČ) a hygienické výrobky. Zaznělo to v době, kdy tři velké světové automobilky vyzvaly britskou vládu, aby znovu projednala dohodu o brexitu, a uvedly, že brexit vužně ohrožuje budoucnost britského automobilového průmyslu.



Kritiku vyvolalo premiérovo optimistické hodnocení ekonomiky v době, kdy tolik domácností stále pociťuje a ještě nějakou dobu může pociťovat tíseň.



Mluvčí labouristů James Murray prohlásil: "Téměř každé slovo, které premiér vypustí z úst, ukazuje, jak je naprosto mimo a odtržený od reality života pracujících lidí v naší zemi."





Sunak řekl novinářům cestou na summit: "Ekonomický optimismus roste, důvěra spotřebitelů se zvyšuje, odhady růstu se zvyšují."

Institut pro fiskální studie tento týden uvedl, že každý pátý Brit bude do roku 2027 zařazen do vyšší sazby daně, tedy daně ve výši 40 procent.



Výrobci automobilů vyzývají britskou vládu, aby změnila brexitérské předpisy pro baterie. Brexit pdole nich vážně ohrožuje výrobu elektromobilů v Británii



Tři velké světové automobilky vyzvaly britskou vládu, aby znovu vyjednala dohodu o brexitu, a uvedly, že pravidla o tom, odkud se budou dodávat součástky, ohrožují budoucnost britského automobilového průmyslu.



Ford a Jaguar Land Rover se připojily ke společnosti Stellantis, která vlastní automobilové značky Vauxhall, Peugeot a Citroën, a varovaly, že přechod na elektromobily bude zmařen, pokud Spojené království a EU nezruší přísná "pravidla původu", která mají začít platit příští rok a která by mohla zvýšit cla na vývoz automobilů.



Současná pravidla po brexitu vyžadují, aby 40 % součástek elektromobilu pocházelo ze Spojeného království nebo z EU, pokud se má prodávat na druhé straně Lamanšského průlivu bez 10% obchodního cla.



Tento podíl se má v příštím roce zvýšit na 45 %, a protože většina baterií pro elektromobily se stále dováží z Asie a baterie tvoří velkou část nákladů na výrobu automobilu, vozidla vyrobená ve Spojeném království a EU se dostanou do rozporu s brexitovými předpisy.



Společnost Stellantis ve středu uvedla, že pokud tyto brexitové předpisy nebudou zrušeny, bude muset uzavřít některé své britské provozy, což by ohrozilo pracovní místa v odvětví, které v Británii zaměstnává 800 000 lidí.



Společnost Ford, která vyrábí elektromobily v Německu a součástky ve Spojeném království, ve čtvrtek uvedla, že brexitové předpisy by zákazníkům, kteří chtějí být ekologičtí, přidaly "nesmyslné náklady". Mluvčí společnosti uvedl: "Tarify zasáhnou výrobce ve Spojeném království i v EU, proto je nezbytné, aby Spojené království a EU zasedly k jednacímu stolu a dohodly se na řešení."



Jaguar Land Rover, největší britský zaměstnavatel v automobilovém průmyslu, se připojil k této kritické výzvě a označil současné načasování brexitových daňových bariér za "nerealistické a kontraproduktivní" a vyzval Spojené království a EU, aby se "urychleně dohodly na lepším řešení, které by zabránilo destabilizaci přechodu průmyslu na čistou mobilitu".



Bylo to poprvé, kdy automobilky výslovně vyzvaly k novému projednání dohody o brexitu



Výrobci vyvíjejí tlak na EU i Spojené království, aby zasedly k jednacímu stolu, a požadují, aby bylo zvýšení prahové hodnoty odloženo alespoň do roku 2027, aby měly evropské továrny čas začít vyrábět dostatek baterií a snížit tak závislost na Asii.



Společnost Stellantis vyjádřila pochybnosti o životaschopnosti svých závodů v městech Ellesmere Port a Luton a uvedla, že kvůli clům bude výroba automobilů ve Spojeném království dražší než v Japonsku nebo Jižní Koreji. Její závod v Ellesmere Port, který má ještě letos zahájit výrobu elektromobilů, zaměstnává 1 000 pracovníků, zatímco v Lutonu pracuje 1 200 pracovníků na výrobu dodávek Vauxhall a Fiat. Další tisíce lidí jsou zaměstnány ve Spojeném království v podnicích, které dodávají součástky do těchto závodů.



"Pro posílení udržitelnosti našich výrobních závodů ve Spojeném království musí Spojené království změnit své obchodní dohody s Evropou," uvedla firma Stellantis v podání k vyšetřování výroby elektromobilů v Dolní sněmovně. Uvedla dodatečné náklady pro Spojené království, pokud by bylo nuceno dovážet baterie z Asie a dodala: "Pokud se náklady na výrobu elektrických vozidel ve Spojeném království stanou nekonkurenceschopnými a neudržitelnými, budou naše zdejší automobilkuy uzavřeny."





Naproti tomu Andrew Bailey, guvernér ústřední Anglické banky, varoval, že centrální banka bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb - již nyní na úrovni 4,5 %, což je nejvyšší sazba od roku 2008 - pokud se objeví známky toho, že inflace zůstává trvalá. Zvyšování úrokových sazeb znamená, že Britové přestávají být schopni uplatit své hypotéky.Bailey z pokračujících inflačních tlaků obvinil vyšší ceny potravin (inflace cen potravin dosahuje v Británii přibližně 20 procent) a napjatý trh práce a předpověděl, že tyto tlaky "pravděpodobně nezmizí tak rychle, jak se objevily".Nadace Resolution Foundation v březnu uvedla, že typické disponibilní příjmy domácností budou do konce roku 2027 na nižší úrovni než v době covidové pandemie, a minulý měsíc Huw Pill, hlavní ekonom Anglické banky řekl, že se Britové musí smířit s tím, že jsou chudší.Premiér připustil, že se Spojené království potýká s vysokou inflací a zvýšeným zadlužením, ale řekl, že se drží svého cíle "snížit daňové zatížení" pomocí snížení daní poté, co se nejprve vypořádá s těmito problémy.