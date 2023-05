Dva drůbežáři v Anglii mají pozitivní test na ptačí chřipku

17. 5. 2023

Podle britské Agentury pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) byli dva pracovníci drůbežářského podniku pozitivně testováni na ptačí chřipku poté, co přišli do kontaktu s nakaženými ptáky na téže farmě v Anglii.Případy byly zachyceny v rámci screeningového programu pro osoby, které přišly do úzkého kontaktu s virem, ačkoli ani u jednoho z nich se neprojevily příznaky nákazy a oba byli od té doby testováni s negativním výsledkem.