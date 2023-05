Slovensko na pokraji zablokování právního uznání transsexuálů

18. 5. 2023

Mezinárodní bojovníci za lidská práva a aktivisté za LGBTQ+ apelují na slovensképoslance, aby hlasovali proti návrhu zákona předloženému pravicí





Slovenští poslanci jsou pod sílícím mezinárodním tlakem, aby odmítli návrh zákona, který by vedl k tomu, že země po vzoru Maďarska fakticky zruší desetiletí trvající právní uznání pohlaví transsexuálů.



V parlamentu se v nejbližších dnech očekává hlasování o zákonu navrženém konzervativními a krajně pravicovými stranami, který by vyžadoval, aby občaně měli tu "správnou" sadu chromozomů odpovídající jejich zákonnému pohlaví.





Nevládní organizace na ochranu lidských práv Amnesty International se připojila k výzvě Rady Evropy, aby slovenští poslanci nepodpořili návrh zákona, který je podle nich v rozporu se závazky země vyplývajícími z Evropské úmluvy o lidských právech.



Změna na Slovensku by následovala po hlasování před třemi lety v Maďarsku, které schválilo nový zákon definující pohlaví na základě chromozomů při narození, což znamená, že dřívější ustanovení, podle kterého si translidé mohli změnit pohlaví a jméno v úředních dokumentech, tam již není možné.



Na Slovensku má každý občan oficiální "rodné číslo", které označuje datum narození a pohlaví. Najdete ho v úředních dokumentech, například v cestovních pasech.



Podle navrhovaného zákona, který v březnu loňského roku v prvním čtení snadno získal podporu většiny poslanců, by nebylo právně možné změnit rodné číslo a uvést jiné pohlaví bez potvrzujícího "chromozomového testu".



Změna rodného čísla je na Slovensku možná již od dob, kdy byla země součástí Československa a komunistického režimu.



Místní zdravotnické organizace a bojovníci za práva LGBTQ+ odsoudili návrh zákona jako útok na práva trans lidí. Rado Sloboda, ředitel Amnesty Slovakia, uvedl, že návrh zákona ovlivní translidi v jejich každodenním životě.



Řekl: "Transsexuálové mají na Slovensku již více než 40 let možnost legálního uznání pohlaví, ale slovenský parlament nyní navrhuje změnit legislativu a toto právo zrušit.



"Amnesty International vyzývá poslance slovenského parlamentu, aby odmítli tento návrh zákona, který ohrožuje práva trans lidí a staví Slovenskou republiku do rozporu s jejími závazky vyplývajícími z mezinárodního práva v oblasti lidských práv.



"Tento zákon bude mít vážný dopad na práva transgenderových osob, protože je bude nutit odhalovat své pohlaví přidělené při narození v každodenních situacích. Zvýší riziko šikany, diskriminace nebo násilí a bude mít dopad na právo na soukromí. Tento návrh zákona by neměl projít."



Dunja Mijatovičová, komisařka Rady Evropy pro lidská práva, minulý měsíc napsala slovenským poslancům dopis, v němž upozornila, že návrh zákona je v rozporu se závazky země vyplývajícími z Evropské úmluvy o lidských právech.





Tuto otázku vznesla v souvislosti se zjevně rostoucí netolerancí některých kruhů v zemi vůči právům příslušníků LGBTQ+ komunity, na kterou upozornila střelba v bratislavském gay baru Tepláreň v říjnu 2022, kdy byli zabiti dva lidé a další osoba byla zraněna.



Pokus o změnu zákona považují aktivisté za pokus konzervativních sil o odklon od pokynů, které loni v březnu vydalo slovenské zdravotnictví a podle nichž si lidé mohou legálně změnit pohlaví bez nutnosti chirurgického zákroku.



Tuto reformu tehdy oslavovala Lucia Plaváková, místopředsedkyně strany Progresivní Slovensko, jako ukončení nucené sterilizace translidí.



Proti ní se ostře postavili stejní přední politici pravice, včetně předsedkyně Křesťanské unie Anny Záborské, kteří nyní usilují o omezení možnosti změny rodného čísla.



Alexandra Demetrianová ze slovenské lidskoprávní organizace Saplinq uvedla, že se obává, že by pro změnu zákona mohla být většina, přičemž krajní pravice se snaží před zářijovými parlamentními volbami rozdmýchat odpor vůči LGBTQ+ komunitě.



Řekla: "Existuje poměrně velký tlak ze strany mezinárodních institucí a zdravotnického sektoru, které se proti návrhu zákona velmi hlasitě staví. Je otázkou, zda to bude stačit k přesvědčení poslanců. Vzhledem k době konání voleb je velmi vysoká šance, že mnoho poslanců bude hlasovat pro. Proti transsexuálům byla vedena velmi silná nenávistná kampaň, podle níž jsou hrozbou pro tradiční rodinu. Je to součást globálního tlaku proti transsexuálům, tak to vidíme my."



Hlasování se má uskutečnit v rámci květnové schůze slovenského parlamentu, která končí v pátek.







