Ruská agrese na Ukrajině: Putin gratuluje armádě k "osvobození" Bachmutu uprostřed nejasností ohledně toho, kdo má město pod kontrolou

21. 5. 2023

čas čtení 10 minut

- Putin gratuluje armádě k "osvobození" Bachmutu

- Bylo tady Rusko. Bachmut je "osvobozen":

Russia was here. Bakhmut “liberated”. pic.twitter.com/FoKxX7o2Wa — Carl Bildt (@carlbildt) May 21, 2023

Ruský prezident Vladimir Putin poblahopřál žoldnéřské jednotce Wagner a ruské armádě k tomu, co nazval "osvobozením" východoukrajinského města Bachmut, které Rusko nazývá jménem ze sovětské éry - Arťomovsk.



V prohlášení zveřejněném na internetových stránkách Kremlu Putin uvedl, že bitva - nejdelší a nejkrvavější v patnáctiměsíční válce - skončila ruským vítězstvím.



- Je však nejisté, kdo má kontrolu nad Bachmutem poté, co Zelenského mluvčí popřel, že by prezident řekl, že město drží Rusko



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij nepotvrdil dobytí obléhaného východoukrajinského města Bachmut ruskými silami, uvedl v neděli jeho mluvčí a zpochybnil tak předchozí zprávy.



Sergej Nykyforov napsal na Facebooku, že Zelenského komentáře byly špatně interpretovány:



"Otázka reportéra: Rusové řekli, že obsadili Bachmut. Prezidentova odpověď: Myslím, že ne."

- Ukrajinské síly částečně obklíčily obléhané město Bachmut po stranách a stále udržují kontrolu nad soukromým sektorem ve městě, uvedla v neděli náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar.



- Volodymyr Zelenskij položil květiny u kenotafu v Hirošimě na počest těch, kteří zemřeli poté, co USA v srpnu 1945 shodily na město atomovou bombu.



V doprovodu japonského premiéra Fumia Kišidy Zelenskij předtím navštívil Muzeum památníku míru, kde jsou vystaveny exponáty ukazující celou hrůzu útoku, při němž podle odhadů na místě zemřelo 60 000 až 80 000 lidí a do konce roku se počet obětí zvýšil na 140 000, protože další lidé podlehli popáleninám a nemocem způsobeným ozářením.



Jména více než 300 000 lidí, jejichž úmrtí během uplynulých 78 let je přičítáno jaderné bombě, jsou uvedena na kenotafu, jehož nápis zní: "Nechť všechny duše zde odpočívají v pokoji, neboť zlo se již nebude opakovat."



Po položení kytic na pódia Kišida a Zelenskij sklonili hlavy a zapózovali pro společnou fotografii, než si vyslechli výklad k památníku od starosty Hirošimy Kazumiho Matsuiho.





- Nejvyšší ruský zákonodárce vyzval k zákazu průjezdu polských kamionů přes ruské území a k tomu, aby Polsko finančně odškodnilo Moskvu za to, co podle něj Sovětský svaz po druhé světové válce v Polsku "obnovil".







- Případné spojenecké výcvikové programy pro ukrajinské piloty na bojových letounech F-16 jsou vzkazem Rusku, aby neočekávalo úspěch své invaze na Ukrajinu ani v prodlouženém konfliktu, uvedl německý kancléř Olaf Scholz.





- Biden vedoucím představitelům skupiny G7 sdělil, že Washington společné spojenecké výcvikové programy podporuje.





- Summit v Hirošimě dal Zelenskému šanci získat na svou stranu země "globálního jihu", jako je Brazílie a Indie, a pokusit se tak rozšířit podporu své země ve válce proti Rusku.



- Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že rozhodnutí G7 na summitu jsou zaměřena na "dvojí zadržování" Ruska a Číny.



- Kanada bude podporovat Ukrajinu tak dlouho a v takové míře, jak to bude nutné v jejím konfliktu s Ruskem, včetně výcviku ukrajinských vojáků a případně pilotů, uvedl premiér Justin Trudeau.



- Velká Británie zveřejnila plány na zákaz dovozu ruských diamantů, mědi, hliníku a niklu a oznámila novou vlnu sankcí proti Rusku, zaměřených na společnosti spojené s údajnou krádeží ukrajinského obilí.



- Zelenského přílet francouzským vládním vojenským letadlem na summit G7 v Hirošimě po vystoupení na summitu Ligy arabských států znamenal úspěch pro francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.



- Ruskem dosazený úředník v Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny uvedl, že Kyjev zasáhl Ruskem držené přístavní město Berďansk raketami s plochou dráhou letu Storm Shadow dodanými Brity, píše agentura Reuters.



Vladimir Rogov ve svém prohlášení na Telegramu uvedl, že na město bylo vypáleno sedm raket, z toho čtyři rakety Storm Shadow. Uvedl, že šest raket bylo zachyceno a jedna dopadla na okraj města, ale nezpůsobila žádné oběti.



Agentura Reuters nemohla jeho tvrzení nezávisle ověřit.





- Německá policie zahájila vyšetřování poté, co ruský novinář a aktivista, kteří se zúčastnili berlínské konference v Berlíně, nahlásili zdravotní problémy, které naznačují možnou otravu, informuje agentura France-Presse s odvoláním na list Welt am Sonntag.



Ruské investigativní médium Agentstvo tento týden zveřejnilo vyšetřování, v němž informovalo o zdravotních problémech dvou účastníků setkání ruských disidentů, které 29. a 30. dubna uspořádal bývalý oligarcha v exilu a kritik Kremlu Michail Chodorkovskij.



Jeden z účastníků, který byl identifikován jako novinář, jenž nedávno opustil Rusko, pocítil během akce blíže nespecifikované příznaky.



Zpráva dodala, že novinář se odebral do berlínské univerzitní nemocnice Charite, kde se po otravě v srpnu 2020 léčil Putinův kritik Alexej Navalnyj.



- Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že summit G7 v Japonsku je příležitostí přesvědčit velké rozvíjející se státy, jako je Indie a Brazílie, ohledně Ukrajiny. Macron uvedl, že Zelenského překvapivá návštěva byla "změnou hry".



- Kyjev opřel tvrzení šéfa skupiny Wagner Jevgenije Prigožina, že ruská žoldnéřská skupina plně ovládá ukrajinské město Bachmut. Ani jedno z těchto tvrzení nelze nezávisle ověřit.



- Šéf skupiny Wagner Jevgenij Prigožin uvedl tvrzení o vítězství v Bachmutu na videu, na němž se objevil v bojové uniformě před řadou bojovníků s ruskými vlajkami a prapory Wagneru. "Dnes ve 12 hodin v poledne byl Bachmut zcela dobyt," řekl Prigožin. Uvedl, že jeho jednotky se z Bachmutu stáhnou od 25. května k odpočinku a přeškolení.



Ukrajinská armáda Prigožinovo tvrzení odmítla a uvedla, že její jednotky pokračují v boji ve zničeném městě na východě země. "To není pravda. Naše jednotky bojují v Bachmutu," řekl agentuře Reuters vojenský mluvčí Serhij Čerevatij. Ve své denní aktualizaci z počátku neděle armáda rovněž uvedla: "Boje o město Bachmut nekončí."



Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar uvedl, že situace v Bachmutu je kritická a ukrajinské jednotky udržují obranu v jihozápadní části města. "V Bachmutu probíhají těžké boje. Situace je kritická," uvedla v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. "Zatím naši obránci kontrolují některá průmyslová a infrastrukturní zařízení v oblasti a soukromý sektor."





- Skupina G7 ve svém závěrečném komuniké ze summitu, který se konal tento týden v Japonsku, "co nejdůrazněji" odsoudila "brutální" válku Ruska proti sousední Ukrajině a označila ji za "závažné porušení mezinárodního práva". Světoví lídři vyzvali ke "spravedlivému a trvalému míru" a znovu potvrdili svůj záměr poskytnout Ukrajině vojenskou, finanční a humanitární podporu.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij uvedl, že během jednání s premiérem země Naréndrou Módím na okraj summitu vyzval Indii, aby se připojila k ukrajinskému mírovému vzorci. Zelenskij na Telegramu uvedl, že během prvního osobního setkání od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 jednali také o potřebách Ukrajiny v oblasti odminování a mobilních nemocnic, informovala agentura Reuters.



- Západní země budou podstupovat "kolosální riziko", pokud dodají Ukrajině stíhačky F-16, citovala v sobotu agentura Tass náměstka ruského ministra zahraničí Alexandra Gruška. Biden sdělil vedoucím představitelům skupiny G7, že Washington podporuje společné spojenecké programy výcviku ukrajinských pilotů na stíhačky F-16, uvedli vysocí američtí představitelé.



- Papež František pověřil předního italského kardinála misí v naději, že může "zmírnit napětí" ve válce na Ukrajině a vést k mírové cestě, uvedl v sobotu Vatikán. V krátkém písemném prohlášení vatikánský mluvčí Matteo Bruni uvedl, že František pověřil touto misí kardinála Mattea Zuppiho, který má k pontifikovi blízko. Podle agentury Associated Press Bruni uvedl, že harmonogram a mechanika mise "se v současné době studují".



- Mezinárodní trestní soud v sobotu prohlásil, že je "neochvějný" poté, co Rusko zařadilo prokurátora Karima Khana na seznam hledaných osob kvůli jeho vydání zatykače na prezidenta Vladimira Putina.





Předseda Státní dumy, dolní komory parlamentu, Vjačeslav Volodin ve svém prohlášení uvedl, že Polsko musí být potrestáno za to, že sérií nepřátelských činů vůči Moskvě "zradilo historickou památku" osvobození země Sovětským svazem od nacistického Německa.Volodin řekl, že Polsko existuje jako stát jen "díky naší zemi", a uvedl, že Varšava by měla Rusku zaplatit více než 750 miliard dolarů jako kompenzaci za sovětské investice v zemi po roce 1945.Polsko by podle něj mělo také vrátit území, které po válce získalo.Volodin uvedl, že parlamentní výbor začne zvažovat zákaz vjezdu polských kamionů na ruské území již v pondělí. Takový krok by podle něj Polsku způsobil značné finanční bolesti a ztrátu pracovních míst.Rusko minulý měsíc sdělilo, že tvrdě zareaguje na podle něj nezákonné obsazení školy na ruském velvyslanectví ve Varšavě, které označilo za hrubé porušení Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.